PS prolonga suspenso sobre pacto con Apruebo Dignidad o el Socialismo Democrático

La comisión política del Partido Socialista decidió dilatar la decisión sobre si concurrirán a las elecciones de consejeros constitucionales en mayo próximo en una lista junto al Socialismo Democrático o con Apruebo Dignidad.

La timonel del partido, Paulina Vodanovic, sostuvo que "vamos a mantener las conversaciones políticas y también vamos a hacer el trabajo administrativo que nos permita llevar la plantilla de candidatos y candidatas en todo Chile".

"Gracias a la generosidad de la Presidenta Bachelet, que puso a disposición su liderazgo y su nombre para encabezar una lista unitaria. Por lo tanto vamos a seguir insistiendo en este espacio, no porque no queramos votar, aquí no estamos dilatando una decisón, aquí lo que estamos haciendo es abrir el camino de la unidad", agregó.

Aunque el gobierno aseguró que no intervendría en la decisión de los partidos, durante esta jornada trascendió que el Presidente Boric reunió a los presidentes del PS, PPD, Partido Radical y Liberal con el fin de buscar un acuerdo.

Fuentes al interior del PS aseguraron que en esta cita los timoneles del PPD y del Partido Radical se abrieron a la posibilidad de tratar la presentación de una lista única con las bases de sus colectividades.

Hasta el momento no se ha fijado una fecha para una nueva reunión, pero la decisión debe estar tomada para el próximo lunes 6 de febrero.