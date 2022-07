"Que la ciudadanía elija": Senadora de RN propone que se plebisicte órgano constituyente de ganar el Rechazo

Aprovechando la apertura del Presidente Gabriel Boric de que se realice un nuevo proceso constituyente en caso de que triunfe el Rechazo en el Plebiscito del 4 de septiembre, la senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez planteó que la ciudadanía debería elegir -en ese escenario- quiénes serían los encargados de redactar la nueva Constitución.

La jefa de bancada de RN afirmó que la declaración del Mandatario demuestra "que está muy consciente que la opción del Rechazo va tomando ventajas".

Así, agregó, "nosotros creemos que como la ciudadanía eligió quién iba a redactar un borrador de nueva Constitución, en este caso si gana el Rechazo también podría ser una alternativa: Que la ciudadanía elija entre un grupo de expertos, entre el Congreso -por ejemplo, una comisión bicameral de diputados y senadores-, y también entre un grupo nuevo de constituyentes".

"A ver qué dice la ciudadanía al respecto de este tema, pero yo al menos valoro que el Presidente ya esté consciente que la opción del Rechazo va ganando ventaja y, evidentemente, se tiene que abrir a dar una respuesta frente a ambas alternativas que son tan legítimas", planteó.

Hoy, la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ahondó en la propuesta lanzada el viernes por el Mandatario afirmando que si se impone el Rechazo los obliga a "iniciar un nuevo proceso constituyente, que es un camino un poco más incierto, más largo, posterga probablemente muchos cambios fundamentales que la ciudadanía viene demandando hace bastantes años, como la consagración de derechos fundamentales, pero creemos que es lo correcto desde el punto de vista de lo que estableció la ciudadanía mayoritariamente el 25 de octubre de 2020".

Para el cientista político Mauricio Morales "tenemos una interpretación estricta y es que el Presidente se abre a una tercera ruta o a un camino alternativo, lo que en realidad le restaría poder de fuego al Apruebo".

"La otra interpretación indica que el Rechazo sería una opción muchísimo más costosa para los chilenos y que, en realidad, sería mejor votar Apruebo para cerrar el ciclo de una buena vez. Por otra parte, señaló que en el nuevo proceso constitucional debiese ser una Convención Constitucional la encargada de redactar el nuevo texto, sin embargo, ni el Presidente ni ninguna otra autoridad puede tomar esa decisión de manera autónoma", dijo el académico de la Universidad de Talca.

Desde la Convención Constitucional, el ex miembro de este organismo Rodrigo Álvarez (UDI) apuntó que "me parece que son declaraciones que, en la práctica y con realismo, reconocen no solamente la legitimidad sino que también la alta probabilidad del triunfo del Rechazo, dan una alternativa a eso, pero por otra, incurre en el error de pensar que solamente el Gobierno es el que define el futuro y eso no es así".

Mientras que su par Camila Zárate (Pueblo Constituyente) acotó que "el proceso del movimiento social, el proceso constituyente es mucho más amplio que lo que puede determinar o no el Gobierno, que le corresponde obviamente implementar políticas en base a este proceso, pero no es la opinión del movimiento social, así que creo que la alternativa al 4 de septiembre es muy clara y es una sola: tenemos que aprobar si queremos mejorar las condiciones de vida de las personas".