Quintana y "nuevo estallido": "No estoy metiendo miedo; estoy haciendo una reflexión en voz alta"

"Yo no estoy metiendo miedo ni nada; simplemente estoy haciendo una reflexión en voz alta en cuanto a escenarios posibles", dijo este lunes el senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, al responder a las críticas que recibió desde la oposición por asegurar que la nueva Constitución "puede ser el detonante de un nuevo estallido social, aún mayor que el de 2019".

Hoy, el Consejo Constitucional tiene previsto realizar la última votación del texto íntegro que se someterá a plebiscito a nivel nacional el próximo 17 de diciembre. En el plenario de esta jornada, la propuesta de Carta Magna deberá ser visada por tres quintos (3/5) del órgano ciudadano; es decir, al menos 30 votos.

En la previa de la deliberación final, Quintana lamentó en entrevista con El Diario de Cooperativa que, habiendo existido opciones de consenso, el Consejo elaboró un proyecto "no va a ser una que nos una como se nos prometió".

"ES MUY DIFÍCIL QUE HAYA NOVEDADES"

Sergio Campos: Senador, ¿está la suerte echada?

El resultado no, en ningún caso. Faltan 49 días para ello. Yo creo que el texto sí. Se han hecho muchos esfuerzos en los últimos 40 días, se han hecho muchos llamados a quien tienen mayor control sobre el texto constitucional, que es la derecha, fundamentalmente Republicanos; se ha dialogado bastante, pero lamentablemente eso no ha dado frutos. En esencia, esta Constitución ya está redactada, tanto es así que ya partió la campaña. Partió hace rato, pero ya hoy en día están llegando mensajes, videos. Esto ya partió, entonces es muy difícil que en las próximas horas haya novedades.

Sergio Campos: O sea, esta Constitución que se pretendía, de acuerdo con las declaraciones del comienzo de todo este proceso, fuera la casa de todos, ¿no va a ser así? O usted cree que, de alguna manera, sí podría ser mejor que la Constitución que tenemos hoy día vigente en Chile

No. Yo lamentablemente creo que no va a ser una Constitución que nos una como se nos prometió en alguna oportunidad. No va a ser la base de la sociedad, que es lo que una espera de la ley fundamental de una República. Creo que eso no se entendió. Así nos farreamos el primer proceso del año pasado, que tiene responsables claros. También, tras cada fracaso habrá responsables y en este caso también los hay. Con 'fracaso' no me estoy refiriendo al resultado, porque el resultado no sé todavía lo que va a ocurrir. Me refiero al fracaso, al farrear una oportunidad de una Constitución que una al país, que sea una base común de la sociedad. Eso lamentablemente no es y mi temor de que este texto sea más a la derecha, por lo que yo he revisado hasta la altura, claramente lo es. Es lamentable, pero esto es una Constitución que está construida más a la derecha. Creo que en materia de derechos sociales, para cualquier Gobierno en el futuro, si esto se aprueba, un Gobierno socialdemócrata, socialcristiano o, incluso, liberal, va a ser muy difícil plasmar visiones, porque hay un marco muy rígido, normativo, en el orden público-económico, en el cual se discutió y se negoció también, hay que decirlo, porque en un momento los consejeros, los expertos, se negoció ahí.

"ESTALLIDO NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA NECESARIAMENTE"

Verónica Franco: ¿Por qué este proyecto de Carta Fundamental, si está más a la derecha que el actual, 'puede ser el detonante de un nuevo estallido social' -dice usted- aún mayor que el de 2019?

Yo creo que la sociedad puede ir generando hastío con la institucionalidad, con el mundo político y con quien tuvimos la responsabilidad de construir algo uniera al país. Y, si el marco institucional actual generó tal nivel de malestar social... Cuando estoy hablando de estallido no estoy hablando de violencia necesariamente, no son sinónimos.

Verónica Franco: ¿Eso no funciona como las campañas que hemos visto hacer a la derecha de 'el caos o yo'?

No, en ningún caso. Yo no soy de los que creen que hay palabras que están prohibidas. En el marco de la reflexión uno puede decir que un marco institucional más conservador, más a la derecha, puede traer inestabilidad. No he hablado de violencia ni de destrucción.

Verónica Franco: Habló de un nuevo estallido social y ahí hubo harta violencia...

Sí, pero no son sinónimos. Es algo bastante ruidoso y puede ser más ruidoso, porque, finalmente, cuando las personas empiezan a ver que sus derechos se restringen, eso va a generar inquietud. Eso puede generar en cualquier democracia, esta es una democracia y esas cosas ocurren. Yo no estoy metiendo miedo ni nada; simplemente estoy haciendo una reflexión en voz alta de escenarios posibles. Si uno está en política y no puede hacer prospección, no sé para qué está en política.

Verónica Franco: ¿Es peor el proyecto que se vota en el Consejo Constitucional que el que rechazó un 62% el año pasado?

Yo creo que eso no es tan fácil. No sé, GPT te podría responder esa pregunta con más claridad. La única reflexión que puedo a hacer al respecto es que no me gusta el texto que se rechazó el año pasado, es evidente, y por eso nosotros insistimos mucho en que había que mejorarlo, pero sí tenía un foco, tenía un leitmotiv, que eran sectores que tradicionalmente han estado postergados y, por lo tanto, se pusieron muchísimos derechos. Ustedes saben, más de 200. Acá el único derecho nuevo en rigor que tenemos es el derecho a la vivienda. Lo que se constitucionaliza en exceso, creo yo, es la libertad de elección. La libertad de elección para un país con una desigualdad como la que tiene Chile, que no hemos logrado superar en lo importante, trae inestabilidad. Eso es así, lamentablemente. No digo que vamos a tener violencia. Yo nunca he hecho eso. Puede generar crisis, puede generar revueltas, claro que las puede generar. En el mundo hay revueltas hoy día. Cuando tú tienes marcos muy rígidos que restringen derechos, es una situación que provoca inestabilidad en el país.

"LA ESPERANZA SE ESFUMA"

Sergio Campos: Al margen de los incidentes que se provocaron con el estallido social, que fueron muy graves por las consecuencias que significaron para una parte importante de la población, está por otro lado las reivindicaciones que se plantearon. Haciendo memoria, por ejemplo, (estaba) salud -se mantiene en la lista de espera-; la mala calidad de la educación -el conflicto de Atacama es una muestra-; la situación de las pensiones sigue pésima; faltan 600.000 viviendas en Chile; los abusos, y también se pedía nueva Constitución. Lo que iba quedando era la nueva Constitución como una posibilidad concreta y también queda fuera del marco de acción en términos políticos. Entonces, ¿tenemos una suma cero aquí o no?

Bueno, toda la reflexión que usted hace da la razón al punto que yo planteé ayer, que a algunos les generó tanto escozor, porque efectivamente se esperaba mucho de esta carta fundamental y por eso que yo también creo que el expresidente Piñera se equivocó cuando en Buenos Aires, poco tiempo atrás, habló de 'golpe de Estado no tradicional', solo asociado a violencia, porque finalmente lo que ocurrió en el contexto del estallido del 2019 fueron muchas cosas. Hubo mucho malestar, hubo violencia que todos repudiamos, pero también hubo la manifestación de la gente de una incomodidad con un sistema institucional que nos regía y nos rige todavía. Entonces, esa esperanza yo creo que se esfuma y eso genera inquietud, genera malestar y puede generar inestabilidad. ¿Qué es lo nuevo que estoy diciendo? Puede generar inestabilidad. La hemos tenido, la tuvimos hace poco en las actuales condiciones institucionales. Entonces, sí, yo creo que es bastante decepcionante como esto está terminando.

DEFINICIONES DE PARTIDOS

Sergio Campos: La decisión de los partidos (del oficialismo de cara al plebiscito), ¿se está perfilando en función de un rechazo a esta carta fundamental?

Aquí ha habido un asedio por parte de muchos sectores de que nos pronunciamos pronto, pero yo creo que también, así como se le dijo al Presidente, al oficialismo actual en su momento, que no se involucre en este proceso, eso es lo que yo creo que tiene que ocurrir. Yo creo que la ciudadanía tiene que ver cuánto este texto le conecta, cuánto le dice o no le dice respecto a su futuro. Yo creo que eso es lo que tenemos que permitir nosotros, más que cómo voy a votar yo, cómo voy a votar el PPD, que vamos a empezar a reflexionar hoy mismo. Hoy tenemos una comisión política para empezar una reflexión respecto a aquello, una reflexión en profundidad. Probablemente el debate más de fondo se inicia hoy en el PPD. Pero vamos a tomar una decisión cuando corresponda, cuando nuestro órgano legalmente establecido, el Consejo, lo decida y eso va a ser a mediados de noviembre, tampoco falta mucho para eso. Pero lo importante es qué opinión se forma la ciudadanía de este texto. Nosotros podemos dar opiniones, como yo creo que el tema económico está muy bien desarrollado, pero, por ejemplo, no se está pensando en la economía del futuro, en el rol de Chile frente a la transición energética. No se dice nada. Parece que hubieran faltado economistas en la redacción de este texto, economistas de lado y lado, porque hay poca visión de futuro respecto de la Constitución que nos va a regir los próximos 40 años y el rol que va a tener Chile, central, excepcional, en materia de transición energética, por los minerales que provee.

Verónica Franco: Uno lo escucha y da la impresión de que usted tiene su decisión tomada por el "En contra"...

O sea, yo tengo una dificultad con lo que he leído hasta ahora, pero es una reflexión personal, todavía no hemos iniciado una reflexión colectiva. Recién la iniciamos hoy y creo que cuando uno está en política también está para actuar colectivamente. Sobre todo cuando uno preside un partido, tiene la responsabilidad de escuchar a todos y yo no he escuchado a todos en absoluto, hemos conversado en la mesa sobre el texto. Entonces, no me siento cómodo con este texto, desde luego.

"PRESIDENTE BORIC VA A SER MUY CAUTELOSO"

Verónica Franco: Y considerando aquello, y que el oficialismo debiera pronunciarse a favor o en contra relativamente pronto, el Gobierno finalmente va a tomar la decisión que tomen sus partidos. ¿Tendría que manifestarlo de alguna manera? El año pasado, de una u otra forma, se manifestó: todos sabíamos qué pensaba el Gobierno.

Yo no he hablado con el Presidente Boric sobre el tema, pero me da la impresión de que él va a ser muy cauteloso respecto de involucrarse en esto.

Verónica Franco: ¿Y por qué cauto ahora y no el año pasado?

Porque yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo y creo que el año pasado la difusión probablemente fue bien excesiva. Yo creo que hay que hacer la difusión que corresponde. Yo creo que en eso el Gobierno va a escatimar recursos en cumplir con lo que la ley establece y el rol de respaldo en la difusión. Eso va a estar. De que el Presidente tenga que pronunciarse y salir a marcar su posición, yo creo que como persona lo puede hacer, pero yo creo que vamos a ver un rol de jefe de Estado, sin duda, en este proceso. Prueba de ello es que ya se han licitado las impresiones de los textos y hay campañas publicitarias que van a estar. Otra cosa es lo que uno va a hacer en el secreto de la urna.

ISAPRES

Sergio Campos: ¿Vamos a tener una ley corta de isapres este año?

Yo creo que es fundamental que despejemos eso. Hay un nuevo plazo que dio la Suprema y creo que tenemos que cumplir con esos plazos. Hay una discusión importante, se han mezclado muchas cosas, se han formulado muchas críticas en torno a la ministra de Salud, muchas de ellas, yo creo, muy injustas, porque es una ministra muy competente en materia de salud. Yo espero que sí, pero hay mucha responsabilidad también del legislador en aquello.