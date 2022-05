Quinteros por tercera alternativa en el Plebiscito de salida: Atenta contra los procesos mismos de democracia

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, expresó que la posibilidad de abrir una tercera alternativa en el Plebiscito de salida "es una idea que surge fuera" del órgano constituyente y que "no es parte de nuestras atribuciones, ni nosotros iniciamos este tema, ni de nuestra voluntad tampoco", criticando que "eso atenta también contra los procesos mismos de democracia".

Esta jornada los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem mostraron un aumento en la desconfianza en el trabajo del órgano constituyente: sólo un 40% de las personas consultadas confía en el órgano redactor de la nueva Carta Magna, mientras que el 58% desconfía.

Sobre la posibilidad de una tercera alternativa en el Plebiscito de salida, un 41% votaría por una tercera vía que proponga una nueva Constitución. En esta línea, Quinteros dijo a Radio Universo que "no me parece adecuado que se estén levantando por ciertos grupos, no sé de dónde vendrán estás ideas, de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas del juego y además va en sintonía con la misma recomendación de la Comisión de Venecia que no recomienda cambiar las reglas del juego porque han sido desde el inicio, desde el Plebiscito de entrada".

Y agregó que una tercera vía "es una idea que surge fuera de la Convención, no es parte de nuestras atribuciones, ni nosotros iniciamos este tema, ni de nuestra voluntad tampoco (...). Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país".

Sobre el trabajo en la Convención, el próximo lunes se debe entregar el primer borrador de la nueva Constitución -con el cierre de todas las comisiones y sesiones en el Pleno todos los días-, el sábado de mayo se realizará una jornada nacional de la Convención, y el 4 de julio la propuesta ya debe estar lista.

Respecto a la última semana de trabajo, la presidenta de la Convención sostuvo que "está esa sensación de que vamos avanzando, que vamos terminando incluso, pese a que nos faltan etapas, pero ya cerrando el proceso de tramitación de la norma, y una alegría de mirar hacia atrás y todo lo que hemos podido avanzar y todos los obstáculos barreras que hemos superado".