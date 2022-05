Quinteros valoró que Gobierno plantee "plan B" ante plebiscito de salida: Nos parece de toda lógica

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, aseguró que es "de toda lógica" que el Gobierno analice un plan ante un posible triunfo del Rechazo en el plebiscito de septiembre, y aseguró que hay que buscar informar a quienes aún no han tomado una decisión.

Ante las palabras del Mandatario, Quinteros dijo que "nos parece adecuado que el gobierno tenga su plan A, plan B, plan C, plan Z. Nos parece de toda lógica y así me parece que tiene que ser, que se ponga ante todos los escenarios, ante todas las materias para llevar una buena conducción del país".

Al ser consultada sobre los resultados de las encuestas que dan una victoria a la opción Rechazo, Quinteros dijo que "nos centramos en ese porcentaje alto de personas que aún no deciden su intención de voto. Tenemos que también dar respuesta al derecho a información que tienen esas personas para entregarle correctamente la propuesta de contenidos que vamos a levantar de aquí a que terminemos el proceso".

Desde el Movimiento Unir, Marcelo Díaz sostuvo que "las opciones que contempla la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente son súper simples y dice expresamente que en caso de rechazo quedaría vigente la Constitución actual. Por lo tanto, si llegara a ganar el Rechazo, nos quedamos con la Constitución de Pinochet y el día de hoy el Presidente, como corresponde, lo ha precisado".

El timonel del PC, Guillermo Teillier, comentó que "de ninguna manera no tener confianza en algo que el pueblo de Chile ha determinado, no vemos que tengamos que ponernos ahora si puede haber rechazo o no. El Gobierno tiene que ponerse en todos los escenarios, no solo en este aspecto, así que los partidos vamos a acelerar el trabajo por el Apruebo".

Desde el Senado, Matías Walker (DC) aseveró que "no se ha acabado el mundo si se rechaza la propuesta de esta Convención, el proceso constituyente sigue vigente, y vamos a tener que ponernos de acuerdo si va a ser, por ejemplo, una nueva Convención o el actual Congreso".

El senador Javier Macaya (UDI) dijo que "no es porque nosotros hayamos querido que el proceso constitucional diera por superada la Constitución vigente, esto es algo que dijo el 80 por ciento de los chilenos y nosotros somos respetuosos de esa voluntad que se manifestó en el plebiscito de entrada".

"Nosotros creemos que la alternativa, en caso de que gane el Rechazo, se debe construir posteriormente al plebiscito de salida. No hay una segunda papeleta en el plebiscito del 4 de septiembre", añadió el parlamentario.

Polémica por rol de independientes

Mientras tanto, al interior de la Convención sigue la polémica por la disposición aprobada durante el fin de semana por la Comisión de Sistema Político y que garantiza "plena igualdad" a los independientes en presentación de candidaturas.

La iniciativa fue aprobada con 15 votos a favor y 10 en contra, sin tener el apoyo del Partido Comunista, lo que hace poco probable que sea ratificada por el Pleno.

César Valenzuela, del Colectivo Socialista, indicó que "los independientes deben tener las mismas garantías y deben estar sujetos a los mismos controles de las candidaturas de los militantes de los partidos políticos, pero en segundo término creo que también es muy importante señalar que esta Constitución no puede obviar que en una democracia el rol de los partidos políticos es irremplazable".

"Desde esa perspectiva necesitamos mejorar los partidos políticos y tenemos que mejorar los mecanismos de democracia interna, de control, pero al mismo tiempo lo que tenemos que buscar es su fortalecimiento, no su desaparición", puntualizó.