Raúl Soto: "La mejor campaña que puede hacer el Gobierno es hacer la pega y resolver los problemas de la gente"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, aseguró que la "mejor campaña que puede hacer el Gobierno es gobernar y hacer la pega" en la previa al plebiscito del 4 de septiembre y que, por su parte, los acuerdos para reformar la nueva Constitución "déjenselo a los partidos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario PPD recalcó que el rol del Gobierno previo a las elecciones es "informar y establecer los lineamientos generales", pero que los acuerdos políticos para establecer posibles reformas en caso de que gane el Apruebo, "quienes deben abocarse a esa tarea son los partidos, deben llegar a un acuerdo y se está trabajando, pero no es el Presidente Boric ni el ministro Jackson quienes tienen que estar abocados a esa tarea hoy día".

"El Gobierno debe estar enfocado en la agenda legislativa, en las políticas públicas para resolverle los problemas a las personas. La mejor campaña que puede hacer el Gobierno es gobernar y hacer la pega, es dar respuesta a los problemas de la gente; lo otro déjenselo a los partidos, ojalá que ese acuerdo se produzca y nosotros desde el Parlamento el día de mañana estaremos respaldando", indicó.

Y agregó que el Gobierno debe enforcarse en las materias más urgentes que, a su juicio, son la seguridad y economía: "La crisis de seguridad pública que estamos viendo es la más grave en mucho tiempo, estamos llegando a un punto límite en materia de delincuencia, de violencia; la crisis de terrorismo en la Macrozona Sur (...); la crisis migratoria en el norte, algo que hay que enfrentar con mucha mayor decisión; el tema del narcotráfico y el crimen organizado, no podemos permitir que eso siga creciendo", puntualizó.

"Esa debe ser la prioridad hoy día, de dar seguridad, dar tranquilidad a las personas, abordar los problemas de los delitos de mayor connotación que vemos día a día", reiteró.

ERRORES DEL GOBIERNO: "HAY QUE SER MÁS PRUDENTE"

Finalmente, sobre los deslices que han cometido las y los ministros de Estado y que han generado un ola de críticas, por ejemplo, esta semana Giorgio Jackson y su "escala de valores", el diputado señaló que "lo importante ahora es que no se sigan cometiendo errores, yo creo que han sido demasiado los errores no forzados en el último tiempo, prácticamente todas las semanas tenemos a ministros con frases o situaciones polémicas que tienen que salir a pedir disculpas públicas, y esto no le hace bien al Gobierno y tampoco al proceso eleccionario que estamos viviendo, especialmente a la opción Apruebo".

Por lo que apuntó que "hay que cuidarse mucho más, hay que ser mucho más prudente; uno lo que esperaría es que los ministros del Gabinete sean quienes protejan al Presidente de los problemas, que no sean los que lo estén provocando", añadiendo que "hay que corregir todo aquello, tratar de ordenar la casa y dar vuelta la página, seguir hacia adelante".

Acerca de la posibilidad de un cambio de Gabinete, Soto sostuvo que "el Presidente de la República determinará cuándo es el momento de hacer ajustes, de hacer cambios, y nosotros lo respetaremos; es una situación que nosotros hemos dicho que hay que estar evaluando permanentemente".