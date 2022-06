Rechazos en el Pleno obligan a buscar alternativas sobre quorum para reformas y fecha de fin del Senado

Los rechazos en el Pleno de la Convención Constitucional a las propuestas de normas transitorias sobre el quórum para reformas a la eventual Carta Fundamental y la fecha del fin del Senado como tal mantienen ambos debates en vilo, frente a lo cual algunos convencionales plantean nuevas alternativas para zanjar aquellas discrepancias y vacíos.

Dado que el borrador de normas permanentes no consagró un quorum específico para reformar el texto cuando eventualmente comience a regir, desde hace semanas se discute en el órgano si agregar una norma transitoria que le permita al actual Congreso modificar la Constitución.

Una propuesta fijaba un quorum alto, de dos tercios, pero fue rechazada, atendiendo el llamado el convencional Agustín Squella a dejar el "narcisicmo" y asumir que la Constitución que están elaborando no es perfecta y requerirá arreglos.

Ante ello, el constituyente Marcos Barraza (PC) propuso interpretar el numeral 448 del borrador, que mandata a convocar un referéndum ratificatorio si una reforma constitucional, que altera "sustancialmente" el régimen político o los principios y los derechos fundamentales, entre otros aspectos, es aprobada pero no alcanza los dos tercios en el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones.

"Vamos a evaluar la pertinencia de discutir un mecanismo distinto, yo creo que hay que evaluar lo que dice actualmente ese artículo permanente que establece un régimen completo en materia de quórum, que fija en cuatro séptimos con referéndum reformas de carácter político sustantivas, o en su defecto, dos tercios. Creo que la discusión va a centrarse en si se aplica todo el régimen de quórum o en su defecto se aplica parcialmente para algunas materias. Si esto se traduce exclusivamente por la vía de disposiciones transitorias o por armonización", expuso Barraza, afirmando que en el bloque Chile Digno "estamos abiertos a cualquiera de las dos alternativas".

Por su parte, la convencional Manuela Royo (Movimientos Sociales) dijo que "se decidió una Convención Constitucional que no fuese mixta, se decidió que el Congreso no participe en la toma de decisiones en la redacción de esta Constitución y, por lo tanto, consideramos que tenemos que ser leales a esa toma de decisión. Sabemos que tenemos que dialogar con el poder constituido, pero también sabemos de que tenemos que ser fieles a nuestros mandatos, a quienes nos eligieron, ya que nos pidieron también que no se siga perpetuando la concentración del poder en los mismos de siempre".

QUÉ PASARÁ CON LOS SENADORES RECIÉN ELECTOS

También fue rechazada en el pleno la norma transitoria que fijaba que todos los integrantes del Senado terminarían su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección.

En ese contexto, el debate apunta a qué pasará con los senadores recién asumidos, considerando que en la Constitución vigente sus períodos duran ocho años; y también a cuándo comenzará a funcionar la Cámara de las Regiones que reemplazará a la Cámara Alta.

En los sectores de izquierda hay diferencias y el Colectivo Socialista hay discrepancias internas, pues una idea que se plantea es que, una vez el Senado deje de existir, los senadores puedan pasar por derecho propio a integrar la primera composición de la Cámara de las Regiones.

A juicio de César Valenzuela, "no es posible pensar que los senadores van a continuar en funciones si esa institución no va a seguir existiendo", pero reconoció que, "es un tema no resuelto por el Colectivo Socialista qué va a ocurrir con aquellos senadores que fueron elegidos recientemente; una de las opciones que evidentemente están en la mesa puede ser de que se integren a la Cámara de las Regiones, pero es algo no resuelto".

"Prefiero una transición más limpia como la que se está proponiendo. A mí parecer, está un tanto descartada la posibilidad de la integración de unos en la otra cámara", dijo a su vez Pedro Muñoz.

Pese a los rechazos en el Pleno, las propuestas no quedan desechadas ya que pueden volver a ser analizadas y modificadas en la Comisión de Normas Transitorias y, posteriormente, ir al Pleno nuevamente.

CONSENTIMIENTO Y/O CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS

En paralelo, ya se anticipa un debate de la Comisión de Armonización, debido a que en el borrador un artículo permanente consagró que se deberá pedir el consentimiento de pueblos indígenas en materias o asuntos que les afecten en sus derechos constitucionales; y otro habla del derecho de estos sólo a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas.

La convencional Amaya Álvez (FA) advirtió que algunos sectores sostienen que ambas normas son discordantes y que, de esa manera, podrían intentar botar la primera, pese a que, asegura ella, no lo son.

"En materia de derechos territoriales, cuando los pueblos originarios son desplazados, eso exige el consentimiento previo, libre e informado y lo dice expresamente el artículo 10 de la declaración del año 2007 (de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Y en todas las otras materias la consulta supone que sea de buena fe, previa y con acuerdo, por tanto, la propuesta de esta Constitución es perfectamente adecuada a los estándares", expuso.

En ese marco, emplazó a los críticos planteando que sería "mejor poner las cartas sobre la mesa y decir 'no queremos consentimiento previo, libre e informado porque: creo que es un obstáculo a la implementación de prospecciones mineras o a la instalación de un cierto modelo de desarrollo', pero no estimo correcto presentarlo como una incongruencia".

Finalmente, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh) se reunió con la mesa directiva de la Convención Constitucional para ponerse a disposición de informar y difundir información verífica sobre el proceso constituyente.