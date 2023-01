Rectora Devés y estallido social: No olvidamos lo que produjo; para el techo no mira nadie

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, descartó este lunes que los académicos del país "miraran al techo" o apoyaran la violencia registrada durante el estallido social, asegurando, en tanto, la importancia social que tuvo este proceso en el país.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Devés afirmó que "lo de octubre (de 2019) fue un proceso social importante que no debe olvidarse. Se manifestó ahí el anhelo por el cumplimiento de derechos para la ciudadanía".

"Lo que surge en octubre es real, es verdadero y no se olvida. No hay que confundirse en eso", puntualizó la académica, quien de todas maneras afirmó que la violencia registrada en ese proceso "por supuesto que es inaceptable, y es lo que estamos tratando entre todos que no ocurra".

"Esto no significa que nos olvidemos de lo que produjo octubre. Debemos ser muy serios y consecuentes", advirtió Devés en Cooperativa.

Ante esto, la rectora afirmó que los académicos que tienen "responsabilidades en las universidades" están preocupados por abordar lo que fue este importante proceso en el país: "Para el techo no mira nadie", aseguró.

"Estamos preocupados de tener un sistema educacional más equitativo y más inclusivo, sobre todo en eso se trabaja día a día y tenemos mucho camino por andar todavía", profundizó la académica.

Finalmente, Devés destacó la importancia de seguir avanzando en un nuevo proceso constituyente, recordando que "lo ocurrido en octubre (del 2019) nos llevó a una nueva Constitución, eso es importante de no olvidar".