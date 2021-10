Reglamento de Ética: Convención aprobó la tipificación del negacionismo y desinformación

La Convención Constitucional sesionó esta jornada para continuar con la votación en particular de las indicaciones del Reglamento de Ética, el cual quedó despachado este mismo jueves, quedando visadas asimismo las sanciones contra el negacionismo y la desinformación.

Entre los artículos más llamativos del Reglamento de "Ética y convivencia, prevención y sanción de la violencia política y de género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación; y de probidad y transparencia en el ejercicio del cargo", fueron aprobados los siguientes: violencia de credo, negacionismo y desinformación.

Los artículos:

✅22 violencia de credo

✅23 Negacionismo

✅24 desinformación — Chile Convención (@convencioncl) September 30, 2021

En detalle, se ratificó la tipificación del "negacionismo" de los crímenes cometidos durante la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social de octubre del 2019, como también de las atrocidades -"genocidio cultural"- cometidas contra los pueblos originarios y el tribal afrodescendiente.

Si bien un grupo de convencionales intentó circunscribir los hechos sólo a los acreditados por organismos internacionales, la idea no prosperó y la definición de negacionismo quedó en los térmicos ya especificados.

"Una definición de negacionismo demasiado amplia, como la contenida en el texto original, por lo menos a mí me parece que afectaba a la libertad de expresión. Por eso nosotros votamos por nuestra indicación, que a nuestro juicio, acotaba el negacionismo a la esfera en que se justifica: violaciones ocurridas con el contexto del estallido que estuvieran acreditadas por organismos internacionales", opinó el convencional Fernando Atria (FA) tras esta votación.

Indicó, en ese marco, que "como desecharon todas las otras indicaciones, se tuvo que votar la propuesta contenida el texto original y ahí el Frente Amplio votó dividido".

SANCIONES: SE ELIMINÓ SUSPENSIÓN DERECHO A VOZ Y CURSO DE FORMACIÓN

Sobre el catálogo de sanciones, hubo algunas modificaciones a lo propuesto por la Comisión Transitoria de Ética.

Se aprobó la "amonestación", que consistirá en un llamado de atención formulado por escrito y con publicidad al convencional que incurra en "negacionismo".

Igualmente se ratificó la "censura", entendida como un reproche por escrito, también con publicidad. Sin embargo, se eliminó la facultad que se proponía dar al futuro Comité de Ética para inhabilitar al constituyente de ejercer cargos con representación en la Convención.

El pleno también rechazó, por votación de mayoría, incorporar la sanción de suspensión, que implicaba la inhabilidad para participar en debates en comisiones, y que incluso podía extenderse a 15 días sin derecho a voz si el constituyente recibía tres reproches de censura.

Tampoco prosperaron los cursos de formación para quienes incurrieran en "negacionismo", que habían sido cuestionados por la derecha, que acusó intentos de "reeducación" y que se iba a "un camino medio totalitario".

TAMBIÉN SE SANCIONARÁ LA "DESINFORMACIÓN"

Además, se aprobó la tipificación de "desinformación", que se entiende como "la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso", infracción que también estará asociadas al catálogo de sanciones visado.

Al respecto, el constituyente Christian Viera apuntó que "lo importante está en lo que sigue, porque dice 'sabiendo o debiendo saber que es falso', entonces también no basta sólo la presentación (de la expresión), sino que hay una intencionalidad que nosotros identificamos con el dolo".

El convencional Marcos Barraza (PC) resaltó que esto "es muy relevante, la Convención Constituyente ha quedado expuesta a múltiples noticias falsas que se han generado".

Recordó que "hay constituyentes que han dicho que los convencionales se subieron los sueldos y eso es una noticia falsa que ha dañado la imagen de la Convención, y eso no puede ser que se normalice".

Benito Baranda indicó que la reeducación quedó como "medida alternativa, me parece correcto, siempre y cuando la persona que ha sufrido esa violencia esté de acuerdo, sea voluntario al igual que la persona que ha ejercido esa violencia. Yo creo que se modificaron varias de las sanciones iniciales que estaban puestas en el reglamento, que eran las más crítica y que habían recibido mayores observaciones".

"DÍA GRIS; AFECTA LA LIBRE EXPRESIÓN"

Si bien se trata de un reglamento de aplicación interna, es decir, que regirá para los inttegrantes de la Convención, desde la derecha consideraron que sus disposiciones son excesivas.

La UDI Constanza Hube reprochó que, a su juicio, "el Reglamento de Ética tiene cosas muy totalitarias, ni en una dictadura se ha visto un reglamento como este, Me parece que nosotros no somos tribunales y en la práctica lo que se está pretendiendo es el reglamento sea como Código Penal".

Su par gremialista Katherine Montealegre fustigó que "es un día gris, primero para el pluralismo político, para un derecho fundamental como es la libertad de expresión".

"Que se censure a otros por pensar distinto lo único que hace es demostrar que la izquierda no cree en el diálogo", acusó.

El Evópoli Hernán Larraín Matte criticó que el reglamento "afecta la libre expresión de los convencionales; yo espero que no se expanda luego a cuando discutamos los contenidos de fondo y que figuras como la censura puedan estar también en la nueva Constitución".

En tanto, no alcanzaron los votos para ser incorporadas como acciones sancionables a los convencionales el no actuar con "fraternidad o sororidad" y no cumplir con el deber de votar en el pleno o en comisiones por estar presentes en un programa de televisión.

Tras el despacho del Reglamento de Ética, la Convención iniciará este viernes la votación del Reglamento de Participación y Consulta Indígena, cuyo elemento clave es que tiene carácter vinculante.