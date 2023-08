Reunión con alto mando de Carabineros provocó impasse en la mesa del Consejo Constitucional

El vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, criticó públicamente que la presidenta, Beatriz Hevia, hubiera acudido a exponer ante el alto mando de Carabineros sin informar debidamente sobre ello.

Según reveló La Tercera, el pasado 29 julio la militante del Partido Republicano asistió a la Escuela de Carabineros y realizó una exposición de alrededor de 15 minutos ante el Consejo Consultivo de Generales respecto al trabajo del órgano constituyente en sus primeras semanas de funcionamiento, y de cara al debate de las enmiendas.

"Es una actividad que está al margen del proceso y de las formas con que hemos actuado en general. (...) A primera vista me parece que es imprudente que tengamos reuniones por separado con determinadas instituciones. No contribuye a la transparencia", reaccionó Valle -independiente elegido en cupo PS- en una entrevista con la Radio Concierto.

Más tarde, tras participar en la sesión de este martes de la Comisión de Derechos Sociales, Valle insistió en que lo correcto habría sido que este encuentro fuera informado, "tratándose de una entidad pública y por la representación que ella tiene".

No obstante, "no es una reunión que estuviera en conocimiento del Consejo Constitucional ni de la mesa", enfatizó.

"LO DESDRAMATIZARÍA"

Consultada por la controversia, Hevia se defendió señalando que no reportó el encuentro debido a que asistió a título personal, aunque, al mismo tiempo, habló de una cita "entre dos instituciones del Estado".

"Fue una invitación que recibí de Carabineros para explicar lo que estaba ocurriendo en ese minuto en el Consejo Constitucional y los pasos a seguir hacia adelante. Fue una invitación entre dos instituciones del Estado, no es más que eso, por lo tanto, desdramatizaría la invitación", dijo la abogada.

"Yo fui como Beatriz Hevia y, por supuesto, si hubiera sido una invitación a la mesa, la habría comunicado en el momento que correspondía. Tampoco tengo ningún problema en comunicar las cosas, si es que así correspondiera", acotó.

Según señaló La Tercera citando a "fuentes del Consejo", durante esta mañana Aldo Valle fue a la oficina de Hevia y, "en una breve conversación, le transmitió la sorpresa que le causó haber visto por la prensa la reunión con Carabineros. (...) Le planteó que esperaría que ese tipo de temas fueran debidamente informados".

FISCAL VALENCIA EXPUSO ANTE EL CONSEJO

El fiscal nacional Ángel Valencia participó de la sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, donde debatió las enmiendas relativas al Ministerio Público.

"Hemos insistido en la necesidad de proteger la autonomía constitucional del Ministerio Público, que es lo que asegura la independencia de los fiscales, es lo que aseguran la objetividad de los fiscales, es lo que nos permite investigar adecuadamente la corrupción pública y la que nos permite también evitar que el Ministerio Público sea empleado parala persecución de opositores", expuso.

Fiscal Nacional, Angel Valencia, asiste a comisión constituyente en el ex Congreso Nacional, en la que presentó la visión del Ministerio Público para la nueva Constitución. pic.twitter.com/RXehhde09P — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) August 8, 2023

Por otro lado, la discusión de las enmiendas genera críticas de algunos consejeros, particularmente de los oficialismo.

"Primero, los cronogramas no se han cumplido; segundo, yo entiendo, a veces se pueden cumplir, otras veces no, pero que van cambiando los contenido y eso va afectando nuestro trabajo, que no llegamos nunca a lo que vinimos, que fue a discutir enmiendas, no a escuchar personas que nos dieran lecciones, que están muy bien dadas, pero el objetivo nuestro es discutir las enmiendas y yo me pregunto, perplejo realmente: ¿Cuándo vamos a discutir las enmiendas y cuándo va a empezar el proceso?", cuestionó el consejero del PS Miguel Littin.