Rincón por la opción Rechazo: "Esto no tiene que ver con un color político o una tendencia, sino que con un texto"

La senadora Ximena Rincón (DC), quien va por la opción Rechazo pese a que su partido optó por el Apruebo, recalcó que en el plebiscito del próximo 4 de septiembre "no se debaten alianzas políticas ni un candidato presidencial, lo que vamos a definir es si este texto es bueno o no para el país".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria demócrata cristiana aseguró que "es importante que la ciudadanía pueda estar informada y que, además, esté informada del texto, eso es lo que se debate en este plebiscito, no se debaten alianzas políticas ni un candidato presidencial, lo que vamos a definir es si este texto es bueno o no para el país".

Tras ser consultada sobre cómo van a lidiar con una campaña por el Rechazo que va más bien de la mano con la derecha, explicó que con la oposición "coincidimos en una opción, pero mis razones no las he conversado ni debatido con ellos, tiene que ver con el texto, ni he trabajado en conjunto con ellos mi opción, y no lo voy a hacer".

Agregando que ese debate en torno a su preferencia lo está haciendo "con los colegas con los que coincidimos políticamente, con las organizaciones de la sociedad civil con las que nos conocemos y tenemos un pensamiento e ideario común y compartido, y eso creo que es lo que corresponde".

"Tratar de vincular esto a una mirada política determinada es no entender lo que estamos debatiendo, estamos debatiendo un texto constitucional", dijo, y añadió que "esto no tiene que ver con un color político o una tendencia, sino que con un texto que (...) estamos convencidos que esta es una mala propuesta".

Rincón reflexionó que "el país está dividido hoy día, como nunca antes desde el retorno a la democracia y eso obviamente no es una buena noticia, porque lo que buscábamos cuando hicimos campaña para tener este proceso, era buscar esa casa común, esa casa de todos donde nos reuniéramos, y no un texto que nos dividiera".

En tanto, sobre el proyecto del quorum de los 4/7, señaló que esta es una iniciativa de la centroizquierda y la derecha se "abrió a esto" dando sus votos, lo que permitió su aprobación, sin embargo, sobre su futuro y si alcanza a estar listo antes del 4 de septiembre, indicó que "va a depender de la diputada Karol Cariola", quien preside la Comisión de Constitución, si es que "lo somete a tramitación y le da agilidad. Yo espero que sí".

RELACIÓN AL INTERIOR DE LA DC

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana declaró admisible la denuncia contra Rincón, su par Matías Walker, el ex convencional Fuad Chahin y el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por cuadrarse con el Rechazo. En esta línea, la senadora expresó que "cuando uno defiende convicciones, y en ese caso no son cualquieras, estamos hablando del texto que puede llegar a regir el destino de nuestro país por los próximos 30, 40 o 50 años, creo que no puede actuar según las consecuencias que puede tener su voto o sus ideas, y creo que defenderlas y expresarlas es lo que corresponde".

Además, recordó que la junta nacional optó por el Apruebo y la libertad de conciencia, lo que, a su juicio, "no puede ser acallado y eso es lo que nosotros hemos hecho".

Finalmente, sobre las divisiones al interior de la colectividad, acotó que "yo espero que mi partido, y espero que los líderes y mesa del partido, hagan todo lo posible para que ese quiebre no se produzca, porque creo que el país demanda unidad y trabajo coordinado".