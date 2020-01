RN declaró libertad de acción de sus militantes para el plebiscito constituyente

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, confirmó este sábado que el consejo extraordinario de la colectividad decretó libertad de acción para sus militantes ante el plebiscito constituyente del 26 de abril.

En esta jornada clave para el partido, el diputado, quien ha sido blanco de críticas por favorecer el Apruebo, llegó a poner su cargo a disposición del consejo, pero recibió una ovación de los presentes.

Por tanto, Desbordes destacó al término de la instancia que "el consejo apoyó a la directiva, a la gestión de la directiva, de los parlamentarios y de la comisión política"

Asimismo, "se constata que hay una mayoría por el Rechazo, también hay un importante grupo que está por el Apruebo, y por tanto, lo que se ha decidido y lo que se ha decretado es la libertad de acción, siempre en un marco de respeto y comprendiendo que hay libertad para que los parlamentarios, dirigentes y militantes de Renovación Nacional trabajen por el Apruebo o el Rechazo".

Sin embargo, el timonel reiteró que "nuestro partido sigue insistiendo en la necesidad de conversar transversalmente para lograr reformas sociales" en los meses que quedan para decidir si se sigue adelante con el proceso constituyente.

"Apoyo cerrado" al intendente Guevara

Por otro lado, en esta reunión se consolidó el "apoyo cerrado" del partido al vicepresidente de RN e intendente metropolitano Felipe Guevara, suspendido de esas funciones tras aprobarse en la Cámara la acusación constitucional en su contra.

"Esperamos que en el Senado no prospere esta acusación, porque es un mensaje extraordinariamente complejo que se le está dando a la ciudadanía, en donde quienes aprobaron en la Cámara, lo que están señalando es, en definitiva, que hay total impunidad para los grupos violentos que tienen tomados sectores de la capital, y no permiten vivir a los ciudadanos que ahí residen", sentenció Desbordes.

🗣️ #ConsejoGeneralRN / Partimos el Consejo General Extraordinario de @RNchile, saludando a @felipeguevaraSt. Creemos que la acusación constitucional en su contra es injusta. #YoEstoyConGuevara pic.twitter.com/aPkCDdavyU — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) January 25, 2020

Respecto a otra disputa en la derecha que comenzó por sus dichos, en que aludió a la responsabilidad del ministro Felipe Ward -militante de la UDI- en la caída de Guevara, el diputado negó que haya sido su intención apuntar a alguien especial.

"No digo que no haya hecho la pega La Moneda: lo que he señalado es que se cometieron algunos errores, pero eso no significa que yo esté pegándole al Gobierno. Reconocí errores, nada más que eso, y no apunto a ninguna autoridad en particular ni a ningún partido, porque eso no corresponde", aseguró.

Las resoluciones al interior de Evópoli y del Partido Regionalista Independiente (PRI) serán dadas a conocer durante la tarde, aunque este último se ha manifestado desde el inicio a favor de cambiar la Constitución.