Rodrigo Rojas falseó información en su declaración de intereses: Dijo tener deuda por cáncer

El constituyente de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), Rodrigo Rojas Vade, quien reveló en las últimas horas que no tenía cáncer, enfermedad que usó como bandera de campaña para ascender a la Convención Constitucional, informó en su declaración de intereses una deuda de 27 millones de pesos por dicha patología.

Como autoridad electa, Rojas Vade tuvo que realizar una declaración de intereses y patrimonio que se dio a conocer en las últimas horas tras su revelación, donde apunta a una deuda por un crédito de consumo por la suma de 27 millones de pesos en el Banco Scotiabank.

En la descripción de dicha deuda, se indica que es una "deuda bancaria" y que corresponde al "financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer".

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, a través de sus redes sociales, detalló que hay una infracción a la ley 20.880 "que aplica a los convencionales" y que es la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, por lo que "la Comisión de Ética, cuando se conforme, "debiese -a mi juicio- aplicar una multa, además de lo que señale el reglamento que se apruebe", agregó.

"Rojas miente en su declaración de patrimonio de interés al señalar que la deuda, el pasivo que él tiene, es virtud de un tratamiento de cáncer. Al aplicarse las normas de esta misma regulación, la Comisión de Ética -cuando ésta se conforme- debiese aplicar una multa que va de 5 a 50 UTM, es lo que hoy día se podría hacer", puntualizó Precht.

"Además, esto sería, a mi juicio, una falta grave a la probidad y habría que ver qué es lo que señala el reglamento -cuando este se apruebe- respecto a las faltas graves a la probidad. No podría llevar esto a la cesación del cargo, si tendría la posibilidad de encontrar algún tipo de otra causal que sí podría llevar a la cesación", detalló el representante de Chile Transparente.

Además de la mentira de Rojas, infracción a la ley 20880 que aplica a los convencionales, la comisión de ética (cuando esta se conforme) debiese a mi juicio aplicar una multa además de lo que señale el reglamento que se apruebe. Es además a mi juicio una falta grave a la probidad pic.twitter.com/pUX2khdqxj — Alberto Precht (@albertoprechtr) September 5, 2021

En la última jornada el constituyente, también conocido como "Pelao Vade", reconoció que no padecía de cáncer tras una entrevista con La Tercera, y señaló que le mintió a los votantes. Además, afirmó -a través de un comunicado- tener una enfermedad "discriminada en este país", sin especificar qué patología es.

En la misma entrevista, el convencional señaló que "siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención", agregando que no sabe si va a renunciar a esta instancia: "estoy en una situación completa", dijo, aunque oficialmente, la Constitución no prevé este tipo casos, por lo que se desconoce su situación futura en el órgano constitucional.

Diputados oficialistas piden la renuncia de Rojas

En tanto, la diputada RN Aracely Leuquén, quien padece cáncer, criticó lo realizado por Rojas Vade y aseguró que "con el cáncer no se juega electoralmente, es una enfermedad que hace trizas a muchas familias chilenas".

"Estas son las cosas que finalmente siguen desprestigiando la actividad política, y es por eso que emplazamos a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, a que pida y exija la renuncia del convencional Rojas por esta mentira", solicitó la parlamentaria.

En esta línea, su par Tomás Fuentes indicó que "Rodrigo Rojas debe renunciar de forma inmediata a la vicepresidencia de la Convención, ya que su permanencia en la mesa desprestigia el órgano constituyente".

"Es indignante que Rojas haya utilizado una enfermedad tan dolorosa como el cáncer para hacer campaña política", cuestionó el diputado oficialista.