Rojas Vade: "Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retornar a mis funciones"

El convencional constituyente por el distrito 13 Rodrigo Rojas Vade afirmó este lunes que si no puede renunciar a su cargo, entonces volverá a sus funciones, luego de que renunciara de palabra en septiembre pasado cuando se supo que en realidad no tenía cáncer, enfermedad que usó como bandera de lucha en su campaña para llegar al órgano constituyente por la ex Lista del Pueblo.

A través de un video en sus redes sociales -las que mantiene privadas desde que se destapó la polémica-, Rojas Vade manifestó que "anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado".

El convencional agregó que "yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado".

"Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que de todos los vecinos de Chile", añadió.

La semana pasada, Rojas Vade compareció a declarar ante el Comité de Ética y Probidad de la Convención Constitucional por la denuncia hecha en su contra por la mesa anterior, presidida por Elisa Loncon.

Hasta la fecha, el convencional continúa recibiendo su dieta debido a que no existe normativa para removerlo del cargo, aunque, según su defensa, ha donado todo su sueldo.