Senado aprobó reforma que posibilita renuncia de constituyentes, pero sin mecanismo de reemplazo

La Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que regula la renuncia formal de convencionales constituyentes, texto que requería de la aprobación de los dos tercios del pleno para seguir su tramitación. Esto, en medio de la polémica por el caso de Rodrigo Rojas Vade.

La iniciativa propone que los redactores de la nueva Carta Magna podrán dejar sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones.

La propuesta avanzó así a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite constitucional.

No obstante, la segunda parte de la reforma, que establecía fórmulas de reemplazo para un convencional independiente, no obtuvo los votos necesarios para avanzar: obtuvo apenas 12 de los 25 apoyos que requería para su tramitación, con 12 votos en contra y dos abstenciones.

Dicha enmienda sugería, en caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales que participaron en listas electorales conformadas sólo por independientes, que asumiera la persona del mismo sexo que sigue en votación al constituyente que deja el puesto en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, pretendía proveer el escaño con la candidatura con mayor votación después del delegado electo.

En un video publicado en sus redes sociales, Rojas Vade, el constituyente independiente (ex Lista del Pueblo) imputado por fingir un cáncer, anunció el lunes que iba a retomar su trabajo en la convención, del que lleva apartado desde hace seis meses, y que lo hacía porque el Congreso se estaba demorando demasiado en aprobar la ley que le permita renunciar formalmente.

Su decisión de incorporarse a la convención provocó una lluvia de críticas entre constituyentes y parlamentarios de todo signo político, hasta el punto de que la mesa directiva de la Convención le pidió que no lo hiciera.

Conocido popularmente como "Pelao Vade", aseguró ayer martes que recapacitó tras el aluvión de críticas recibidas y que de momento no retomará su escaño en el órgano. "Mantendré en espera retomar mis funciones. Confiando en que las fuerzas políticas aprueben el proyecto de ley que permitirá que el distrito 13 vuelva a estar representado con cuatro escaños", dijo.

Desde la derecha, la senadora Luz Ebensperger (UDI) argumentó así su rechazo a establecer un mecanismo de sustitución durante su intervención este miércoles en la Sala: "Estamos en esto a causa de un constituyente en especial, el señor Rojas Vade, quien fue electo mintiéndole a la ciudadanía, y existe norma para el reemplazo, y es que en el caso de los independientes no hay reemplazo; cosa distinta es que esa norma no nos guste. No me parece justo que los independientes sean tratados igual que los partidos políticos".