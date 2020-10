11:23 - | La Comisión de Constitución del Senado discute la reforma sobre escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional: Ahora deciden buscar una fórmula para concordar una redacción que permita darle viabilidad a ese artículo. Volverán a sesionar a las 20 horas.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) October 27, 2020

11:21 - | [En vivo] Victoria Herrera, de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua, de Ukamau: Hay que seguir organizándonos y levantando luchas populares; la movilización tiene que seguir en pie para exigir que el cambio sea verdadero #PlebiscitoCooperativa

11:17 - | [En vivo] Victoria Herrera, dirigenta de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua, de Ukamau: Debe haber representantes fidedignos de las comunidades #PlebiscitoCooperativa

11:12 - | [En vivo] Victoria Herrera, dirigenta de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua, de Ukamau: Queremos ser parte de la Convención; nuestra organización viene representando el sentir de nuestras comunidades #PlebiscitoCooperativa

11:09 - | [En vivo] Victoria Herrera, dirigenta de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua: La crisis sanitaria, en vez de alejarnos, hizo que nos unificáramos y trabajáramos como comunidades #PlebiscitoCooperativa

11:07 - | [En vivo] Victoria Herrera, dirigenta de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua: El plebiscito fue ganado por el mundo social, es una expresión de un pueblo que exigía cambios; fue emocionante #PlebiscitoCooperativa

11:05 - | [En vivo] La dirigenta Victoria Herrera, de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua, conversa con Una Nueva Mañana #PlebiscitoCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

10:24 - | [Radio en Vivo] Clarisa Hardy (PS): Más allá de la diferencias hay que entender la tremenda responsabilidad que tenemos por delante para que el proceso constitucional no se frustre #PlebiscitoCooperativa

10:19 - | [Radio en Vivo] Clarisa Hardy (PS): Somos muy distintos, pero tenemos elementos comunes. Esos elementos comunes son los que tienen que estar al frente #PlebiscitoCooperativa

10:14 - | [Radio en Vivo] Felipe Salaberry (UDI): La gran mayoría de los partidos democráticos firmaron el acuerdo constitucional #PlebiscitoCooperativa

10:13 - | [Radio en Vivo] Lautaro Carmona (PC): La bancada del PC votó a favor del plebiscito porque pidió votación separada, pero votó en contra del acuerdo #PlebiscitoCooperativa

10:10 - | [Radio en Vivo] Lautaro Carmona (PC): Nosotros tuvimos una posición crítica al acuerdo de medianoche en el Congreso Nacional, donde se excluyó a las organizaciones sociales #PlebiscitoCooperativa

09:57 - | [Radio en Vivo] David Morales (DC): El cambio constitucional se construyó con la firma de un grupo importante de partidos políticos #PlebiscitoCooperativa

09:52 - | [Radio en Vivo] Clarisa Hardy (PS): La oposición, con sus convencionales, puede hacer factible y posible un mecanismo participativo por el que esté el conjunto de la sociedad deliberando #PlebiscitoCooperativa

09:47 - | [Radio en Vivo] Felipe Salaberry (UDI): En el nuevo texto constitucional hay que hacer más relevantes a los gobiernos locales #PlebiscitoCooperativa

09:40 - | [Radio en Vivo] David Morales (DC): Tenemos que viabilizar que la mayoría social se transforme en una mayoría política #PlebiscitoCooperativa

09:40 - | [Radio en Vivo] Felipe Salaberry (UDI): La democracia se nutre de los partidos políticos #PlebiscitoCooperativa

09:26 - | [Radio en Vivo] Felipe Salaberry (UDI): Uno debe canalizar las opiniones pero no dejar que solo las organizaciones sociales tengan mayor participación, porque sino la democracia no existe #PlebiscitoCooperativa

09:23 - | [Radio en Vivo] David Morales (DC): En la medida que los partidos seamos capaces de renunciar a nuestros propios espacios, la ciudadanía va a empezar a sintonizar de una manera distinta #PlebiscitoCooperativa

09:21 - | Lautaro Carmona (PC): Estoy por una o dos listas de cara a la Convención Constitucional, que represente en el óptimo la unidad de la oposición #PlebiscitoCooperativa

09:13 - | [Radio en Vivo] David Morales (DC): Es una contradicción decir que queremos incluir a los independientes y por un lado decir que nos vamos a meter todos apretados en una sola lista #PlebiscitoCooperativa

09:11 - | [Radio en Vivo] Clarisa Hardy (PS): Para representar al 78% de la ciudadanía lo mejor es ir en una lista unitaria a la Convención Constitucional y hacer los mejores esfuerzos #PlebiscitoCooperativa

09:08 - | [Radio en Vivo] David Morales (DC): La unidad atenta con la apertura de puertas para que entren todos al proceso constitucional. Es mejor construir dos listas complementarias #PlebiscitoCooperativa

09:06 - | [Radio en Vivo] Felipe Salaberry (UDI): Nosotros vamos a tener lista unitaria para la convención constituyente #PlebiscitoCooperativa

08:58 - | [Radio en Vivo] Clarisa Hardy (PS), Lautaro Carmona (PC), David Morales (DC) y Felipe Salaberry (UDI) se toman El Primer Café de este martes junto a Cecilia Rovaretti. Escúchanos acá: cooperativa.cl/radioenvivo/ #PlebiscitoCooperativa

08:50 - | [En vivo] Briones: En el debate que viene es importante entender bien qué cosas son propias de la Constitución y cuáles son propias de la ley #PlebiscitoCooperativa

08:48 - | [En vivo] Briones: Me hubiera encantado ser convencional, es una labor muy noble e importante, pero soy ministro de Hacienda y tengo desafíos enormes. Así que no puedo acceder a esa opción #PlebiscitoCooperativa

08:46 - | [En vivo] Briones y comisión tributaria: El mandato es reflexionar sobre la hoja de ruta para definir grandes lineamientos que se hagan cargo de una tributación que fomente el crecimiento y mejore la equidad del sistema #PlebiscitoCooperativa

08:43 - | [En vivo] Briones: Es más necesaria que nunca la reforma previsional. Es el punto de partida y una señal emblemática en esta hoja de ruta social. Y hay que dar señales de cómo la política da respuesta a las demandas sociales #PlebiscitoCooperativa

08:41 - | [En vivo] Briones: Es incompatible ir por una mejora sustantiva de las pensiones y a la vez tomar medidas que las debiliten, como los retiros. Cada retiro resta 2 puntos de cotización, un tercio de lo que hablamos en la reforma #CooperativaEnCasa

08:38 - | [En vivo] Briones: Tenemos desafíos fundamentales hoy, levantar la economía, recuperar el trabajo; y hay temas emblemáticos como la reforma previsional que le debemos a Chile. El resultado del Plebiscito también tiene relación #PlebiscitoCooperativa

08:35 - | [En vivo] El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversa con El Diario de Cooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #PlebiscitoCooperativa

07:59 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente: Si las personas tienden a no creer en el proceso, obviamente la alternativa de que la calle se imponga de nuevo es una posibilidad

07:58 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente: Será inevitable que haya una cierta convulsión que nos acompañe durante este tiempo, por eso es importante generar espacios de participación ciudadana #PlebiscitoCooperativa

07:55 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente: No puedo ser constituyente, por mi rol en el consejo para la transparencia. Explícitamente varios órganos públicos quedan fuera #PlebiscitoCooperativa

07:52 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente: Hay que buscar mecanismos de participación de la ciudadanía durante todo el proceso, la legitimidad del cambio constitucional dependerá mucho de eso #PlebiscitoCooperativa

07:50 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente: En los sectores más populares votaron mucho más personas, eso quiere decir que hay una vuelta a la esperanza de los sectores más abandonados #PlebiscitoCooperativa

07:48 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente: Más allá de empezar de cero o no, hay una tremenda oportunidad para poder hacer una discusión desde la ciudadanía y definir cuál es el país que queremos #PlebiscitoCooperativa

07:36 - | [Radio en vivo] Gloria de la Fuente (@gdelafue), presidenta de Chile 21, comenta los resultados del #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa

19:33 - | Patricio Santamaría: Hay que resolver la presencia de pueblos originarios y el tema de los independientes, porque si esta Convención termina solo con afiliados a partidos, sería como haber creado una silla musical más #PlebiscitoCooperativa

19:29 - | Patricio Santamaría: Debería haber un voto obligatorio y debemos verlo en un debate a fondo, porque una de las lecturas que se hacen al proceso de ayer es avanzar hacia una democracia más participativa #PlebiscitoCooperativa

19:26 - | Patricio Santamaría y la radiografía a los votantes en el #Plebiscito2020: El tema de la edad cuesta saberlo porque hay que hacer el pistoleo al código de barra de cada elector #PlebiscitoCooperativa

19:23 - | Patricio Santamaría: El Presidente se comprometió a que, a partir de las elecciones del 11 de abril, las personas puedan elegir a través del voto anticipado https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #PlebiscitoCooperativa

19:21 - | Presidente del Servel, Patricio Santamaría: En votos absolutos, en el #Plebiscito2020 se vio la mayor cantidad de electores en Chile. Eso no significa que nos quedemos tranquilos #PlebiscitoCooperativa

19:14 - | Post #Plebiscito2020: el Presidente Sebastián Piñera se reunirá en los próximos minutos con distintos representantes de los partidos de Chile Vamos en la Casa de lo Matta en Vitacura #PlebiscitoCooperativa

16:33 - | Marcela Ríos, representante del PNUD en Chile, comenta los resultados del Plebiscito en "Hablando De" -Votaron unas 300 mil personas que en anterior elección

-Se contiene "desigualdad voto" con aumento votación La Pintana, Puente Alto, Lo Espejo, y otras comunas más vulnerables

-Datos dirán si creció tb participación jóvenes

Hablamos con Marcela Ríos @PNUDChile @Cooperativa pic.twitter.com/1As9RNalx7 — paula molina (@paulamolinat) October 26, 2020

14:27 - | Epidemiólogo Manuel Nájera por participación en el Plebiscito: "Es un buen ejemplo de una buena política, el protocolo fue super bien aplicado y seguido por la gente. Todas las aglomeraciones conllevan un riesgo, es difícil de eliminar ese riesgo de juntarse, sin embargo, la gente hoy día en Chile está usando mucho y muy bien la mascarilla"

13:44 - | [Video] Ministro Paris y celebraciones post Plebiscito: "No tememos un gran rebrote de casos"

12:47 - | [En vivo] Presidente de la Sofofa: Nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo activos en el debate constitucional, porque creíamos que los desafíos de los próximos 30 años requieren bases diferentes #PlebiscitoCooperativa

12:46 - | [En vivo] Presidente de la Sofofa: Soy un orgulloso de lo que se hizo en los últimos 30 años en Chile, el periodo de más progresos de la historia de nuestro país #PlebiscitoCooperativa

12:45 - | [En vivo] Presidente de la Sofofa: Es importante que los actores empresariales y económicos sintamos una responsabilidad por lo público, debemos asumir un compromiso #PlebiscitoCooperativa

12:42 - | [En vivo] #PlebiscitoCooperativa: El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, conversa con El Diario de Cooperativa tras el contundente triunfo del Apruebo https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

12:15 - | Ministro Paris y celebraciones post Plebiscito: "No tememos un gran rebrote de casos". El titular del Minsal dijo que hubiera esperado mayor cuidado con la distancia física, pero reconoció el carácter "legítimo" de los festejos.

12:07 - | Ministro Paris: "Estamos muy orgullosos de la forma en que se desarrolló el Plebiscito. Será recordado como un hito importante en la historia de Chile" #PlebicitoCooperativa

11:57 - | [Radio en vivo] Rodrigo Jordán (Independientes No Neutrales): "Todavía hay bastantes piedras en el camino para que lo que la gente pidió se haga realidad" #PlebiscitoCooperativa

11:51 - | [Radio en vivo] Rodrigo Jordán (Independientes No Neutrales): La gente quiere un cambio radical y, por las particularidades de la legislación, no es claro que ello sea posible #PlebiscitoCooperativa

11:47 - | [En vivo] Rodrigo Jordán, coordinador general de Independientes No Neutrales: Uno de nuestros candidatos ícono es Benito Baranda, pero él solo no será capaz de mover la aguja; se necesitan al menos 15 o 20 personas para ello #PlebiscitoCooperativa

11:40 - | [Radio en vivo] Rodrigo Jordán, coordinador general de Independientes No Neutrales: Es importante que en la Convención Constitucional los independientes puedan competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos #PlebiscitoCooperativa

10:17 - | [Radio en Vivo] Abogada Loreto Silva: Es fundamental que las máquinas de los partidos dejen espacio a que personas de la ciudadanía estén representadas en la convención constituyente #PlebiscitoCooperativa

10:16 - | [Radio En Vivo] Abogado Patricio Zapata: Abril es importante porque ahí vamos a ver cómo se constituye la voluntad política del pueblo #PlebiscitoCooperativa

09:54 - | [Radio en Vivo] Ex subsecretario Rodrigo Ubilla: Hay que reencantar al otro 49% para que participen en la elección de los constituyentes en abril próximo #PlebiscitoCooperativa

09:51 - | [Radio en Vivo] Abogado Patricio Zapata: Quiero pensar que la inmensa mayoría no solo fue a expresar la rabia, el enojo, sino que también fue a expresar esperanza #PlebiscitoCooperativa

09:46 - | [Radio en Vivo] Abogada Loreto Silva: Es Chile el que dijo que quiere un cambio al modelo, es un error hacer una doble lectura al respecto #PlebiscitoCooperativa

09:41 - | [Radio en Vivo] Ex subsecretario Rodrigo Ubilla: Hay que encontrar los puntos de encuentro y ponerlos a disposición de la ciudadanía, ese es el desafío de la política. Encantar y reencantar #PlebiscitoCooperativa

09:27 - | [Radio en Vivo] Abogado Patricio Zapata: Vamos a necesitar la colaboración que vaya más allá de las líneas política... La exigencia de los dos tercios lo demanda #PlebiscitoCooperativa

09:24 - | [Radio en Vivo] Ex subsecretario Rodrigo Ubilla asegura que votó por el Apruebo en el plebiscito constitucional: Ahora se tienen que lograr los acuerdos para los próximos 30 o 40 años #PlebiscitoCooperativa

09:20 - | [Radio en Vivo] Abogado Fernando Atria: La constitución actual protege los intereses de las comuna de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, justamente donde ganó el rechazo #PlebiscitoCooperativa

09:19 - | [Radio en Vivo] Abogado Fernando Atria: Chile no es un país polarizado. Hay un 80% de los chilenos que quieren una nueva constitución y que no quieren que participe la clase política #PlebiscitoCooperativa

09:15 - | [Radio en Vivo] Abogado Patricio Zapata: Estoy emocionado porque el resultado superó mis expectativas y las de muchos. Ahora viene el desafío para que este primer momento se proyecte #PlebiscitoCooperativa

09:13 - | [Radio en Vivo] Ex subsecretario Rodrigo Ubilla: Lo que viene ahora es un proceso de reflexión. Tiene que producirse una apertura de los partidos hacia los independientes #PlebiscitoCooperativa

09:10 - | [Radio en Vivo] Abogada Loreto Silva: Se rechazó a la clase política, el financiamiento ilegal de la política y creo que el 80% de los chilenos dijo que hay que hacer cambios profundos al modelo #PlebiscitoCooperativa

09:08 - | [Radio en Vivo] Abogado Fernando Atria: Fue una jornada histórica la de ayer; tuvo un resultado extraordinariamente categórico... Se abre un momento de esperanza #PlebiscitoCooperativa

09:04 - | [Radio en Vivo] Fernando Atria, Loreto Silva, Patricio Zapata y Rodrigo Ubilla se toman El Primer Café de este lunes post plebiscito junto a Cecilia Rovaretti. Escúchanos acá: cooperativa.cl/radioenvivo/ #PlebiscitoCooperativa

08:48 - | [En vivo] Ministro de Defensa, Mario Desbordes, por Presidente Piñera: Tiene un rol importante, queda un año y medio de Gobierno, hay que reactivar la economía y él puede hacerlo #PlebiscitoCooperativa

08:47 - | [En vivo] Ministro de Defensa, Mario Desbordes, por quienes votaron Rechazo: Es legítima su posición, hasta ayer, pero ahora hay que pensar en lo que quieren todos los chilenos #PlebiscitoCooperativa

08:44 - | [En vivo] Ministro Mario Desbordes: Ojalá que el resultado tan contundente de ayer nos permita volver al diálogo que teníamos hasta octubre y que después se perdió #PlebiscitoCooperativa

08:42 - | [En vivo] Ministro Desbordes: Ayer quedó claro que los que suscribimos el 15 de noviembre sí nos importaban los chilenos, respondimos a los que nos pedían #PlebiscitoCooperativa

08:41 - | [En vivo] Ministro de Defensa, Mario Desbordes: Creo que los ministros mientras representen sus labores me parece que están bien en el cargo. No creo necesario un cambio de gabinete #PlebiscitoCooperativa

08:35 - | [En vivo] Ministro de Defensa, Mario Desbordes, por quienes votaron Apruebo en el oficialismo: Quedó claro que era buena parte de la centroderecha, así que descartado de que éramos una minoría #PlebiscitoCooperativa

07:39 - | [Radio en vivo] Agustín Squella: "Ojalá que nos atrevamos a volver al voto obligatorio, porque vivir en sociedad nos da derechos y nos impone deberes" #CooperativaEnCasa

07:38 - | [Radio en vivo] Agustín Squella: "El abandono del voto obligatorio como un deber mínimo fue una muy mala decisión" #CooperativaEnCasa

07:37 - | [Radio en vivo] Agustín Squella: "No creo que sea una complicación que los movimientos sociales carezcan de liderazgos" #CooperativaEnCasa

07:36 - | [Radio en vivo] Agustín Squella y opción de participar en la Convención Constitucional: "Estoy indeciso, pero no es lo más importante" #CooperativaEnCasa

07:35 - | [Radio en vivo] Agustín Squella: "El Plebiscito de ayer nos conducirá a una mejor democracia" #CooperativaEnCasa

07:34 - | [Radio en vivo] Agustín Squella: "Al votar ayer sentí una vibración bastante parecida a la del Plebiscito de 1988" #CooperativaEnCasa

07:33 - | [Radio en vivo] Conversamos con Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades, en el día después de triunfo del Apruebo en el #Plebiscito2020 #CooperativaEnCasa

00:38 - | 00.38: Con el 99,43% de las mesas escrutadas, 78,99% para la Convención Constitucional (5.620.141) y 21,01% para la Convención Mixta (1.494.979) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:57 - | Actualización del Servel con el 99,66% de las mesas escrutadas: Apruebo obtiene el 78,28% (5.874.085) versus el 21,72% del Rechazo (1.630.150) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:52 - | Faltando aún 0,8% de mesas por contabilizar, el Apruebo suma 5.832.227 votos (78,27%), más de 56 puntos por encima del Rechazo (1.618.921 sufragios, 21,73%) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:44 - | El #Plebiscito2020 se transformó en el proceso electoral más convocante de la historia de Chile, con más de 7,45 millones de votantes, de acuerdo al reporte del Servel con el 98,63% de las mesas escrutadas #PlebiscitoCooperativa

23:42 - | Cómputo del Servel con el 98,05% de las mesas escrutadas: Apruebo obtiene el 78,27% (5.768.550) versus el 21,73% del Rechazo (1.601.182) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:41 - | Felipe Kast (Evópoli): Este tiene que ser un golpe muy fuerte a la humildad de todos los políticos en Chile #PlebiscitoCooperativa

23:38 - | El mea culpa de Felipe Kast: Llegó el momento de la unidad, de las propuestas de futuro, de dejar las trincheras, de construir un nuevo Estado y hacerse cargo de que las desigualdades son responsabilidad del mundo político #PlebiscitoCooperativa

23:34 - | Senadora Sabat: Optamos por distintos caminos en RN y, desde la generosidad y la unidad, estamos muy conscientes del gran rol que debemos jugar. Lo hicimos el 15 de noviembre y para la paridad, y también debemos hacerlo en la Constituyente

23:31 - | Tras el triunfo del Apruebo, Unidad Constituyente (conformado por el PPD, PR, PS, DC, PRO y Ciudadanos) recibió esta noche a la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. La cita duró cerca de 25 minutos #PlebiscitoCooperativa

23:30 - | Fuad Chahín (Líder DC): Hay que hacerse cargo, acá hay un mensaje, una apuesta y un mandato de la ciudadanía muy categórico. Quieren ser protagonistas, participar y tenemos que garantizarlo #PlebiscitoCooperativa

23:29 - | Heraldo Muñoz: No supimos desafiar suficientemente al poder, pero ahora hay una nueva oportunidad para recuperar la confianza en la política y el futuro que tenemos que construir #PlebiscitoCooperativa

23:27 - | Heraldo Muñoz: Cuarenta años después (una nueva Constitución) es una realidad, un mandato de la ciudadanía a la política, que necesitamos recibir con humildad, por los muchos errores cometidos y por los muchos aciertos #PlebiscitoCooperativa

23:27 - | 23.27: Con un 97,11% de las mesas escrutadas, la opción Apruebo obtiene un 78,27% (5.709.237 votos), casi 57 puntos sobre el Rechazo (21,73%, 1.585.181 sufragios) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:24 - | Cariola (PC): Con el sólo hecho de que este plebiscito se haya llevado adelante, el paso que estamos dando para dejar atrás el legado de la brutal dictadura militar es un elemento fundamental para mirar el futuro #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:23 - | Diputada Karol Cariola (PC): Nunca más sin nosotros, sin las mujeres, sin los pueblos indígenas, sin los jóvenes. Chile hoy ganó más soberanía popular, más democracia #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:20 - | 23.20: Con el 89,72% de las mesas escrutadas, 79,18% para la Convención Constitucional (5.020.423 votos) y 20,82% para la Convención Mixta (1.319.752) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:18 - | Con un 95,74% de las mesas escrutadas, la opción Apruebo obtiene un 78,27% de las preferencias (5.618.644 votos), casi 57 puntos sobre el Rechazo (21,73%, 1.559.595 sufragios) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:04 - | 23.04: Con el 93,77% de las mesas escrutadas, 78,25% para el Apruebo y 21,75% para el Rechazo. Chile superó los 7 millones de votantes #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

23:03 - | 23.03: Con el 85,43% de las mesas escrutadas, 79,22% para la Convención Constitucional (4.754.442 votos) y 20,78% para la Convención Mixta (1.247.229) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:55 - | 22.55: Con el 90,78% de las mesas escrutadas, 78,24% para el Apruebo y 21,76% para el Rechazo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:53 - | 22.53: Con el 80,03% de las mesas escrutadas, 79,24% para la Convención Constitucional y 20,76% para la Convención Mixta #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:49 - | Con el 72,65% de las mesas escrutadas, la Convención Mixta Constitucional sólo alcanza el 20,76% (1.041.721 votos) frente al 79,24% de la Convención Constitucional (3.976.159) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:46 - | Nuevo cómputo del Servel con el 86,95% de las mesas escrutadas: Apruebo obtiene el 78,20% de los votos (5.043.195) versus el 21,80% del Rechazo (1.405.905) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:40 - | Eyzaguirre y el triunfo del Apruebo-Conv. Constitucional: Sin dudas que también refleja algún nivel de censura hacia la clase política. Nadie está vetado de representar a la ciudadanía, pero ella dijo 'Quiero cambios' #PlebiscitoCooperativa

22:40 - | Eyzaguirre y la redacción de la nueva Constitución: Las reglas nuevas del juego no llevarán alivio inmediato a las familias, pero lo facilitarán #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:38 - | Nicolás Eyzaguirre: Cuando hablo de rezago es que no le dimos quizás toda la fuerza a la idea de que en el marco constitucional actual lograr un consenso era imposible, y eso la gente lo dijo hoy con toda claridad #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:36 - | Nicolás Eyzaguirre: La victoria del Apruebo por amplia mayoría "refleja una larga demanda por entender de que no podemos ponernos de acuerdo bajo el actual esquema" #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:35 - | Diputado Diego Schalper (RN): La derrota del Rechazo "es una tremenda lección para el sector, de que cuando la centroderecha va dividida, perdemos todos" #PlebiscitoCooperativa

22:33 - | Diputado Diego Schalper (RN) reconoció fracaso del Rechazo: Es una dura derrota, pero eso no obsta reconocer que seguiremos trabajo para defender nuestras convicciones en todos los espacios que podamos #PlebiscitoCooperativa

22:32 - | Senador Francisco Chahuán (RN), figura del Rechazo: El resultado de hoy habla del futuro, del Chile que debemos construir, abandonar la mirada del Chile en blanco y negro #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:31 - | Senador Ossandón (RN): La paz, la tranquilidad y las familias mostradas hoy son un orgullo para el mundo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:30 - | Senador Ossandón (RN): Nos comprometemos a trabajar para evitar la polarización, evitar la campaña del miedo, para que la gente común y corriente sea la protagonista del futuro de Chile #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:29 - | Senador Manuel José Ossandón (RN): Este fue un ejemplo para el mundo. Todos esperaban violencia y el ambiente fue maravilloso #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:27 - | Senador Manuel José Ossandón (RN): No ganó la izquierda, ganó Chile, ganamos todos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:26 - | Daniel Jadue: Lo importante es que podemos mirar al futuro e invitar a todas las personas que legítimamente votaron Rechazo a que salgan de la trinchera para construir un país para todos y todas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:25 - | Alcalde Daniel Jadue (PC) tras victoria del Apruebo: Esta maravilla llegó 30 años tarde, pero llegó #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:24 - | Guillermo Teillier, timonel del PC: Este impulso tan grande debiera permitir que todas las fuerzas que estamos por el Apruebo nos pongamos de acuerdo para responderle a la ciudadanía #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:23 - | Guillermo Teillier, timonel del PC: El pueblo soberano ha dicho su voz de forma rotunda #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:23 - | Beatriz Sánchez: La victoria del Apruebo "es el triunfo del pueblo chilenos" #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:22 - | Beatriz Sánchez tras triunfo del Apruebo: Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo hacemos más democrático el proceso constituyente #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:19 - | Beatriz Sánchez tras aplastante victoria del Apruebo: Esta es una señal de responsabilidad para todas las organizaciones políticas para caminar en un camino de mayorías #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:18 - | Con el 44,49% de las mesas escrutadas, la Convención Mixta Constitucional obtiene 20,94% y la Convención Constitucional un 79,06% #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:18 - | Maduro tras triunfo del Apruebo en Chile: "Se abren las grandes alamedas para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva Allende!" #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 Mi felicitación, reconocimiento y admiración al pueblo chileno que hoy se volcó a las calles y centros electorales para decidir el futuro de su Constitución y acabar con el pinochetismo. Se abren las grandes alamedas para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva Allende! pic.twitter.com/1cPFNEfIDQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 26, 2020

22:17 - | Maduro tras triunfo del Apruebo en Chile: Mi felicitación, reconocimiento y admiración al pueblo chileno que hoy se volcó a las calles y centros electorales para decidir el futuro de su Constitución y acabar con el pinochetismo #PlebiscitoCooperativa

22:14 - | 22.14 horas: Con el 69,81% de las mesas escrutadas, 78,01% para el Apruebo (3.959.911) y 21,99% (1.116.098) para el Rechazo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:13 - | Heraldo Muñoz, timonel del PPD, tras triunfo del Apruebo: Será un mandato de la ciudadanía a la política, y una oportunidad de recuperar la confianza perdida #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 Se empieza a perfilar un triunfo del Apruebo producto del dolor y la rabia, pero q alberga mucha esperanza. Es una eventual victoria de la ciudadanía para una Patria digna. Será un mandato de la ciudadanía a la política, y una oportunidad de recuperar la confianza perdida. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) October 25, 2020

22:10 - | Marco Enríquez-Ominami: Este es el triunfo de la juventud, de las y los que hoy no pudieron votar porque están presos por luchar. Es el triunfo del pueblo llano. Ahora nos toca forjar la máxima unidad de las fuerzas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 Este es el triunfo de la juventud, de l@s que hoy no pudieron votar porque están presos por luchar. Es el triunfo del pueblo llano. Ahora nos toca forjar la máxima unidad de las fuerzas Progresistas de oposición para cumplir. #ChileDespertó — Marco Enríquez (@marcoporchile) October 26, 2020

22:09 - | Canciller Allamand tras aplastante derrota del Rechazo: No lo siento (como un fracaso personal). En democracia es legítimo tener posiciones. Ahora corresponde iniciar una nueva etapa #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:07 - | Canciller Allamand tras triunfo del Apruebo: Hay muchas que explicar a la comunidad internacional, cómo sigue el proceso, sus reglas; todas materias que me tocan explicar a mí en el extranjero #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:06 - | Canciller Allamand: Chile fue capaz de encauzar un problema político muy complejo y tenemos un proceso democrático caminando #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:05 - | Canciller Andrés Allamand, figura del Rechazo: Lo que me corresponde destacar es el extraordinario acto cívico de los chilenos. Fue muy masiva la participación #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:03 - | Nueva actualización: Con el 62,28% de las mesas escrutadas, 77,97% para el Apruebo (3.507.106) y 22,03% (990.665) para el Rechazo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

22:02 - | Patricio Zapata: El triunfo del Apruebo "es un grito ciudadano" #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:59 - | El llamado de Patricio Zapata a los partidos de cara a la elección de convencionales tras triunfo del Apruebo: Espero que lo táctico no opaque ni postergue el sentido de responsabilidad (frente a la ciudadanía) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:57 - | Un emocionado Patricio Zapata celebra a los electores tras abultado triunfo del Apruebo: Eran circunstancias muy difíciles #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:55 - | Zapata tras triunfo del Apruebo: No me lo esperaba (una ventaja tan abultada). Estoy sorprendido y abrumado, porque ante esta contundente expresión de confianza se viene por delante un tremendo trabajo. No podemos fallarles #PlebiscitoCooperativa

21:53 - | Patricio Zapata: Este es el momento del pueblo, del país, de la ciudadanía, no de un partido ni de un grupo de partidos ni menos de especialistas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:52 - | Diputada Hoffmann (UDI) tras derrota del Rechazo: Uno esperaba un mejor resultado #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:52 - | Diputada Hoffmann (UDI) tras derrota del Rechazo: Cada partido tiene su cuota de responsabilidad, pero debemos buscar la unidad #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:50 - | Diputada Hoffmann (UDI) tras aplastante derrota del Rechazo: Seguimos creyendo en la importancia y el orgullo de lo que defendemos, pero tenemos que recuperar la unidad #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:49 - | Diputada María José Hoffman (UDI) tras derrota del Rechazo: Tiene que ver con la sintonía distinta que tuvimos. Esto nos tiene que dar una lección para aprender a leer esa sintonía #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:42 - | Nueva actualización: Con 20.317 de 44.913 mesas escrutadas, el Apruebo alcanza un 77,85% de los votos (2.496.143) y el Rechazo un 22,15% (710.378) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:40 - | Con el 9,74% de las mesas escrutadas, la Convención Mixta Constitucional obtiene 21,05% y la Convención Constitucional un 78,95% #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:37 - | Con el 36,33% de las mesas escrutadas, 77,71% para el Apruebo (1.981.382 votos) y 22,29% para el Rechazo (568.180) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:36 - | Presidente Piñera: Nuestro compromiso y prioridad en los meses que vienen, además de asegurar un proceso constituyente ejemplar, será recuperar los empleos perdidos, proteger la salud y reactivar la economía #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:34 - | Presidente Piñera: Más allá de la nueva Constitución, nuestro Gobierno tiene un compromiso con seguir avanzando para aliviar y resolver las necesidades y carencias de las familias chilenas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:33 - | Presidente Piñera: Para que el proceso constituyente dé frutos fecundos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad debemos entregar lo mejor de nosotros mismos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:32 - | Presidente Piñera: Una Constitución nunca parte de cero, porque representa el encuentro de las generaciones. Siempre debe recoger la herencia de las generaciones que nos antecedieron #PlebiscitoCooperativa

21:31 - | Presidente Piñera: La noche del 15 de noviembre, una gran mayoría de parlamentarios y partidos políticos, en una hora crítica, alcanzó un Acuerdo que nos ha permitido recorrer las vías del diálogo y los acuerdos #PlebiscitoCooperativa

21:30 - | Presidente Piñera: Nuestro Gobierno siempre estará del lado de la libertad, la paz y los derechos humanos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:28 - | Tras triunfo del Apruebo, Piñera aboga por una nueva Constitución "que recoja los valores y principios de nuestra sociedad; las tradiciones democráticas y republicanas; y las aspiraciones de todos nuestros ciudadanos" #PlebiscitoCooperativa

21:27 - | Presidente Piñera: Este es un triunfo de todos los chilenos que amamos la democracia y la paz. Esto nos debe llenar de esperanza #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:27 - | Piñera tras triunfo del Apruebo: Hasta ahora la Constitución nos ha dividido, pero a partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. La casa de todos #PlebiscitoCooperativa

21:26 - | Presidente Piñera: Este plebiscito no es el fin, sino que el comienzo de un camino #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:25 - | Presidente Piñera: Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia; ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo para todos los chilenos y chilenas que amamos la paz y la democracia #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:23 - | Desde La Moneda, Presidente Piñera habla tras triunfo del "Apruebo": Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y el espíritu de los chilenos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:20 - | Presidente Piñera: Hoy hemos demostramos nuevamente la naturaleza democrática pacífica y participativa de los chilenos #Plebiscito2020

21:17 - | Nuevo cómputo: con el 27,52% de las mesas escrutadas, 77,60% para el Apruebo (1.475.548 votos) y 22,40% para el Rechazo (425.962) #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:16 - | Con el 2,24% de las mesas escrutadas, la Convención Mixta Constitucional obtiene 20,82% y la Convención Constitucional un 79,18% #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

21:07 - | Nuevo cómputo: con el 19,05% de las mesas escrutadas (tanto en Chile como el extranjero), 77,50% para el Apruebo y 22,50% para el Rechazo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

20:54 - | Con el 11,28% de las mesas escrutadas (tanto en Chile como el extranjero), el Apruebo obtiene un 77,26% y el Rechazo un 22,74% #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

20:52 - | Con el 5,23% de las mesas escrutadas (tanto en Chile como el extranjero), el Apruebo obtiene un 77,27% y el Rechazo un 22,73% #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

20:48 - | Gran expectación en el comando de Unidad Constituyente: La oposición ve los resultados del plebiscito @Cooperativa pic.twitter.com/k7f4YLWxuu — Paola Aguillón (@Aguillonismo) October 25, 2020

20:25 - | Con el 1,75% de las mesas escrutadas (tanto en Chile como el extranjero), los resultados son los siguientes: 77,77% para el Apruebo y 22,23% para el Rechazo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

20:22 - | Al son del "Chile Despertó", el Frente Amplio festeja resultados preliminares del "Apruebo" #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 %uD83D%uDD35Ahora: Ya festejan en el Frente Amplio en el %u201Cboca de urna%u201D. %u201CChile despertó%u201D cantan los parlamentarios del bloque. @Cooperativa pic.twitter.com/pite3FRwr7 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 25, 2020

20:21 - | El conteo en la capital de la Región del Biobío: Mesa 232 Instituto Humanidades de #Concepción. Hasta ahora tendencia es hacia la opción del Apruebo @Cooperativa #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 pic.twitter.com/jkkawmO69n — Nelson Ojeda Sazo (@nelsonojedasazo) October 25, 2020

20:19 - | El conteo en Rengo, Región de O'Higgins: Mesa 34 M del Liceo Industrial de Rengo:



136 Apruebo

25 Rechazo #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa@Cooperativa pic.twitter.com/a5zzKN0x5A — NU (@nicourzuab) October 25, 2020

20:00 - | Comienza el cierre de mesas electorales y el conteo de votos tras 12 horas de sufragio.

19:55 - | Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas: La participación en el #Plebiscito2020 fue más alta que en la última elección municipal #PlebiscitoCooperativa

19:54 - | Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas: Pensábamos que iba a ser una jornada más compleja por el Covid, pero nos hemos encontrado con una gran cantidad de vecinos participando #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:53 - | Diputado RN Diego Schalper: Tenemos la responsabilidad de entusiasmar y convocar a gente que esté dispuesta a una eventual Convención Constitucional para defender lo que el Rechazo significa #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:51 - | Diputado RN Diego Schalper: Queríamos y empujamos una alta participación. Ahora, yo sería cauto para ver el número final #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:50 - | Diego Paulsen, diputado RN y presidente de la Cámara Baja: En Chile Vamos estamos convencidos de que más de un 80% de nuestros votantes en las últimas elecciones está por el Rechazo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:49 - | Diego Paulsen, diputado RN y presidente de la Cámara Baja: Independiente de la opción que gane, tenemos que llevar adelante transformaciones profundas inmediatamente #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:48 - | Marco Enríquez-Ominami, líder del PRO: A partir de mañana, la agenda económica del Gobierno tiene que cambiar; el Presidente tendrá que instruir a sus ministros que cambie la política económica #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:47 - | Marco Enríquez-Ominami, líder del PRO: Es un momento excepcional, único, excitante, original, creativo, imaginativo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:46 - | Fuad Chahín, timonel de la DC: La participación en el #Plebiscito2020 "implica también humildad para el cambio, para la rectificación, para resintonizar las prioridades de la política con los ciudadanos" #PlebiscitoCooperativa

19:45 - | Fuad Chahín, timonel de la DC: Independiente del resultado, la notable participación nos da una señal muy clara, un voto de confianza, pero sobre todo un téngase presente #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:36 - | La emoción de Fuad Chahín, timonel de la DC: Hay una gran fuerza movilizadora, una épica de cambio y compromiso para que la dignidad no sea un compromiso #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:14 - | Andrés Barbé, embajador de Chile en Perú: El proceso se ha desarrollado tal como lo esperábamos: muy democrático, participativo, con gran espíritu cívico y con todos los resguardos de salud #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:13 - | Ministro Monckeberg: Ha quedado demostrada nuevamente la tradición democrática de Chile; somos capaces de resolver nuestras diferencias en las votaciones #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:08 - | El ministro de la SegPres, Cristián Monckeberg, destacó "la gran respuesta de la ciudadanía" en el #Plebiscito2020: "Ahora a esperar los resultados" #PlebiscitoCooperativa

19:01 - | Ex Presidente Ricardo Lagos: "Hoy, por primera vez, estamos ante la posibilidad de que todos los chilenos y chilenas redactemos la Constitución que queremos y que responda a las demandas del siglo XXI" #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 Es un día histórico. Hace 15 años eliminamos los enclaves autoritarios de la Constitución de Pinochet. Y hoy, por primera vez, estamos ante la posibilidad de que todos los chilenos y chilenas redactemos la Constitución que queremos y que responda a las demandas del siglo XXI pic.twitter.com/O7gthUKc99 — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) October 25, 2020

19:00 - | Son las 17.00 en Rapa Nui: faltan tres horas para el cierre de mesas en la isla #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

19:00 - | La recta final de la votación: siendo las 19.00 en Chile continental, falta una hora para el cierre de mesas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:50 - | El pronóstico del diputado RN Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados: Presidente de la cámara, Diego Paulsen (RN) por unidad al interior de Chilevamos: %u201Cestamos convencidos de que más del 80% del electorado en nuestras últimas elecciones presidenciales y municipales está por el rechazo%u201D. @Cooperativa #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/X32c8JtdPM — K (@KassWidemann) October 25, 2020

18:48 - | Paulina Astroza: Este día ha sido muy especial, con mucha participación y con muchos jóvenes #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:41 - | Paulina Astroza y la ventaja del "Apruebo" en Europa: La tendencia política fuera del país sigue siendo más de izquierda que de derecha, pero eso se ha ido matizando #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:40 - | Paulina Astroza y la dificultad del voto en el extranjero: Hay que buscar una solución para que no sólo sea un derecho formal, sino que real, porque hay mucha gente que no puede votar porque no puede ir a los consulados #PlebiscitoCooperativa

18:39 - | Paulina Astroza y el voto en el extranjero: Hay un alto porcentaje de participación #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:36 - | Paulina Astroza, abogada y experta en análisis internacional: Esta es la segunda vez que los chilenos votan en el extranjero y por eso también es muy emocionante #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:34 - | Director del Servel: El #Plebiscito2020 va a marcar internacionalmente al mundo electoral y es un avance en la democracia directa #PlebiscitoCooperativa

18:33 - | Director del Servel: La jornada no ha estado exenta de problemas como toda obra humana, pero todos hemos puesto de nuestra parte para que funcione #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:33 - | Director del Servel: Las personas tuvieron la paciencia y se dieron cuenta de lo relevante, de lo histórico, de esta jornada que estamos escribiendo entre todos. Estamos satisfechos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:30 - | Director del Servel: Las personas acogieron el llamado de ir a votar temprano. Fue muy relevante el horario de instalación de las mesas. A las 10:09 horas en Rapa Nui se constituyó la última mesa que nos entregó el 100% #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:30 - | Son las 16.30 en Rapa Nui: faltan tres horas y media para el cierre de mesas en la isla #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:30 - | El reloj marca las 18.30 en Chile continental: falta una hora y media para el cierre de mesas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

18:18 - | El director del Servel, Patricio Santamaría, hizo positivo balance del horario especial para adultos mayores: Funcionó, ha sido un mérito de las personas que estaban esperando para votar pero respetaron la exclusividad #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa

18:17 - | El ex candidato presidencial y líder del PRO llegó al centro de operaciones de Unidad Constituyente (que integra su tienda junto al PS, PPD, PR, DC y Ciudadanos) en las calles París y Londres. Marco Enríquez Ominami llega a la sede del PS @Cooperativa pic.twitter.com/G1PZG6blj5 — Paola Aguillón (@Aguillonismo) October 25, 2020

18:02 - | El timonel de la DC, Fuad Chahín, elogió "la masiva participación de los jóvenes" y "la heroica participación de adultos mayores en contexto de pandemia" en el #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa La masiva participación de los jóvenes muestra una vez más que ellos se movilizan por grandes causas e ideales y la heroica participación de adultos mayores en contexto de pandemia reafirma su compromiso y amor por Chile #Plebiscito2020 #Dignidad — fuad chahin (@fchahin) October 25, 2020

18:00 - | Senador José Miguel Insulza (PS): Estoy bastante convencido de cuál va a ser el resultado, pero hay que ver cuánta gente vota #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa

18:00 - | 18.00 en Chile continental: quedan dos horas para el cierre de mesas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:38 - | Senador Álvaro Elizalde, timonel PS, no descarta presencia de rostros del Frente Amplio en una foto unitaria con el resto de la oposición: Estamos conversando #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:38 - | Senador Álvaro Elizalde, timonel PS: Esperamos gestos unitarios, pero hay otros movimientos que están en la lógica del perfilamiento individual. Lo que se juega es demasiado importante #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:37 - | Senador Álvaro Elizalde: Hoy se ha abierto la posibilidad de tener una nueva Constitución gracias a la movilización ciudadana #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:34 - | Senador Álvaro Elizalde: Sin lugar a dudas, pese a la pandemia, estamos viendo mucho interés por votar, sobre todo de jóvenes. El #Plebiscito2020 ha sido muy movilizador #PlebiscitoCooperativa

17:34 - | Manuel Canales, sociólogo: La mística constituyente es lo que nos protege de la violencia #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:30 - | Manuel Canales, sociólogo: El #Plebiscito2020 "es la mejor demostración de que si hay espacios institucionales para debatir asuntos profundos de transformación, la violencia queda reducida a lo que es" #PlebiscitoCooperativa

17:29 - | Manuel Canales, sociólogo: La participación en el #Plebiscito2020 "es una suerte de traducción de la marcha del 25 de octubre del año anterior pero a través de los ductos institucionales" #PlebiscitoCooperativa

17:27 - | Manuel Canales, sociólogo: Estamos en ciernes de una transición interesante y la concurrencia al #Plebiscito2020 es un buen acto de inicio #PlebiscitoCooperativa

17:24 - | Manuel Canales, sociólogo: Suponiendo que estamos con números de participación importantes y mucha presencia joven, me atrevo a pensar que hay un tono neocívico que logró hacerse escuchar, que genera mística en ciernes #PlebiscitoCooperativa

17:15 - | Renán Fuentealba, figura histórica de la Democracia Cristiana y uno de los firmantes de la famosa "Carta de los 13", votó en La Serena #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 #RenanFuentealba: "En la medida que más chilenos y chilenas voten más democrática va ser la Constitución"#PlebiscitoChile #Plebiscito2020 #tuvotocuenta pic.twitter.com/tP265dIDjL %u2014 Democracia Cristiana (@PDC_Chile) October 25, 2020

17:13 - | Votación en el exterior: Se espera una vocería del canciller Andrés Allamand dentro de los próximos minutos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:07 - | El Presidente Sebastián Piñera volvió al Palacio de La Moneda y se espera que se reúna con el Comité Político alrededor de las 18.00 horas #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:04 - | El llamado cívico del alcalde de Santiago: Se nota la gran participación de la ciudadanía. Si aún no van a votar, hagalo bajo todas las medidas sanitarias. La democracia se hace participando pic.twitter.com/1vreJJtDJS — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) October 25, 2020

17:00 - | Finalizó el denominado "horario exclusivo" para adultos mayores. Sin embargo, la preferencia se mantiene para las horas restantes .

16:46 - | Durante esta noche, el Presidente Sebastián Piñera se dirigirá al país #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

16:40 - | Unidad Constituyente (PS, PPD, PR, DC, Ciudadanos y PRO) tiene su centro de operaciones al aire libre en las calles París y Londres, justo fuera de las sedes de los partidos Socialista y Radical: Se alista la calle Paris y Londres para la espera de los resultados en la oposición. Estará el pacto Unidad Constituyente @Cooperativa pic.twitter.com/v0Eoa5Ms3I — Paola Aguillón (@Aguillonismo) October 25, 2020

16:39 - | Cristian Pincheira, director ejecutivo de la Cruz Roja Chilena: Hemos tenido cerca de 200 atenciones en todo Chile durante el #Plebiscito202, en su mayoría casos de insolación #PlebiscitoCooperativa

16:32 - | Cristian Pincheira, director ejecutivo de la Cruz Roja Chilena: Tenemos más de 1.115 voluntarios desplegados en los locales de votación del país, 256 de ellos en Santiago #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

16:27 - | Diputado Iván Flores (DC): Ha sido impresionante la concurrencia en los locales de votación. La gente está entusiasmada de participar en este cambio histórico. Es un buen augurio #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 Esta entusiasta participación ciudadana es un muy buen augurio para lo que viene! Hay ganas de participar! Gracias a la gente que ha motivado estos cambios por el bien de Chile! Gracias! pic.twitter.com/oDcNg2bzXd — Iván Flores García (@ifloresdiputado) October 25, 2020

16:23 - | En Francia, el recuento de votos del #Plebiscito2020 arrojó que 1.414 electores (93,8%) prefirieron la opción Apruebo, mientras que el Rechazo obtuvo 91 votos (6,2%) #PlebiscitoCooperativa Resultados en #Francia del #plebiscito2020. Victoria del Apruebo con 93,8% (1414 votos) mientras que el Rechazo obtiene 6% (91 votos).

La Comisión Constituyente gana con 92,2% (1390 votos) y la Comisión Mixta llega al 6,9% (105 votos) #PlebiscitoCooperativa @Cooperativa pic.twitter.com/JGaDLeTuIS %u2014 Gabriela Bravo (@GabyotaBravo) October 25, 2020

16:21 - | Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui, y el sentir de los isleños hacia el #Plebiscito2020: Siempre hay una minoría díscola y los respeto, pero es mejor participar y manifestar lo que uno quiere #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

16:19 - | Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui: El protocolo sanitario en la isla ha funcionado impecablemente bien #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

16:17 - | Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui: A pesar de no tener casos de Covid, nos mantenemos bien respetuosos a las normas sanitarias #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

16:15 - | Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui, destaca la "disciplina cívica de lujo" durante el #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa

16:12 - | La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, hizo un llamado a los empleadores a que respeten el derecho que tiene todo trabajador de poder ir a sufragar #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020 #PlebiscitoChile I "En el transcurso de las horas que restan llamamos a que efectivamente no exista ninguna restricción para que las trabajador@s puedan votar y ser parte de este hito histórico", señaló nuestra presidenta Bárbara Figueroa (@Barbara_figue). pic.twitter.com/qHVKvt1Zpa — CUT Chile (@Cutchile) October 25, 2020

15:57 - | Ministro Paris respondió a mujer que lo increpó en local de votación por incumplimiento del distanciamiento físico de las personas: No soy el culpable de eso #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:56 - | Ministro Paris: Ha participado mucha gente pensando que esta es una fiesta democrática y que hay que cambiar la Constitución, y en eso estamos todos de acuerdo #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:55 - | Ministro Paris: Las normas sanitarias en el #Plebiscito2020 han sido un éxito #PlebiscitoCooperativa

15:55 - | Ministro Paris: Gracias al pueblo de Chile, porque ha concurrido en gran cantidad y se han cumplido las normas sanitarias #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:50 - | Mientras el ministro Paris votaba, algunas personas presentes en la sala se manifestaron en su contra y, con mascarillas, tosieron y simularon estornudos #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:46 - | El ministro de Salud, Enrique Paris, emite su voto en el Liceo Carmela Carvajal de Prat, Providencia #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:45 - | El ministro de Salud, Enrique Paris, llegó al Liceo Carmela Carvajal de Prat, Providencia, para emitir su voto #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:29 - | El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, ya emitió su voto #PlebiscitoCooperativa Hace instantes el Presidente del @ServelChile Patricio Santamaría @p_santamariam se hizo presente en su local de votación para sufragar en este #Plebiscito2020 pic.twitter.com/7CUSDTufvU — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

15:24 - | Alejandro Sfeir, cónsul de Chile en Sao Paulo (Brasil): Con mucho agrado podemos decir que el proceso ha sido tranquilo, regular, con un ejercicio cívico ejemplar y se han cumplido los protocolos de sanidad #PlebiscitoCooperativa

15:21 - | Recuerda: En caso de equivocación al emitir el sufragio, se puede pedir otra papeleta #PlebiscitoCooperativa

15:19 - | Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: La de Chile es una crisis grande, pero una crisis que hasta ahora, a pesar de todo, la hemos ido resolviendo bien #PlebiscitoCooperativa

15:18 - | Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: Más que tener fantasmas de un caos, esta es una oportunidad para reencontrarnos #PlebiscitoCooperativa

15:16 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: Una posible Convención Constitucional paritaria es una cuestión inédita que podría dar una muestra al mundo de que Chile sí tiene cosas que mostrar sin copiar #PlebiscitoCooperativa

15:15 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: La votación de hoy es única porque surgió de un acuerdo democrático transversal en un momento crítico y tiene un plebiscito de entrada y salida #PlebiscitoCooperativa

15:13 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: Los países no se acaban ni comienzan de nuevo por un proceso constituyente #PlebiscitoCooperativa

15:12 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: Se nos abre una ventana al futuro para no decepcionar a los jóvenes, que participan porque creen que se pueden hacer cambios importantes #PlebiscitoCooperativa

15:11 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia de la UC: Esta es una oportunidad que se nos abre para participar en el pacto social que nos regirá por los próximos 50 años #PlebiscitoCooperativa

15:08 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia de la UC: Incluso si participara un 50% de los electores es un buen número en un contexto de Covid-19 #PlebiscitoCooperativa

15:00 - | 15.00 horas en Chile continental: Quedan cinco horas para el cierre de mesas #PlebiscitoCooperativa

14:51 - | Además manifestó que "estamos todos frente a la oportunidad de redactar la Constitución que todos queremos": [Audio] #Plebiscito2020 Ex Presidente Lagos expresó su alegría por el "espíritu cívico de los chilenos" #PlebiscitoCooperativa https://t.co/lDSDKOfqbe pic.twitter.com/fu776brYHl — Cooperativa (@Cooperativa) October 25, 2020

14:39 - | "Sigue votando mucha gente en Valparaíso. Las filas en locales de votación que avanzan rápido. Muchísimos jóvenes. Se vaticina una muy masiva participación", dice el alcalde Jorge Sharp #PlebiscitoCooperativa Sigue votando mucha gente en Valparaíso. Las filas en locales de votación que avanzan rápido. Muchísimos jóvenes. Se vaticina una muy masiva participación. — Jorge Sharp #Apruebo (@JorgeSharp) October 25, 2020

14:30 - | [En vivo] Ministra Rubilar recuerda que las personas con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual tienen derecho a ejercer su sufragio mediante el Voto Asistido #PlebiscitoCooperativa

14:30 - | [En vivo] Ministra Karla Rubilar pide a los electores no olvidar su carnet, mascarilla y el lápiz pasta azul #PlebiscitoCooperativa

14:23 - | En ese sentido, Lagos remarcó que hay situaciones en estos meses que duelen, como la quema de una Iglesia, pero hay que pensar en lo que viene y en los jóvenes que se han movilizado hoy

14:21 - | Ex Presidente Lagos y dudas sobre una eventual nueva Constitución: Llamaría a tener confianza en lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de nuestra historia #PlebiscitoCooperativa

14:20 - | El ex Presidente Lagos destaca la alta presencia de jóvenes votando #PlebiscitoCooperativa

14:19 - | Ex Presidente Lagos: Estamos todos frente a la oportunidad de redactar la Constitución que todos queremos #PlebiscitoCooperativa

14:18 - | Ex Presidente Lagos: Quiero señalar la alegría de haber observado durante todo el día el espíritu cívico de los chilenos #PlebiscitoCooperativa

14:16 - | [Video] El ex Presidente Ricardo Lagos vota en el #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa Vota Ricardo Lagos #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/MUjDDmRWwv — Paola Aguillón (@Aguillonismo) October 25, 2020

14:08 - | La UDI no realizará ninguna actividad del tipo oficial donde la directiva esperen los resultados oficiales de este plebiscito

14:07 - | "Espero que durante esta jornada todas las pasadas vengan a ejercer su derecho a escoger cual es el camino que quieren para Chile", indicó la diputada Paulina Núñez (RN)

14:05 - | "Yo quiero que la gente venga a votar con mascarilla para dejar de lado a los con capucha y decirle a la gente que usa la violencia como medio de expresión política que la democracia le va a ganar", diputado Miguel Mellado (RN)

14:04 - | José Antonio Kast: Hoy lo más importante no es la segunda papeleta. Lo más importante es el rechazo y ojalá que muchos además se sumen a ser apoderados de mesa en este día.

14:03 - | José Antonio Kast: Esperamos que mucha gente hoy utilice la herramienta del voto para expresar su opinión, pero también como una herramienta para defender nuestra patria. Así que el llamado a que muchos chilenos se levanten y sea cual sea el resultado, como les digo, los republicanos seguiremos trabajando en Chile.

13:57 - | #PlebiscitoCooperativa Servel recuerda que si por motivos personales se debe ir a sufragar con un menor de edad, se deberá procurar que respete las medidas sanitarias. No se prohibirá el ingreso de niños que acompañen a electores RECUERDA! Si por motivos personales se debe ir con un menor de edad, se deberá procurar que respete las medidas sanitarias. Infórmate de todos los detalles en https://t.co/do7ypo3RhI o en https://t.co/ygrhzA1IHY #Plebiscito2020 pic.twitter.com/nPOa9atuNi — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

13:18 - | Ministro Paris entregó recomendaciones: No fume, no hable por celular porque se saca la mascarilla, no usar el mobiliario público y al volver a la casa se saca los zapatos, la mascarilla y la ropa en el baño #PlebiscitoCooperativa

12:44 - | Ministra de Transportes, Gloria Hutt: El servicio de Metro tuvo un aumento de más o menos un 50% con respecto a un domingo normal. El Merval de Valparaíso se ha casi duplicado la cantidad de pasajeros comparado con un domingo habitual. El tráfico en Santiago ha subido en un 50%

12:36 - | Servel informó que pasado el mediodía se instaló el 100 por ciento de las mesas de votación: Un total de 44.697 ÚLTIMO BOLETÍN INFORMATIVO | En Chile, sobre un universo de 44.697 Mesas Receptoras de Sufragios determinadas para estas votaciones, se encuentran instaladas un total de 44.697, equivalente al 100%. — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

12:35 - | Ex candidata presidencial Beatriz Sánchez: Esto nos da esperanza del proceso que estamos viviendo, que haya fila como esta da cuenta que no es una elección cualquiera #PlebiscitoCooperativa

12:34 - | Ministerio de Transportes reveló que la operación del Metro de Santiago ha aumentado en un 50% en comparación a un domingo normal Metro ha tenido un aumento de 50% con respecto a dgo normal.

Merval: casi duplicado cantidad de pasajeros.

Tráfico en Stgo ha subido en 50%.



Parte de la información que entregó hoy la ministra de Transportes Gloria Hutt en este domingo de #Plebiscito2020#PlebiscitoCooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) October 25, 2020

12:32 - | Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio: "A esta hora la evaluación que nosotros tenemos es una buena evaluación de procesos que se ha hecho a lo largo de todo el país en calma y tal como es nuestra tradición democrática, con mucha seguridad"

12:23 - | Diputada Ximena Ossandón: Estamos frente a un trato social, entre todos nosotros, la derecha del Apruebo, que está convencida que tenemos que empezar a tratarnos de forma distinta, porque sabemos que el tema de la economía es tremendamente importante, pero siempre tiene que estar al servicio del hombre

12:19 - | Diputada PC Camila Vallejo: La violencia que genera este modelo de desigualdad, de abuso, de opresión política, social, económica no da para más, entonces que podamos de una vez por todas empezar un proceso donde la gente realmente haga protagonista de la construcción de su historia

12:17 - | Ex candidato presidencial, Pablo Longueira: Va haber una tremenda participación, al chileno le gusta votar y siente que está convocado a una elección importante, no a una de alcalde, sino para redactar una nueva Constitución #PlebiscitoCooperativa

11:26 - | El Servel indicó que la toma de temperatura no forma parte del protocolo sanitario para el Plebiscito ya que no es indicativo de Covid-19 El Protocolo Sanitario no contempla la toma de temperatura, ya que no es un indicativo de covid-19, ni test PCR rápido, cuyos resultados no son precisos. — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

11:24 - | [En vivo] Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: Esperamos que esto permita avanzar en la unidad y lo que está demostrado hoy, que las expectativas que tiene la gente no sean defraudadas #PlebiscitoCooperativa

11:23 - | [En vivo] Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: El riesgo de que se pasen estas dos horas es alto (por las largas filas), así que el llamado es a no ejercer presiones #PlebiscitoCooperativa

11:19 - | [En vivo] Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: El mayor tema con el que nos vimos enfrentados es precisamente con los trabajadores del comercio, para que se respete el feriado #PlebiscitoCooperativa

11:18 - | Canciller Andrés Allamand: Chile lo que ha hecho encausar su proceso político a través de un sistema institucional sin quiebres institucionales, sin rupturas y con alta participación ciudadana y esas características del proceso chileno se destacan y se ven con muy buenos ojos en el exterior

11:06 - | Canciller Andrés Allamand: Hacia el final de nuestra jornada, deberíamos el proceso completado en el exterior, salvo lo que es la costa oeste de Norteamérica donde hay votaciones en un par de ciudades de Estados Unidos y Canadá, ellos van a terminar después que nosotros Canciller Andrés Allamand y voto en el extranjero. %u201CHasta el momento sólo tenemos resultados extraoficiales. El proceso se ha llevado a cabo con total normalidad%u201D @cooperativa #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/6vMMcLZuV0 — Francisco Caneo (@caneoc) October 25, 2020

11:06 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Ojalá a partir de mañana prime el dialogo, una menor polarización que es la que hemos estado asistiendo en el ultimo tiempo y ojala podamos dialogar y encontrarnos en esa hoja de ruta que necesitamos construir

11:03 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: El llamado, independiente de la postura que uno tenga, ambas son muy legítimas democráticamente hablando, hay que recordarlo y subrayarlo una y otra vez y creo que lo que se trata más allá de los resultados un espacio y una instancia de unidad

10:49 - | Presidente del PC, Guillermo Teillier, por Plebiscito: El que impuso el proceso constituyente fue el pueblo #PlebiscitoCooperativa

10:25 - | Presidente del PC, Guillermo Teillier: Creo que no va a pasar nada mas allá de la gente que irá a votar, la gente está cumpliendo, así que me parece que vamos muy bien #PlebiscitoCooperativa

10:21 - | Diputado Giorgio Jackson en esta jornada de Plebiscito: Nos jugamos el futuro, principalmente lo que queremos para nuestro país #PlebiscitoCooperativa

10:17 - | Presidente del PPD, Heraldo Muñoz, tras emitir su voto: En este Plebiscito se juega un país que avance hacia un Estado de bienestar #PlebiscitoCooperativa

10:15 - | [En vivo] Senadora Jacqueline van Rysselberghe: Más allá del resultado, el Plebiscito fue una señal del mundo político que los problemas se resuelven desde la democracia #PlebiscitoCooperativa

10:13 - | [En vivo] Jacqueline van Rysselberghe: Me gustaría en términos de garantizar derechos en los adultos mayores, pero creo que también hay que rescatar lo que nos ha dado estabilidad #PlebiscitoCooperativa

10:12 - | [En vivo] Presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe: Sea cual sea el resultado, espero que sea pacífico y poder generar algunos cambios necesarios en el país y que no todos pasan por cambios constitucionales #PlebiscitoCooperativa

09:59 - | [En vivo] Presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe: Esperamos que sea una jornada ejemplar, participativa y terminar como generalmente terminan las elecciones en Chile #PlebiscitoCooperativa

09:53 - | Aglomeraciones y largas filas se registran a dos horas de la apertura de mesas de votación: Acusan falta de organización en algunos locales #PlebiscitoCooperativa

09:42 - | Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras emitir su voto: He sentido en los últimos días que hay mucho más interés que en todas las elecciones anteriores, sobre todo de la juventud #PlebiscitoCooperativa

09:39 - | [En vivo] Presidente del Servel, Patricio Santamaría, por reclamos de organización de mesas de votación: No hubo cambios de última hora, tienen que revisar #PlebiscitoCooperativa

09:37 - | [En vivo] Presidente del Servel, Patricio Santamaría, por voto en el exterior: Son más de 59 mil chilenos, aunque hay un millón de compatriotas afuera, el proceso de inscripción ha sido gradual #PlebiscitoCooperativa

09:16 - | [En vivo] Presidente del Servel, Patricio Santamaría: Si a las 20:00 horas quedan electores las mesas deben seguir atendiendo #PlebiscitoCooperativa

08:50 - | En algunos locales de votación de Santiago Centro y Maipú se registran largas filas en la primera hora de la apertura de mesas #PlebiscitoCooperativa

08:48 - | [En vivo] Presidente Piñera tras emitir su voto: Una elección es parte esencial de una democracia, los chilenos vamos a decidir, hago un llamado a votar, todas las voces importan #PlebiscitoCooperativa

08:46 - | [En vivo] Presidente Piñera tras emitir su voto: Hay un grupo minoritario que quiere destruir todo, que no creen en la democracia, y ellos van a obstaculizar, pero no lo van a lograr, porque los chilenos no vamos a permitir #PlebiscitoCooperativa

08:45 - | [En vivo] Presidente Piñera: Yo respeto todas las posiciones, este gabinete tiene una responsabilidad inmensa, yo la siento en los hombros #PlebiscitoCooperativa

08:44 - | [En vivo] Presidente Piñera habla tras emitir su voto: Hago un llamado a que lo hagan de forma pacífica, cuidando la salud y respetando el resultado esta noche y los días que vengan #PlebiscitoCooperativa

08:38 - | [En vivo] Presidente Piñera habla tras emitir su voto: El compromiso es que que este Plebiscito honre nuestra tradición democrática y contribuir para que Chile tenga una buena Constitución #PlebiscitoCooperativa

08:19 - | Presidente Piñera llegó a votar al Colegio San Francisco del Alba en la comuna de Las Condes #PlebiscitoCooperativa Domingo %uD83D%uDDF3 Las Condes. 8:37 hrs. Presidente de la República @sebastianpinera llega hasta el colegio San Francisco del Alba a votar en este #Plebiscito2020 // @Cooperativa pic.twitter.com/Tt7e5gg4yS — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) October 25, 2020

08:19 - | [En vivo] Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli: Esta es la forma, a través de mecanismos democráticos y no con la violencia #PlebiscitoCooperativa

08:09 - | [En vivo] Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli: Lo que se concreta hoy es la hoja de ruta que nos fijamos como salida de un momento crítico en nuestro país #PlebiscitoCooperativa

08:08 - | Comenzó la apertura de las mesas de votación de todo el país: AHORA | Siendo las 8:00 de la mañana, se abren las mesas receptoras de sufragio para que reciban a los electores en este #Plebiscito2020 — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

07:46 - | [En vivo] General Carlos Ricotti: "Tenemos una panorámica de todo lo que está pasando en la Región Metropolitana, en las 52 comunas" #PlebiscitoCooperativa

07:43 - | [En vivo] General Carlos Ricotti: Militares estarán dentro de los recintos eleccionarios, y Carabineros afuera #PlebiscitoCooperativa

07:12 - | [En vivo] Cientista político Claudio Fuentes por participación: Las presidenciales son distintas a un Plebiscito, porque es una oferta política frente a una idea, y éste último siempre atrae más votantes #PlebiscitoCooperativa

07:09 - | [En vivo] Cientista político Claudio Fuentes por votantes: Los mayores de 50 años sienten un deber, pero menos de 29 años, en un 90% no lo hacen, si cambia hoy, puede ser un fenómeno importante #PlebiscitoCooperativa

07:03 - | [En vivo] Cientista político Claudio Fuentes: Pocos podían predecir un cambio tan relevante y del modo en que se dio en Chile #PlebiscitoCooperativa

06:59 - | Google implementó un Doodle para celebrar el Plebiscito en Chile Gracias @GoogleChile por recordarnos que hoy en Chile se llevará a cabo un hito histórico con el #Plebiscito2020. Vota informando y #EligeElPaísQueQuieres pic.twitter.com/NF01KNsljM — Servicio Electoral (@ServelChile) October 25, 2020

06:56 - | En Londres, Reino Unido, se implementó un solo local de votación en el país, donde han llegado los chilenos residentes a votar por el Plebiscito

06:54 - | [En vivo] Subsecretaria Daza ante detección de un caso positivo de Covid-19: La persona es aislada, no puede entrar a votar y es llevada a una residencia sanitaria #PlebiscitoCooperativa

06:34 - | [En vivo] Subsecretaria Daza: Un llamado es a ser solidario en la fila, si se ve alguna persona mayor o en situación de discapacidad, ceder el lugar #PlebiscitoCooperativa

06:17 - | Como "histórica" catalogó la votación en Australia el cónsul Humberto Molina: "Hemos tenido una jornada yo diría democrática, interesante, especialmente las condiciones en las cuales se ha desarrollado este nuevo Plebiscito, único en la historia de Chile y único también por cierto en esta posibilidad que tenemos los chilenos en el exterior de poder votar"

06:14 - | Metro de Santiago empezará su funcionamiento a las 07:00 de la mañana y de forma gratuita, al igual que el Metrotren Nos #PlebiscitoCooperativa

05:53 - | Con una hora de atraso, comenzaron las votaciones en Francia en el único local establecido en el país Comienza el #Plebiscito2020 en #Francia con una hora de atraso. Votación marcada por las estrictas medidas de seguridad debido a la pandemia. Se forman largas colas para ingresar al Lycée Luis Buñuel, única sede de votación #PlebiscitoCooperativa @Cooperativa pic.twitter.com/vCO9Okiirw — Gabriela Bravo (@GabyotaBravo) October 25, 2020

00:27 - | El Presidente Piñera compartió una postal donde exhibe su kit para votar este domingo

00:13 - | Los primeros en votar fueron los chilenos en Nueva Zelanda, quienes entrada la tarde iniciaron el proceso electoral

00:12 - | Aunque originalmente la fecha estaba fijada para este 26 de abril, la pandemia del Covid-19 obligó a aplazar la votación del Plebiscito a este 25 de octubre