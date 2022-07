Senado puso en tabla proyecto que baja quorum de reforma de la Constitución actual

Esta tarde, la Sala del Senado debería dar inicio a la discusión del proyecto que rebaja de dos tercios y tres quintos a cuatro séptimos el quórum de reforma de la Constitución vigente, que viene de ser aprobado en general y en particular por la Comisión de Constitución.

En una tensa reunión, realizada ayer, los jefes de comités acordaron poner en tabla este martes el debate del proyecto, originado en una moción de los senadores DC Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, además del independiente PPD, Pedro Araya.

El objetivo planteado por los autores es poder llevar "una agenda de transformaciones profundas" con la Carta Fundamental actual, que seguirá rigiendo en caso de que en el plebiscito del 4 de septiembre sea rechazada la propuesta de texto de la Convención Constitucional.

La reforma se puso en el quinto lugar de la tabla, lo que implicaría que la propuesta podría, en el mejor escenario, comenzar a discutirse hoy pero no votarse esta misma jornada, dado que la sesión no está convocada hasta total despacho, sino solo hasta las 20:00 horas.

Previo a la cita de ayer, un grupo mayoritario de bancadas esperaba votar hoy mismo la reforma. No obstante, desde el Partido Socialista aspiraban a darse unas semanas de conversaciones y no apurar la votación del proyecto, que requiere 33 senadores para su aprobación.

Cabe recordar que actualmente existen algunos capítulos de la Constitución que requieren los votos de los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para ser modificados y otros necesitan los 3/5. Ambos han sido considerados como quórum supra mayoritarios, pues hacen muy poco viable realizar algunos cambios y de ahí la propuesta parlamentaria de reducirlos a 4/7.

EL "PLAN B"

"La actitud de algunos senadores la verdad es que no se entiende", criticó la senadora Rincón, que criticó la propuesta de la Convención y anunció que votará Rechazo en el plebiscito de salida, pese a que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana adoptó apoyar al Apruebo como una posición institucional.

"Durante años queríamos rebajar los quórum de la actual Constitución y no se pudo materializar nunca. De hecho, hay muchos que como ministros de Estado firmaron la carta del 2005 y supongo que terminaron frustrados en esa parte precisamente. Hoy día que es posible modificar los quórum, que va a ser muy importante si gana el Rechazo, muchos de esos hoy día están en contra de esta iniciativa. Es absolutamente inconsistente e incoherente. Yo, al menos, no logro entenderlo", agregó la ex ministra.

Desde el PS, en tanto, el senador Juan Luis Castro afirmó que "la izquierda chilena desde hace más de 40 años, cuando surgió la Constitución del 80, viene pidiendo terminar con los cerrojos supra mayoritarios de quórum que hoy día tiene la actual Constitución, que son de 2/3 en muchos capítulos. Otra cosa es el llamado Plan B que algunos idean o buscan como un colchón para un eventual triunfo del Rechazo. Yo no estoy en eso".

"Vamos a evaluar muy bien nuestro acercamiento a este proyecto de ley para que, así, hoy y mañana haya claridad de un cierto quórum. Si ya la Constituyente dijo 4/7, habrá que ver cómo queda el lapso entre la actual y una futura Constitución", sostuvo el ex diputado.

SOCIALISMO DEMOCRÁTICO Y APRUEBO DIGNIDAD FORMAN MESA EJECUTIVA PARA LA CAMPAÑA

En la campaña del Apruebo, en tanto, están rearticulando las estrategias. Las dos coaliciones oficialistas -Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- acordaron conformar una mesa ejecutiva con dos representantes cada uno, con el objetivo de superar sus diferencias de cara al plebiscito.

"Más que un secretario ejecutivo, es una mesa ejecutiva que contará con cuatro representantes de ambas coaliciones: dos de Apruebo Dignidad y dos de Socialismo Democrático. La idea es operativizar todas las decisiones políticas que va a tomar la mesa de los partidos", comentó el presidente de Comunes, Marco Velarde.

"Sabemos que una campaña requiere rapidez, requiere efectividad. A veces las decisiones políticas tardan un poco más y vamos a necesitar decisiones más operativas que sean comunicadas con los equipos del comando", señaló el dirigente frenteamplista.

"Hay diferencias, es parte de la política, parte de la vida, tener posiciones distintas, pero el objetivo es ganar con el Apruebo", agregó.