Senado vota este viernes el proyecto que limita del gasto electoral para el plebiscito

Este viernes el Senado espera llevar a cabo la votación del proyecto que busca regular y limitar el gasto y el financiamiento de las campañas para el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, a cinco días del inicio de estas.

A varios parlamentarios del oficialismo no les gusta el proyecto tal cual está, por lo que se realizan distintas conversaciones entre Chile Vamos y la oposición para buscar un acuerdo.

Hasta el momento está sobre la mesa establecer un límite máximo por opción de Apruebo o Rechazo como corresponda, algo fundamental de regular según el presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde.

"Nos parece imprescindible que se apruebe esta reforma y esperamos que finalmente una parte de los partidos del Gobierno se sumen a una iniciativa que es fundamental para tener transparencia del rige de los recursos con los que se trabaja en las campañas y el límite al gasto electoral", puntualizó el parlamentario.

"Estamos planteando que el gasto total, como límite de las opciones que se publicita, sea el mismo para mantener una igualdad", añadió Elizalde.

Los segundos de Evópoli

Otro de los temas que la oposición sigue atenta es la situación de Evópoli, partido que estaba por el Apruebo y se le asignó tiempo para esa opción en la franja televisiva, pero ahora varios de sus integrantes cambiaron de opinión y la postura de la colectividad se definirá tras el Consejo General del próximo 29 de agosto.

"La directiva después del consejo debe tomar esa decisión. Nosotros no tenemos espacio en el Rechazo, solo tenemos espacio en el Apruebo y en la comisión mixta. Ese tiempo no es que se pierda, podemos tomar la opción de no participar en el Apruebo como partido", detalló el diputado Andrés Molina.

"Se entregan esos segundos en el CNTV para que los distribuya a los demás partidos que están en el Apruebo, porque ya no tendríamos la posibilidad por ley para participar en la del Rechazo", aseguró el jefe de bancada de Evópoli.

Reunión del Servel y el Colegio Médico

Este viernes también se llevará a cabo una nueva reunión entre el Servicio Electoral (Servel) y el Colegio Médico (Colmed), para definir detalles sanitarios en torno a las campañas del Apruebo y Rechazo, además del plebiscito de octubre.

"Es imposible que no tengamos ningún contagiado el 25 de octubre si las personas no asumen también su propia responsabilidad individual", aseguró el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Por este motivo, la autoridad detalló que "queremos hacer ese llamado a la ciudadanía. Si alguien quiere participar del plebiscito debe cuidarse, queremos que nadie ponga en riesgo su salud, la de otro y ponga en riesgo que haya una altísima participación.

"Por tanto no se está pensando, por el momento, en quitar la obligación que hoy existe en esos casos activos que deben estar en cuarentena", finalizó.