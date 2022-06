Senador Araya y opción de rebajar quorum a 4/7: "No debemos desaprovechar la oportunidad"

El senador Pedro Araya (independiente en bancada PPD) descartó este viernes que el proyecto que busca rebajar el quorum máximo para futuras modificaciones a la Constitución vigente sea una opción para el Rechazo en el Plebiscito de salida, sino que -aseguró- "es una oportunidad" que no debe ser desaprovechada para lograr cambios constitucionales profundos.

Esta iniciativa, de la que Araya es firmante junto a sus pares DC Matías Walker y Ximena Rincón, busca evitar el poder de veto y derribar los argumentos sobre la imposibilidad de hacer cambios profundos con la Carta Fundamental actual, algo que ha generado una serie de críticas por parte de partidos oficialistas.

Además, parlamentarios de Chile Vamos se sumaron a esta propuesta, asegurando que "ayuda a viabilizar" los cambios profundos que la ciudadanía espera.

"De ninguna manera (se abre la puerta al Rechazo), tenemos que ser realistas. Haciendo terreno me doy cuenta de que no hay claridad del resultado del plebiscito: nadie puede garantizar, ni el Presidente de la República ni un convencional, que va a ganar el Apruebo", advirtió en entrevista con La Segunda el senador.

Ante esta situación, el parlamentario puntualizó que "no debemos desaprovechar la oportunidad a la que por primera vez se abre la derecha. Si gana el apruebo, el proyecto se archivará, pero aprovechemos esta ventana para eliminar los quorums supramayoritarios".

Pese a la búsqueda de aprobar este proyecto, aseguró que votará Apruebo, aunque adelantó que "se necesitarán una serie de ajustes a la nueva Constitución" en caso de que esta sea la opción vencedora.

"NADIE ESTÁ PLANTEANDO UNA TERCERA VÍA"

Araya reaccionó a las críticas que recibió esta iniciativa por parte del Presidente Gabriel Boric, quien señaló -durante su gira internacional por Norteamérica- que "es difícil de creer" en esta postura de cambios por parte de quienes no han querido reformas a una Constitución "que lleva más de 30 años".

"No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado, y no solamente los partidos, la sociedad civil, que ha impulsado este proceso de cambio, no va a estar en esa alternativa", detalló hace un par de días el mandatario, una postura que ha sido compartida por diversas autoridades, que ven en el proyecto de rebajar el quórum una ventana para el Rechazo.

Sobre estas declaraciones, el senador independiente indicó al medio antes citado que el Mandatario "tiene toda la razón: el 4 de septiembre hay dos alternativas, apruebo y rechazo, pero nadie está planteando con este proyecto una tercera vía".

"La derecha lo pudo hacer mucho antes y si hubieran escuchado a la presidenta Bachelet sobre una nueva constitución probablemente no hubiese habido estallido social. La derecha aprendió su lección", advirtió el parlamentario.