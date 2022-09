Senador Espinoza pidió renuncia de Jackson tras resultados del plebiscito: "Fuiste responsable de esta debacle"

El senador Fidel Espinoza (PS) realizó una fuerte crítica a diversos actores políticos tras los resultados del plebiscito de este domingo que dieron como ganador al Rechazo, entre ellos al ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, a quien le pidió la renuncia.

"Ojalá Giorgio Jackson, que fuiste el principal responsable de esta debacle, ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño que has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales que la ciudadanía rechazó", cuestionó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

También solicitó que quienes fueron convencionales constituyentes que se hagan cargo "de esta debacle", ya que -en su opinión- "redactaron una constitución desde el odio y sus frustraciones. Quisieron ir por todo y nos dejaran sin nada. Irresponsables, pasarán a la historia".

"Cuando en Cerro Castillo le planteé al Presidente Gabriel Boric que ganaría el rechazo si no ayudaba el gobierno a morigerar los convencionales su actitud de odio y resentimiento, me dijeron que estaba equivocado. ¡Que ganarían lejos! El tiempo me dio la razón, con insultos y todo", puntualizó Espinoza.

Finalmente, en su misma red social, indicó que "lo único positivo" del triunfo del Rechazo es que el Mandatario podrá realizar "cambios de ministros y seremis que nadie conoce y que han sido un desastre".

"Que los convencionales le pidan perdón a Chile y que la presidenta del Partido Socialista restituya las medallas de nuestro líder Salvador Allende otorgadas a convencionales", cerró el senador.