Senador Espinoza: Si triunfa el Rechazo es responsabilidad de quienes radicalizaron el texto constitucional actual

El senador Fidel Espinoza (PS) aseguró que si gana la opción Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre "es responsabilidad de quienes radicalizaron el texto constitucional actual, no del mundo parlamentario", apuntando a los exmiembros de la Convención Constitucional que, a su juicio, "no escucharon las voces de quienes les decíamos que había que morigerar ciertas cuestiones".

Luego de que la semana pasada Gabriel Boric instara a las coaliciones oficialistas de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático a viabilizar acuerdos sobre las eventuales modificaciones a la propuesta constitucional, en caso de que gane el Apruebo. En conversación con El Diario de Cooperativa, Fidel Espinoza dijo que "soy un convencido de que nosotros vamos a seguir en la línea de acoger el llamado del Presidente de seguir conversando las semanas previas".

"Nosotros queremos que gane el Apruebo -continuó-, pero sabemos también que para que triunfe esa opción, tienen que haber modificaciones que queden estampadas con anterioridad entre las fuerzas políticas del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, por el bien de nuestro ejercicio electoral".

Además, señaló que "hay que tener todas las herramientas legislativas abiertas ante la eventualidad que ocurra algo que sería para nosotros un resultado tremendamente negativo", recalcando que "tenemos que aunar las fuerzas. Si el Partido Comunista o el Frente Amplio no quieren llegar a acuerdos porque solamente quieren aprobar a secas, le van a regalar el triunfo a la derecha y los sectores que están por el Rechazo".

Aun así, el parlamentario socialista matizó con que "si hay un resultado adverso el 4 de septiembre con un triunfo del Rechazo, es responsabilidad de quienes radicalizaron el texto constitucional actual, no del mundo parlamentario, fueron los constituyentes que no escucharon las voces de quienes les decíamos que había que morigerar ciertas cuestiones".

Finalmente, aseguró que hay avanzar "en algunos puntos, que son los que están poniendo ciertos resquemores, para darle garantía a la gente que el nuevo texto constitucional no va a ser tan radicalizado".

CRÍTICAS AL MINISTRO JACKSON

"Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda", declaró la semana pasada el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, lo que lo llevó a una ola de críticas de todos los sectores y una posterior disculpa y respaldo de Boric.

El diputado Espinoza expresó que estas declaraciones "no fueron para nada colaborativas porque, a su juicio, "creo que no son errores, es el pensamiento que tiene el ministro Jackson respecto a quienes gobernaron el país por democracia, es lo que piensa de lo que fuimos parte de la Concertación, de la Nueva Mayoría, de que ellos efectivamente creen tener una superioridad moral que no podemos nosotros aceptar, porque es una falta de respeto".

"Sus apreciaciones del ministro Jackson no lo validan para ser el interlocutor de este proceso importante de conversaciones que tienen que haber de aquí al 4 de septiembre", concluyó.