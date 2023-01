Senador Latorre: Ir en dos listas a la elección constituyente es un error político que favorece a la derecha

El presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, dijo en Cooperativa que la decisión de llevar dos listas a la elección de consejeros constitucionales "favorece a la derecha" y podría costar una posible mayoría en esta instancia.

En conversación con Lo que Queda del Día, Latorre aseguró que "decir que por los indultos el PPD quiere ir en una lista aparte, me parece un pretexto, porque el PPD venía planteando hace tiempo -mucho antes del tema de indultos e incluso en plena negociación con la derecha- el tema de las dos listas".

"Ellos tienen una convicción que yo no comparto, pero que es legítima, una convicción política de diferenciarse de Apruebo Dignidad y de alguna manera revivir a la Concertación, porque es sumar a los partidos del Socialismo Democrático más la DC", agregó.

Latorre comentó que "creo que es un error en la próxima elección constituyente medir fuerzas. Es legítimo que las fuerzas políticas quieran hacer eso, medirse y proyectar el futuro, el próximo ciclo electoral (...) pero hacerlo en la elección constituyente, que es única, que es una segunda oportunidad que tenemos, me parece que es un error político, un error de cálculo, que incluso favorece a la derecha".

"Al ir separados, el oficialismo podría perder, no sé, tres consejeros, y tres consejeros de 50 es mucho dada la correlación de fuerzas que se puede construir y las mayorías que hay que lograr. Entonces me parece que es un error, que pueden haber otras elecciones para medirse o para diferenciarse, pero no la del órgano constituyente, más aún cuando estuvimos tres meses negociando en conjunto con la derecha e incluso con la DC", continuó.

Finalmente, Latorre insistió en que "tenemos que recordar que estas dos coaliciones venían compitiendo hace un año atrás en todas las elecciones y ahora llevamos 10 meses formando una alianza de gobierno. No ha sido fácil, pero estamos bajo el liderazgo del Presidente Boric, que además es jefe de coalición y que está instando a que enfrentemos juntos las elecciones".