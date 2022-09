Senador RN proyecta retorno a las urnas por proceso constituyente en "agosto a más tardar"

El senador Rafael Prohens (RN) proyecta un retorno a las urnas por proceso constituyente en "agosto (del 2023) a más tardar", agregando que "lo más probable es que esto sea una cosa mixta".

En el programa Profunidad de Campos de TvSenado, el parlamentario sostuvo que "no podemos cometer el mismo error de proponer cualquier cosa", agrega reconociendo que fue un error acelerar el proceso post plebiscito del 4 de septiembre.

"Estamos comprometidos con hacer un texto nuevo y eso no ha cambiado" dice de entrada el senador Rafael Prohens (RN) al referirse al futuro del proceso constituyente, asumiendo que hubo errores en acelerar reuniones y acuerdos luego del plebiscito y proyectando plazos para el 2023.

"Creo que más allá del primer semestre del año 2023 no puede pasar" respondió el parlamentario consultado por los tiempos del proceso agregando que para votar una nueva propuesta constitucional, los chilenos volverían a las urnas en "agosto a más tardar, pensando en los dos meses de difusión, de informar a la gente de qué se trata y que pueda votar lo más informado posible respecto a la propuesta que se estaría haciendo".

"LA REFLEXIÓN NO SE HA HECHO"

"Lo más probable es que sea una cosa mixta pensando en que esto salga bien a la primera y no el fracaso que tuvimos hoy día", advirtió el legislador, agregando que "nosotros cometimos un error –y no solamente Renovación Nacional sino que también la gente de gobierno, todos- de acelerar un proceso sin esperar que decantara lo que había pasado el día domingo 4".

"Ese tiempo de reflexión que no se ha hecho y no se hizo hasta el día de hoy, es lo que nos está pasando la cuenta", añadió el legislador indicando que ha percibido molestia en la comunidad y la ciudadanía por la incertidumbre en las reuniones y acuerdos que no son tales", agregó Prohens.

Lo anterior para el senador RN obedece a los traumas que la gente vivió con el malogrado proceso anterior, donde "tuvo que procesar demasiada información en poco tiempo".

"No podemos cometer el mismo error de proponer cualquier cosa porque finalmente el juicio político lo va a hacer la ciudadanía", asume el parlamentario pidiendo que se instale una pausa para reflexionar, conversar y escuchar qué piensa la gente, ya que por lo demás recuerda que hay trabajo que hacer", cerró el legislador.