Senadora Muñoz descarta que paridad de género esté en peligro: Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo

La senadora Adriana Muñoz (PPD) descartó que la paridad de género para el proceso constituyente esté en riesgo pese al rechazo en la Sala de la Cámara Alta de las dos propuestas de mecanismos para garantizarla.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria planteó que la paridad no está en "peligro" porque "tenemos la obligación de ponernos de acuerdo" y -puntualizó- lo que falta es ponernos de acuerdo en el mecanismo para garantizar la paridad", considerando que la idea de legislar había sido aprobada de forma unánime el día anterior.

El Senado despachó el proyecto que establece facilidades para las candidaturas de independientes y la paridad de género para la integración de las eventuales Convención Constitucional o Convención Mixta, pero sin las dos fórmulas propuestas –una por el texto original y otra sobre listas cerradas ingresada por Chile Vamos- para garantizar que sea un órgano paritario.

A raíz de esto, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados en su tercer trámite, donde este jueves se espera habilitar la comisión mixta para buscar puntos en comunes en cuanto al mecanismo, la que podría ser convocada la próxima semana.

En ese marco, Muñoz defendió una eventual asignación paritaria de escaños, explicando que "proponemos un mecanismo para corregir si no se logra que los escaños se ocupen más o menos paritariamente; la mínima corrección que hemos buscado sea lo menos severa posible, y pese a eso la derecha dice que estamos entiendo la manos a la urna".

"Hay que buscar un acercamiento en la línea de necesariamente tener un factor de corrección sin que signifique dañar severamente la voluntad del voto, y sin que eso signifique esta figura de meter la mano a la urna, cuando la realidad de nuestra propuesta no es así", sostuvo.

La senadora reconoció que el tiempo juega en contra porque –resaltó- "tenemos el acuerdo las mujeres de que este 8 de marzo lo vamos a conmemorar teniendo la ley de paridad".

Prevé regreso de "manifestaciones masivas" en marzo

En tanto, valoró el "gesto humano y político importante" de su correligionario Felipe Harboe, de declinar su opción de asumir como presidente del Senado en marzo, en virtud del acuerdo de gobernabilidad de la oposición, en beneficio de ella.

Dentro de ese contexto, Muñoz admite que de concretarse su opción le espera un trabajo difícil debido a la crisis social, ya que "entendemos que en marzo se va a retomar la masividad de las manifestaciones, porque en estos meses la gente siente que no se ha avanzado nada, que no hay respuestas, que no hay ningún vínculo en la agenda legislativa del Gobierno con lo que la gente demanda".

"Puede ser un tiempo complejo, y no sólo marzo, sino que todo el año, y creo que tengo que invocar toda mi fuerza de mujer para enfrentar tiempos difíciles", concluyó.