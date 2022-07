Sergio Micco: Una Constitución que establece derechos y no deberes no va a funcionar

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sergio Micco planteó en Cooperativa que la ausencia de "deberes" el texto de la nueva Constitución llevará a que esta propuesta no funcione.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Micco valoró aspectos del texto "en materia del catálogo de derechos humanos, que se establezca el principio de igualdad y no discriminación y en tercer lugar la jerarquía de los derechos humanos, tratados internacionales, jerarquía internacional, me parece muy bien".

Sin embargo, añadió que "lo que me parece muy mal y nadie puede decir que estoy inventando argumentos, como ha dicho Stingo, que yo estoy hablando de deberes y reclamo que no sale en la Constitución".

"Me preocupa muchísimo que la palabra derechos sea 422 veces escrita en el proyecto y la palabra deberes apenas 49 (...) para que los derechos humanos que establece la Constitución se hagan efectivos se requiere una base material, crecimiento económico, recursos estatales, pero también se requiere una base cultural", recalcó.

Micco insistió en que "se ha hablado mucho de que hemos copiado la Constitución boliviana y la verdad es que en este punto me hubiese gustado que se hubiese copiado (...) una Constitución que establece derechos y no deberes es una Constitución que no va a funcionar".

Al ser consultado sobre las críticas por su apoyo a la opción Rechazo, Micco aseveró que "yo no estoy votando a favor de la Constitución de Pinochet. Si fuera la Constitución de Pinochet, el Partido Comunista estaría proscrito, el Frente Amplio habría sido aplastado por el binominal y probablemente Gabriel Boric no sería el Presidente de la República".

"Si fuese la Constitución de Pinochet habría estado de sitio en La Araucanía, porque las Fuerzas Armadas y de Orden, que ejercían tutelaje militar en la Constitución de Pinochet le habrían presentado eso al Presidente de la República", recalcó.

"Estoy sorprendido por la polarización y este tipo de argumentos. Javiera Parada, Ricardo Hormazábal, peleamos contra la dictadura y ahora porque no estamos de acuerdo con esta Constitución nos dicen que estamos por la Constitución del 80, por favor, basta con esto, le hace mucho daño al país", sostuvo Micco.

Convulsionada salida del INDH

Sobre su salida del INDH, Micco indicó que "es terrible que el Instituto esté siendo conocido por sus problemas internos y no por las cosas que hace por la promoción y protección de los derechos humanos".

"Esto es completamente innecesario, mi mandato terminaba el 29 de julio, este viernes", sostuvo sobre la solicitud de renuncia apoyada por cinco consejeros de la entidad.

Junto a esto, Micco recordó que "estamos, como consejo, pidiendo una reunión al Presidente de la República desde el 18 de enero y seis meses después, el 18 de julio, todavía no nos recibía y ahí se me solicita la renuncia inmediata. Entonces, todo se ve y se vio muy chueco".