Servel: Como no hay límite, no podemos controlar el gasto en propaganda para el plebiscito

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, hizo un balance sobre la entrega del padrón electoral auditado de cara al plebiscito constituyente del próximo 26 abril y sobre distintos aspectos de esta elección, como el financiamiento.

En conversación con Cooperativa, Santamaría alertó que al no existir fijado un límite de gasto, el organismo no tendrá la opción de controlar este tema, salvo respecto a los partidos políticos.

"Como no hay un límite de gastos, no podemos controlar el monto, no vamos a poder averiguar el origen de esos recursos, lo que sí vamos a poder hacer es que en el evento que en redes sociales haya participación pagada, tuits promocionados, spots publicitarios donde se ha invertido para su producción, respecto de los partidos vamos a poder hacer el control, en lo demás quedó desregulado en la reforma constitucional", dijo Santamaría.

"Hay un cierto vacío, hemos llamado a un comportamiento ético mientras no haya regulación. Hemos conversado con el Ejecutivo conocemos propuestas, pero nos interesa que rápidamente pudiera resolver el tema del financiamiento del gasto electoral", agregó.

Santamaría detalló que la ley de control del gasto electoral solo se refiere a candidaturas, pero en el caso del plebiscito no hay candidaturas como tal, si no que las opciones "Apruebo", "Rechazo" y "Convención Constitucional" y "Convención Mixta".

"No nos sirve que nos digan a esta altura que se aplicará la ley de transparencia y control de gastos, porque esa ley está sobre la base de candidaturas, personas conocidas que se inscriben, que tienen un administrador electoral, que tiene una cuenta que abrimos nosotros y está abierta a revisarlas diariamente, donde tenemos facultades muy concretas", aseveró.

Reglas de equidad financiera

El presidente del consejo directivo del Servel expuso que en el organismo tienen una propuesta en este sentido que debe considerar equidad financiera.

"Hemos trabajado una propuesta, lo hemos conversado en el consejo del Servel, nos parece que los objetivos que debiera perseguir cualquier regulación en esto debe tener reglas de equidad financiera para diferentes opciones", indicó.

"Debe haber reglas de transparencia, porque ahí está un poco el corazón de la corrupción y por último un control externo del gasto que nosotros podríamos realizar en la medida que haya medidas concretas", enfatizó Santamaría.