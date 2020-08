Servel y votación de pacientes Covid: Debe hacerse todo lo posible, pero nadie está obligado a lo imposible

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, aseguró que están analizando todas las posibilidades para que las personas que sean casos activos de Covid-19 en la fecha del plebiscito constitucional, del 25 de octubre, puedan participar y votar en el histórico proceso.

"Debería hacerse todo el esfuerzo posible, por nadie está obligado a lo imposible", afirmó en El Diario de Cooperativa, planteando las dificultades que suopone garantizarles el derecho a sufragio a aquellas personas, en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

"No es una fácil decisión (...) no es llegar y resolver, enfrentamos una serie de problemas, colisión del derecho a la vida y a la salud versus derechos políticos, que además están consagrados en la Constitución, y donde al Servel le corresponde velar por los derechos políticos de las personas", expuso.

Santamaría sostuvo que "la situación objetiva, para que tengamos clara la cosa, es que la autoridad sanitaria les impide salir de la casa, y segundo, es complejo para el Servel que no sabemos quiénes son, porque esa información está protegida por los derechos y deberes del paciente, y la protección de datos personales".

Asimismo, "la Constitución dice que el voto debe ser personal y secreto, y la ley, que debe ser presencial; pero insistimos en busca y ver todas las formas, porque además nos encontramos con una deicisón sanitaria".

En ese contexto, "estamos terminando de analizar todas y cada una de las opciones", pero -subrayó- "lo que está definido es que no van a votar en los mismos locales de votación donde voten las personas que no están contagiadas, entre otras cosas porque no pueden salir de sus casas (...) tienen que cumplir con las restricciones de aislamiento".

MINISTRO PARIS REFUERZA POSICIÓN: NO DEBERÍAN VOTAR

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, reforzó la posición del Gobierno de que pacientes Covid-19 positivo no deberían votar en el plebiscito.

"Opino que no deben votar porque si una persona está enferma, si una persona está con licencia, si una persona es posible o probable que vaya a contagiar a otra persona, eso podría producir un aumento de los casos, pero también produce un poco de temor en la población", planteó también en El Diario de Cooperativa este miércoles.

Indicó que si alguien "no sabe si al lado de él hay una persona enferma, aunque vamos a tomar todas las precauciones, puede que disminuya la cantidad de gente a votar y eso es muy importante en un plebiscito. Yo me pregunto: ¿una persona con neumonía iría a votar? No, porque tiene que hacer reposo, tiene que estar cuidándose".

EVALÚA NUEVOS LOCALES Y FRANJAS HORARIAS ESPECIALES

Ayer el Presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma que faculta al Consejo Directivo Servel a redactar un protocolo sanitario -antes del 10 de septiembre- para que las personas se sientan seguras de ir a votar el próximo 25 de octubre, y además permite extender el horario de la votación.

Al respecto, "estamos fijando nuevos locales de votación para disminuir el número de mesas en cada uno, y disminuir por ende el número de electores que deban concurrir. No están definidos todavía (los locales), porque estamos buscando, por ejemplo, la posibilidad de cambiar un colegio por un estadio; ese trabajo se está haciendo a nivel regional, y estamos dentro de los plazos respectivos", detalló Santamaría.

"También -agregó- van a existir franjas horarias, queremos establecer franjas especiales para adultos mayores y personas en situación riesgo, sin perjuicio de que van a tener siempre votación preferente, va a haber filas preferentes".

Adelantó además que la intención del Servel es publicar el protocolo sanitario "antes" de la fecha legal, en los primeros días de septiembre.