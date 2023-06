"Si estamos todos, será de todos": Cómo será la participación ciudadana en el proceso constituyente

Bajo el lema "Si estamos todas y todos, será de todas y todos", la Secretaría de Participación Ciudadana presentó este martes la campaña de difusión de los mecanismos con que contará la gente para poder incidir y ser parte del proceso cosntituyente en curso, que mañana dará otro paso con la instalación del Consejo Constitucional.

También a partir de este miércoles 7 de junio y hasta el 7 de julio estarán disponibles las cuatro maneras de participación ciudadana: Iniciativas Populares de Norma, Audiencias Públicas, Consulta virtual y Diálogos Ciudadanos, mediante las cuales las personas podrán abordar el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta -en base al que trabajará el Consejo-.

"No basta con que la Comisión Experta haga su trabajo, no basta con que el Consejo Constitucional escriba el anteproyecto final. Si todas y todos no estamos involucrados, no vamos a tener una Constitución para las y los chilenos que recoja las demandas de la ciudadanía, así que los llamamos para que conozcan los mecanismos de participación, se entusiasmen y se organicen en este Mes de la Participación Ciudadana", comentó Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión.

Hasta la fecha, más de 50 mil personas ya han manifestado interés en hacer oír sus voces a través de su preinscripción en la web del proceso. "Queremos estar presentes y que se nos escuche", dijo la dirigente juvenil Javiera Díaz, de la organización Tremendas -que reúne a un millar de niñas, adolescentes y mujeres de Latinoamérica y el Caribe-, quien además hizo un llamado a las mujeres a participar, "porque si estamos todas, será una Constitución para todas".

El proceso de participación está coordinado, principalmente, por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.

Rosa Devés, rectora de la "Casa de Bello", enfatizó que "esta tarea es muy desafiante: en un mes tenemos que prepararnos para ser realmente incidentes, y luego sistematizar esas voces y propuestas de manera que el Consejo pueda incorporarlas en su trabajo".

La disposición de diversos planteles universitarios permitirá que más de 90 sedes en todo el país se abran al debate ciudadano. "Hemos tenido una gran acogida y, a partir de mañana, vamos a estar en varias comunidades regionales acompañando a los rectores y rectoras, estimulando el diálogo, participando con ellos en las actividades que estarán realizando en sus comunidades", destacó Ignacio Sánchez, rector de la PUC.

LOS CUATRO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Los mecanismos de participación ciudadana que están habilitados desde mañana son los siguientes:

Iniciativa Popular de Norma

Es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual las personas pueden proponer modificaciones y enmiendas al anteproyecto constitucional destinadas a suprimir, sustituir, modificar o introducir adiciones a los artículos del anteproyecto. Una vez que la iniciativa pasa la revisión de admisibilidad, debe reunir 10.000 firmas entre al menos cuatro regiones para ser discutida por el Consejo Constitucional.

Cada persona puede ingresar 10 iniciativas y apoyar otras 10, las que no deben contravenir las 12 bases constitucionales. Sólo se puede incidir sobre una norma que se encuentre en el anteproyecto. Las personas y organizaciones podrán presentar sus iniciativas entre el 07 de junio y hasta el 18 de junio en quieroparticipar.cl.

Audiencias Públicas

La Audiencia Pública consiste en una exposición de 10 minutos cuyo objetivo es entregar un punto de vista frente a un tema que tenga relación con el anteproyecto de nueva Constitución.

Cualquier persona natural u organización podrá solicitar una audiencia, lo importante es que quien solicite tenga clave única. Algunas audiencias se realizarán directamente ante el Consejo Constitucional, en Santiago. Sin embargo, la gran mayoría de audiencias se desarrollará ante las universidades a lo largo del país, en representación del Consejo Constitucional, durante los días 30 de junio y 1 de julio.

Consulta Ciudadana

Es un mecanismo de participación virtual en el que las personas pueden expresar de manera breve su opinión sobre las normas contenidas en el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. Este mecanismo busca motivar la participación individual a través de una plataforma digital que registre preferencias y opiniones en modalidad online. Estará abierta desde el 7 de junio al 7 de julio y podrán participar todos aquellos que sean mayores de 14 años y que estén en posesión de la clave única.

Diálogos convocados y autoconvocados

Son encuentros grupales para que personas de todo Chile puedan conversar sobre el anteproyecto constitucional. Podrán ser representativos, convocados por la Secretaría, o autoconvocados. Cada encuentro ciudadano puede registrar las ideas que surgieron en quieroparticipar.cl y el conjunto de diálogos ciudadanos que se registren serán sistematizados por la Secretaría de Participación Ciudadana y presentados a las y los consejeros del Consejo Constitucional. Se realizarán desde el 7 de junio al 7 de julio y su alcance es nacional.