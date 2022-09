Siguen las autocríticas: "Tía Pikachu" lamenta haber usado el traje en la Convención

La exconvencional Giovanna Grandón, quien se hizo conocida durante el estallido social como la "Tía Pikachu" y que logró un puesto como independiente por la Lista del Pueblo en el órgano constituyente, hizo una autocrítica tras el triunfo del Rechazo el domingo pasado, y dijo que no debió ponerse el traje que la caracterizó.

"Mi autocrítica es que no debí ponerme el traje de Pikachu en la hora de colación", expresó Grandón en conversación con La Tercera PM, y lamentó haber sido utilizada en la franja del Rechazo: "como me usaron ahí la gente pensaba que iba a trabajar todos los días con el disfraz, cosa que no era cierta", señaló.

Entre otras autocríticas está la falta de tiempo para redactar el texto, el aislamiento que tuvieron ante la ciudadanía, ausencia de diálogo y acuerdos entre los distintos sectores, errores no forzados que generaron una caricaturización de la Convención, actitudes de "superioridad moral" de algunos miembros.

Estas son algunas de las miradas que hoy tienen exmiembros del órgano constituyente, aunque muchos otros han decidido lisa y llanamente guardar silencio y/o tomarse un tiempo libre, según consignó el vespertino.

Isabel Godoy, convencional colla, dijo por su parte que "creemos que se agudizó y se acrecentó el racismo en Chile. Ven a los pueblos originarios como folclor, que estemos en los libros de historia como ilustraciones. Eso les gusta. La derecha se encargó de instalar el racismo", además, lamentó que "no estuvimos cerca de los territorios. Faltó gente, por falta de recursos, que hiciera asambleas y bajadas de información".

Maximiliano Hurtado, exconvencional socialista, asegura que "la desinformación no fue el principal motivo del fracaso. El problema es que la propuesta, aunque tenía cosas muy positivas, estaba alejada del sentido común de la gente. No le hizo sentido a nadie a quien iba dirigida la propuesta, como las mujeres, los pueblos originarios, o las personas privadas de libertad".

Luis Alberto Jiménez, exconstituyente aymara, sostuvo que "como escaños reservados no nos tomamos en serio lo comunicacional, a pesar de que fuimos parte de la Mesa directiva"; al igual que Vanessa Hoppe (ind.), quien asegura que "priorizamos la parte técnica, contratando asesores jurídicos, y tanto nosotros como la Convención, por falta de presupuestos, descuidamos ese aspecto" comunicacional.

Finalmente, Guillermo Namor, de Independientes No Neutrales, apunta que hubo algunas actitudes "soberbias, de arrogancia y superioridad moral de algunos que se creyeron rockstar" fueron las que aportaron al Rechazo.