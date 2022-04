SNA reprocha "incertezas" en normas de la Convención sobre derechos de aguas: Es riesgoso para Chile

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) criticó en Cooperativa que las normas que discute la Convención Constitucional sobre derechos de aguas generan "incertezas" y suponen un "riesgo" para el país, sobre todo en una época en la que hay que "tomar buenas medidas" para garantizar la seguridad alimentaria de Chile.

El viernes la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó el viernes y despachó al Pleno un artículo que consagra el "derecho al agua y al saneamiento suficiente" y otro que establece: "El Estado podrá autorizar el uso de las aguas. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento. Estas autorizaciones estarán sujetas a obligaciones específicas de protección, a causales de caducidad, revocación y demás que sean pertinentes".

"Encontramos que hoy lo que está quedando para el tema del medioambiente y el agua es muy riesgoso para el país", aseguró Cristián Allendes, presidente de la SNA, apuntando a, entre otros aspectos, que las normas que deberá votar el Pleno "elimina los derechos de aguas" y suprime "el (nuevo) Código de Aguas, que demoró 11 años en el Congreso y promulgó el Presidente Boric".

"Lo único que vamos a tener incertezas", reprochó esta mañana en El Diario de Cooperativa, relevando que "los agricultores hemos hecho un trabajo que al Estado no le ha costado un peso" en canalizaciones y trabajo de tierras.

Con las normas que debate la Constituyente, Allendes interpretó que "una persona que tiene un derecho y sabe que puede poner un frutal o un cultivo por los próximos 15 años, hoy lo van a dejar máximo cinco años, y además por un funcionario de turno que decida si está bien o está mal: eso es una incerteza, y los agricultores así no tenemos tranquilidad para sembrar y dar seguridad alimentaria al país y el mundo, porque también exportamos mucho".

"Creemos que los convencionales no han ido a terreno, no han hablado con agricultores. Han hecho normas de las que no les han preguntado a los que realmente trabajamos todos los días con la tierra, que distribuimos la poca agua que viene", fustigó.

Asimismo, sobre los derechos de aguas en medio de la mega sequía que azota desde hace una década a Chile, cuestionó que "siempre se ha hecho una caricatura sobre Petorca", aunque igualmente consideró que "ahí se hizo un mal trabajo de parte de los agricultores, debieron haberse preocupado de que la población tuviera agua y no los paltos"; pero "eso es un porcentaje ínfimo de la agricultura, y ahí no hay cultivos".

En la Región Metropolitana, detalló que "la cuenca del Maipo da agua a ocho millones de personas, y en este minuto, el 70% del río está destinado a la población, y el 30% a la agricultura, y con la normativa que quieren poner no sé cómo la van a distribuir".

Con todo, afirmó que "estamos disponibles para conversar cosas como que no nos parece bien que la persona que no tiene tierra para sembrar o plantar tenga agua, pero sí nos parece que quien tiene la tierra y el agua tenga sus derechos: no debe haber especulación, pero sí compraventa entre los productores".

"SIEMBRA POR CHILE": BUEN PLAN, PERO NO TANTO, DICE

Por otra parte, destacó que el plan "Siembra por Chile" anunciado la semana pasada por el Gobierno "es una buena iniciativa, ayuda en un momento muy complejo".

[📻] SNA: Cerca del 30% de la siembra de trigo se produce en La Araucanía, donde hay peligro para los agricultores, que no se entusiasman a sembrar tanto #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 11, 2022

Aunque "el plan es para pequeños agricultores, y algunos medianos, y eso es como el 20 por ciento del cultivo de cereales o trigo; es una ayuda, pero no es tan grande", por lo que "lo ideal sería algún tipo de bonificación o crédito, para que los agricultores se entusiasmen y haya una cantidad mayor de superficie sembrada (...) porque los cultivos en general son de poca rentabilidad", planteó.

Asimismo, advirtió que "el 30 y algo por ciento de la siembra de trigo se produce en La Araucanía, donde hay peligro para los agricultores, que no se entusiasman a sembrar tanto, porque han tenido quemas de trigo", sobre lo cual "hablamos con el Ministerio del Interior, y seguiría el plan de siembra segura y plan de cosecha segura".

En el plano general, en una situación enmarcado por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, la inflación que vive Chile y la sequía, Allendes aclaró que "en este minuto no hay riesgo para la seguridad alimentaria en Chile, este año no, pero si la situación) persiste podría haberlo en el mediano plazo".

Por ello, remarcó que el Gobierno y los privados deben tomar "buenas medidas para mayores siembras e incentivos (...) necesitamos certezas para que los agricultores quieran sembrar, poner hortalizas, frutas, todo lo que se necesita para la canasta diaria", subrayando que se requiere "más siembra, más plantaciones y una mejor estrategia de importación de alimentos".