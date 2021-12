Tensión en la Constituyente: Renunció coordinador de la comisión de Pueblos Indígenas

El constituyente Victorino Antilef, independiente que representa en un escaño reservado al pueblo mapuche, renunció este lunes al cargo de coordinador de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la convención.

En un comunicado que leyó en la sesión de hoy, el directivo de la Asociación Mapuche Kallfülikan de Lanco acusó disconformidad con la forma en que se está organizando el proceso de consulta indígena contemplado en los reglamentos del órgano constituyente y que será requisito para la elaboración de la nueva Carta Magna, además de cumplir con una obligación internacional del Estado de Chile.

En su carta de dimisión, Antilef explicó que "en ningún momento dentro de este proceso constituyente estuvo entre mis planes asumir un rol cuya obtención me obligase a negociar con conglomerados políticos para alcanzar dicho objetivo, no obstante, se me encomendó la tarea de coordinar esta comisión de manera unánime, la cual asumí con la mayor responsabilidad y con la plena confianza en la palabra que quienes me expresaron su apoyo y respaldo tanto como mapuche y como hermanos indígenas en el desafío de trabajar por lograr el pleno reconocimiento y garantía de los derechos de nuestros pueblos y naciones en el futuro texto constitucional. Lamentablemente dicha palabra no se ha respetado a cabalidad".

"Ante la encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros procesos de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad", agregó el dirigente, según consigna La Tercera.

A juicio de Antilef, se estaría buscando "transformar flagrantemente la obligación del Estado de consultar las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas en un mero proceso de participación mediante fichas que -por muy didácticas que se pretendan- no cumplen con los estándares internacionales ni en forma ni en su contenido".

En esa línea, acusó que la pretensión "incurre además en la vulneración del articulo 19 número 2 del reglamento de consulta y participación indígena por cuanto las fichas didácticas no contienen la forma en que se concretizan y garantizan en el texto constitucional los derechos de los pueblos indígenas".

Pero además criticó cómo ha sido utilizada la Secretaría de Consulta Indígena, "que ha sido integrada por gente proveniente de nuestros pueblos, (pero) no tiene si quiera asegurado los mínimos derechos laborales, como percibir una remuneración por tan importante labor, tiempo y dedicación que exige esta justa causa, ni las condiciones necesarias para llevar a cabo sus funciones".

En el actual reglamento de la convención no esta contemplado un mecanismo frente a una renuncia de un coordinador de una comisión. Por lo tanto, la coordinadora Margarita Vargas, del pueblo kawésqar, indicó que esperan que esta semana pudiese surgir un nombre para el reemplazo de Antilef.