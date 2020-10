Teodoro Ribera y el Plebiscito: Los actores políticos deben tener prudencia de no generar expectativas desmedidas

El ex ministro y abogado constitucionalista Teodoro Ribera llamó a las figuras políticas que participan en las campañas del plebiscito constitucional del 25 de octubre a no promover "expectativas desmedidas" sobre el futuro resultado del proceso que comenzará y los efectos que pueda tener en el país la eventual nueva Carta Fundamental.

"Los actores políticos deben tener especial prudencia de no generar expectativas desmedidas en términos de que la Constitución y su modificación eventual pudiera conllevar la solución de los problemas de los chilenos", expuso en El Diario de Cooperativa el otrora canciller y alguna vez ministro de Justicia.

Aseguró que "si uno mira la Constitución, es posible hacer muchas cosas incluso si hubiera hoy las mayorías necesarias".

Pero "una Constitución per se no cambia el clima de una familia", dijo, ejemplificando con lo que puede ocurrir en una familia: "Es como una casa nueva, que no cambia que un matrimonio desavenido luego se junte nuevamente, y muchas veces veces el hacer la casa genera la ruptura mayor; hay que tener claro que lo que estamos haciendo son los cimientos de una casa".

Por ello, planteó, "es fundamental que en esos cimientos nos pongamos de acuerdo y que exista la flexibilidad necesaria para que la familia pueda, dentro de estos marcos generales, ir adecuando la casa a medida que la familia va creciendo".

MODELO DE CONSTITUCIÓN

En la etapa actual del proceso todavía se están discutiendo "generalidades" sobre procedimientos, pero Ribera cree que los temas de fondos se instalarán post plebiscito y debieran enfocarse en "qué queremos que la Constitución diga y en qué medida incide o no en la calidad de vida de los chilenos".

No obstante, planteó también que "pensar que cualquier (tipo de) Constitución da lo mismo es un error, hay constituciones que incentivan más un factor u otro, iniciativa personal o control estatal. Los modelos, si es que se considera uno, pueden incidir en el desarrollo futuro; hay constituciones que no tienen modelo preciso, sino que grandes lineamientos, donde cabe un modelo socialdemócrata, socialcristiano o de economía social de mercado".

EL PROBLEMA NO RESUELTO CON LA CONVENCIÓN MIXTA

Ribera, catedrático de Derecho Constitucional, alertó además que existe un "problema constitucional no resuelto" en torno a la posible Convención Mixta -integrada en parte iguales por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos electos-, la cual será una de las dos alternativas de órgano para redactar la eventual nueva Carta Fundamental y que estará en la segunda cédula electoral en el plebiscito.

"Tiene el problema que como se han ido corriendo los plazos" debido a la pandemia, "los integrantes que sean parlamentarios terminan el 11 de marzo de 2022 (su período legislativo), y es probable que la Convención prolongue su mandato más allá", sostuvo.

Si en el plebiscito del 25 de octubre gana el Apruebo, eventualmente con la Convención Mixta, se estima que ésta comience a sesionar aproximadamente un mes después de la elección de los convencionales, fijada para el 11 de abril de 2021. En cuanto a los plazos, la Constitución establece nueve meses de trabajo, prorrogables por otros tres, por lo que es probable que el órgano se mantenga después de terminado el período parlamentario.