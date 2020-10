Timonel DC a la oposición: No es posible tener diversidad con una lista única de convencionales

De cara a la elección de los convencionales el 11 de abril próximo, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, insistió este miércoles que la oposición debe acordar dos listas complementarias para competir y permitir la diversidad de proyectos del sector.

"Uno no puede ofrecer lo que no puede cumplir. Nadie me ha explicado cómo es que las 18 fuerzas políticas, entre partidos y movimientos, que estamos en la oposición vamos a entrar en una sola lista, cuando en 16 de los 28 distritos, es decir, en 4/7 de los distritos, vamos a tener apenas seis cupos. Además, queremos incluir a los independientes para querer mostrar diversidad. Creo que eso es imposible en una sola lista", afirmó el timonel de la DC.

Mientras Chahín recalcó que no es posible que quepan todas las candidaturas en una sola nómina, en el Partido Socialista, su presidente Álvaro Elizalde apunta a una lógica de "aritmética elemental" para abogar por una sola lista, puesto que -planteó el senador- el sistema D'Hondt (método matemático para asignación proporcional de escaños) "favorece a las listas mayoritarias".

"Cada actor político tendrá razones para defender sus puntos de vista. En el caso de los socialistas, desde hace mucho tiempo hemos planteado la importancia de la unidad, por eso lamentamos en su momento que un sector de la oposición haya concurrido a inscribir primarias sólo para resolver sus problemas internos", afirmó este miércoles el líder del PS.

"Por eso hoy también somos críticos respecto de quienes están planteando que la división es virtuosa. Al contrario: la unidad es el camino para garantizar que el 'Apruebo', que triunfó de manera significativa el domingo, se traduzca en una nueva Constitución", agregó el senador.

En la misma línea, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, opinó hoy que "debemos ir a la convención en una lista única de toda la oposición, que no se diga que no se puede, es cosa de voluntad política".

Desde el Frente Amplio, en tanto, voces como la timonel de Revolución Democrática, diputada Catalina Pérez, ha llamado a no dar espacio a la "dispersión" de las fuerzas progresistas que buscan cambios en el país.

En ese sentido, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) llamó hoy en Cooperativa a que la oposición haga un esfuerzo para ir a esos comicios en "la menor cantidad de listas posibles".