Timonel Gloria Hutt afronta críticas en Evópoli por sorpresiva reunión con Franco Parisi

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, debió dar explicaciones a la comisión política del partido después de que se diera a conocer que sostuvo una reunión telemática con la directiva del Partido de la Gente y su fundador, Franco Parisi, para tantear la posibilidad de una lista conjunta de candidaturas al Consejo Constitucional.

Fuentes de la tienda consultadas por La Tercera aseguraron que Hutt no avisó en las instancias internas sobre el encuentro, y por lo demás, la figura de Parisi -considerando en especial su demanda por pensión alimenticia- incomoda a Evópoli, mientras que algunos tienen un problema con el PDG, dado que no participó del proceso constituyente y se ha mantenido crítico de tal discusión.

El no haber informado que el encuentro se produciría este miércoles causó molestia en particular porque ese mismo día, Evópoli tuvo una comisión política en la cual la instancia no fue mencionada, a pesar de que hubo consultas. De hecho, desde la disidencia a Hutt acusan que en ciertas decisiones la directiva actúa con "secretismo".

La exsecretaria general del partido Francesca Parodi advirtió en el Whatsapp de la comisión política que "hice mención precisamente a que ni cerca del Partido de la Gente. Y nada se dijo", mientras que la expresidenta Luz Poblete emplazó a informar la razón de la reunión, al tiempo que aseveró que "es un partido del que no se puede confiar. Durante el acuerdo fueron erráticos y finalmente se restaron. Evópoli para ser consistente, no debe pactar electoralmente ni con extremos ni con populistas".

En el mismo chat, el jefe de bancada en la Cámara, Francisco Undurraga, dijo entender "la necesidad de buscar alianzas si RN y la UDI se van con Republicanos", que fue una de las posibilidades planteadas por la directiva en la antes mencionada reunión interna.

"Pero con el PDG -continuó el diputado-, un partido destruido, populista, que su 'líder' no vino a Chile durante su campaña y para coronar 'Los niños primero en la fila' (eslogan de Evópoli) con papito corazón que adeuda más de 200 millones de pesos en pensiones. Y agreguen que no participaron en el acuerdo".

A su vez, el senador Luciano Cruz-Coke -que compitió con Hutt por la presidencia del partido- expresó su preocupación por el "mensaje de fondo. Es señal de debilidad aparecer ofreciendo cupos y buscar candidatos de fuera. Otros partidos huelen su nicho de oportunidad, como en este caso (...) Mensaje muy confuso y nos debilita. Revisaría estrategia de comunicaciones".

"NO HUBO NADA QUE AMERITE CONSULTA INTERNA"

Luego de una serie de críticas porque la mesa guardaba silencio ante los emplazamientos, Hutt envió sus explicaciones mientras viajaba a Iquique, detallando que esta reunión "es una más de varias que hemos tenido con representantes de otros partidos y movimientos (...) Entendemos como parte de nuestro trabajo tener estas conversaciones para conocer posturas y visiones".

A la vez, apuntó que "no hubo ningún acuerdo, ni compromiso, ni nada que amerite siquiera consulta interna", pero sí admitió que se tanteó terreno, y en ese sentido, "Parisi se mostró muy interesado en que eventualmente pudiera haber un acercamiento a nuestro partido. Mi impresión es que están tratando de reconstruir su imagen. Tienen una estructura pero la han debilitado ellos mismos con gente de mal nivel".

Aunque dio a entender que la noticia inicial fue un "invento", reconoció que en el encuentro quedó claro "el interés del PDG, (mas) ningún compromiso ni acuerdo por nuestra parte. Tengo muy claro que un compromiso de esa naturaleza debe ser discutido al interior del partido y aprobado por los órganos que correspondan. No hay nada oculto ni intención de actuar por encima de la institucionalidad".

"La conversación fue general e incluyó supuestos sobre escenarios electorales como los tres que presenté ayer en la comisión política, sin que se llegara a conclusión alguna". Dichos escenarios son -según integrantes de esa instancia- que fuera Chile Vamos en una sola lista, una alianza entre Chile Vamos y Amarillos, o que RN y la UDI fueran con Republicanos, y Evópoli tuviera que ir en una lista con otra colectividad, pues este pacto también incomodaría al partido.

Estas explicaciones dejaron conformes a varios de quienes habían manifestado su molestia con la mesa.

Hasta el momento, lo más probable es que la derecha presente sus candidaturas al Consejo Constitucional en dos listas: Chile Vamos en una -junto a otras fuerzas del Rechazo- y el Partido Republicano en una separada.