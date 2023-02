Timonel PPD tras la decisión del PS de pactar con Apruebo Dignidad: "Esto es como pedirnos un tiempo"

La timonel del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, admitió que la decisión del Partido Socialista (PS) de pactar con Apruebo Dignidad para la elección de consejeros constitucionales fue equivalente a "pedirse un tiempo".

"Teníamos la convicción de que íbamos a ir como Socialismo Democrático en esta elección y no fue posible. Pero eso no significa que en el Partido Socialista muchos de sus militantes, José Miguel Insulza y muchos otros que me han llamado por teléfono no sientan que esto es un hasta pronto. Esto es como que nos pedimos un tiempo", dijo la dirigenta en entrevista con La Tercera.

No obstante, recalcó que en la postura del PPD por competir en dos listas oficialistas existe "la convicción sobre dos puntos importantes: uno, tenemos la obligación ética de reivindicar a la centro izquierda como un espacio que ha sido valioso para Chile. Y por otra parte, porque no claudicamos en la idea de que existiendo esa centro izquierda podemos contribuir a construir las mayorías que el Gobierno necesita".

¿SUICIDIO POLÍTICO?

En relación a las voces que advierten que lo que el PPD está haciendo es un "suicidio político", Piergentili sostuvo que "con el voto obligatorio -a no ser que nos veamos el tarot- no podemos determinar cuál va a ser el comportamiento del electorado".

"En la vida las elecciones son siempre un riesgo, sin duda, pero déjeme decir que prefiero equivocarme y decir, 'chuta, este país se polarizó y yo no me enteré, y la centro izquierda y la centro derecha no tienen ningún espacio', a sentir que no di una pelea por mis convicciones y por las convicciones del colectivo al cual represento. Eso sí que sería penoso, pero equivocarse no es penoso", arguyó.

SOBRE BORIC: "NO ES TAN BUENO QUE LA MÁXIMA AUTORIDAD ESTÉ TAN PENDIENTE DE DEFINICIONES PARTIDARIA"

Además, la líder del PPD reconoció que habría preferido que el Presidente Gabriel Boric no se involucrara en las decisiones partidarias.

"O sea, tengo preocupación por eso. Creo que no es bueno que la máxima autoridad esté tan pendiente de definiciones partidarias, que además tienen que tomarse de manera autónoma. Pero molesta o dolida no", señaló.

En esa línea, Piergentili alertó que "manifestar tan rotundamente un deseo respecto de una lista cuando tiene dos coaliciones puede generar una situación compleja. Siento que eso o se hace de manera más reservada o simplemente no. Porque también puede ser un daño para él".

Consultada si cree que el Mandatario tensionó al Socialismo Democrático a un punto sin retorno, la timonel del PPD aseguró que "él planteó una legítima posición. Pero uno sabe cómo empiezan las cosas, no cómo terminan. Aunque no creo que esa haya sido su intención".

"PARA EL PPD HA SIDO COMPLEJO SENTIRSE PARTE DEL GOBIERNO; NOS GUSTARÍA SER PARTE DE LAS DISCUSIONES RELEVANTES"

Respecto al pie en que queda la relación de la colectividad con el Ejecutivo, la timonel apuntó que "institucionalmente creo que para el PPD ha sido complejo sentirse parte del Gobierno".

"Sin perjuicio que tenemos a la ministra del Interior (Carolina Tohá), nos gustaría ser parte de las discusiones en materias relevantes en las que hoy no estamos. Es cómo somos parte de la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo, si vamos a tener una empresa nacional del litio, cuál es el modelo de descentralización con el cual este Gobierno va a dejar el país. En los espacios donde esas cosas se discuten no estamos. Dicho eso, siento que eso tensiona un poco", aseveró.

En la recta final se encuentran el oficialismo y la oposición de cara a la inscripción ante el Servicio Electoral (Servel) de listas para los comicios de consejeros constitucionales del 7 de mayo, cuyo plazo vence este lunes a la medianoche.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cerró la puerta a generar "pactos por omisión", dejando fuera, así, cualquier posibilidad de lograr acuerdos entre las dos listas.

"Esperamos durante la próxima semana tener y publicar los nombres de cada una de las personas que van a representar al PS -y, obviamente, a nuestra lista- a nivel nacional para poder cumplir el rol de consejeros constituyentes", sostuvo el diputado Marcos Ilabaca, jefe de bancada de los socialistas.

LA OPOSICIÓN TAMBIÉN ESTÁ EN LA RECTA FINAL

En la oposición, en tanto, los partidos Republicano y de la Gente ya inscribieron sus lista de candidatos ante el Servel. Al no encontrar una alianza, ambas colectividades correrán en solitario.

Mientras que Chile Vamos, conformado por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, definirá en las próximas horas cuáles serán sus cartas para las elecciones.

"La presentación de esta cantidad de listas a la ciudadanía ya lo habíamos visto en la última vez (en los comicios de convencionales constituyentes de 2021) (...) Creo que va a ser muy importante el liderazgo que tengan nuestros candidatos para tirar la lista en cada uno de las circunscripciones", señaló el diputado Miguel Mellado (RN).