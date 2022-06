Timonel PS lamentó que Convención no invite a ex Presidentes: Habría sido un gesto importante

La nueva timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, lamentó que la Convención Constitucional haya anticipado que -por cuestiones de aforo- no invitará a los ex Presidentes de la República al acto solemne de entrega de la propuesta de nueva Carta Fundamental al Presidente Gabriel Boric.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la recién elegida líder del PS consideró que "los Presidentes podrían haber sido invitados, habría sido un gesto importante, porque la Constitución ya está escrita y ya no va a haber ningún tipo de presión con el poder constituyente, como hablaban los constituyentes al inicio".

"Ellos representan parte de la historia de Chile", remarcó la otrora subsecretaria.

[📻] ¿Apruebo con "apellido"?: "Yo fui más categórica y dije que voy a Aprobar sin vacilaciones", afirma la presidenta del PS #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2022

"Espero que pueda ser corregido, porque nada se escribe en piedra", instó también, junto con razonar: "Pienso que los constituyentes están entregando un proyecto de Constitución que va a requerir el apoyo de todos los sectores, y teniendo dos Presidentes del mundo de la centroizquierda, debieran estar invitados, y también el Presidente Piñera".

LE GUSTARÍA UN "ROL ACTIVO" DE BACHELET POR EL APRUEBO

Una de las principales noticias de este lunes es que la ex Presidenta Michelle Bachelet confirmó que no postulará a otro período como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ostenta desde 2018, meses después de haber terminado su segundo Gobierno: "Es hora de volver a Chile y estar con la familia", dijo hoy.

Vodanovic destacó como una "real motivación" que la dos veces Mandataria quiera regresar a nuestro país por razones "familiares y personales".

No obstante, expresó que "la Presidenta Bachelet es una figura política y una gran referente para la izquierda chilena, y por lo tanto espero que pueda tomar un rol activo en la campaña por el Apruebo, pero no estoy en condiciones de señalar que lo hará: lo manifiesto como una esperanza y una expectativa personal".

En el mismo contexto, espera algo similar con el ex Presidente Ricardo Lagos. "He leído que él ha estado en conversaciones con distintas personas tomando una posición informada; conociéndolo creo que también él va a manifestar una posición por el Apruebo, porque creo que hoy nos estamos jugando algo muy importante para el futuro de Chile".

"No es cambiar solamente un texto, es cambiar una forma, un modelo, las posibilidades de tener un Estado robusto como la ciudadanía ha pedido desde hace largo tiempo y que la Constitución del 80 ha impedido implementar", sostuvo.

Ante ello, consultada sobre si tiene la idea de un Apruebo con "apellido", tomando en cuenta que la timonel del PPD, Natalia Piergentili, adelantó el viernes que su tienda se posicionará "desde el aprobar para mejorar", Vodanovic reiteró sus declaraciones del fin de semana: "Yo fui más categórica y dije: Aprobar sin vacilaciones".

"La Constitución del 80 ha demostrado que hace imposible la implementación de normas que van en el sentido que la ciudadanía pide y que la centroizquierda y la izquierda han querido implementar", expuso, enfatizando que "la aprobación de la Constitución es una necesidad, incluso la propia derecha está dando por superada la Constitución del 80" y recalcando que "el país ya dio cuenta de un agotamiento de que este modelo impuesto ya no da para más (...) me parece inevitable el cambio constitucional".

REBAJAR QUORUM: DEBIÓ HACERSE HACE MUCHO

Respecto a la propuesta de reforma de los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker para rebajar el quorum máximo de la Constitución vigente, de dos tercios a cuatro séptimos, la timonel socialista aseguró que aquello "debió hacerse hace mucho tiempo".

"Pero la derecha ha sido persistente en su oposición a tocar los quórums supramayoritarios, y esa inmovilidad es lo que hace que finalmente hayamos llegado a tener este proceso", fustigó Vodanovic.

De todos modos, aunque es un debate "tardío", Vodanovic subrayó que "permite que se dé la discusión en el Parlamento y que la derecha demuestre que está en una actitud real de cambio, es una oportunidad para sacar a la derecha al pizarrón".

[📻] Presidenta del PS: Debate de quórum en la Constitución actual permite que se dé la discusión y la derecha demuestre que está en una actitud real de cambio, es una oportunidad para sacar a la derecha al pizarrón #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2022

¿La propuesta de los referidos senadores, que no ha sido respaldada del todo al interior de la DC, aleja a ese partido del PS? "La Democracia Cristiana está en un proceso interno de reflexión y cambio, y yo no quisiera que opinaran de mi partido y tampoco me gusta opinar de lo que pasa en los demás partidos", respondió, resaltando asimismo que "las políticas de alianza tampoco las define una persona en un partido, son producto de una discusión de los órganos deliberativos; acá no hay que buscar las diferencias, hay que buscar acercar nuestras posiciones".

En ese sentido, "los distintos partidos políticos del progresismo debemos avanzar no solo a la nueva Constitución, sino también a buscar soluciones en otros ámbitos urgentes", sentenció la nueva presidenta socialista.