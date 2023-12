Timonel RN pide reformar el sistema político, "pero no en vez de la agenda de seguridad"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, aseguró este lunes que tras el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, es necesario avanzar en una reforma del sistema político, "pero no en vez de la agenda de seguridad".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el timonel de RN aseguró que una de las razones principales de su partido para apoyar este texto era la reforma al sistema político, algo que -detalló- le encantaría que "pudiésemos retomarla, pero no puede ser a cambio de ni en vez de la agenda de seguridad o de salud".

"Creo que la atomización de partidos políticos en el Congreso, y en esto hay un diagnóstico común de izquierdas y derechas, le hace la vida muy difícil a los presidentes de la República, a quien sea: lo sufrió la presidenta Bachelet, lo sufrió el presidente Piñera, lo sufrió el Presidente Boric y si seguimos así, lo va a sufrir el presidente que venga", advirtió el parlamentario.

En opinión de Galilea en esta materia "había un punto central que nosotros consideramos que era la gran mejora en términos estrictos de contenido en esta Constitución".

Otro de los puntos que le gustaría rescatar de la fallida propuesta constitucional es la creación de una Fiscalía Supraterritorial, que aunque es "una palabra difícil de decir y quizás difícil de entender, permite darle mejores herramientas al Ministerio Público para investigar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, que esté donde esté en Chile poder tener una cobertura geográfica mayor y mejor coordinación internacional".

Galilea sumó también la Agencia Anticorrupción, una propuesta del texto que "sacaría adelante, ya que es la señal muy relevante para el país".

EL PROCESO "NO ENGANCHÓ"

En cuanto a la clara derrota del A Favor este domingo, el líder de RN afirmó que "la inmensa mayoría de los ciudadanos expresó desde el inicio del segundo proceso constitucional y probablemente como una resaca del primero, que le perdieron la fe a que la Constitución fuera la llave maestra para solucionar los desafíos que tiene el país".

"Se mostró escéptica desde el inicio, no enganchó y nos fuimos encaminando a una situación, además, en que finalmente un sector político relevante decide no seguir apoyando esto. El resultado me parece que estaba dentro de lo previsible", puntualizó el senador en Cooperativa, cuestionando también que algunos partidos intentaron "transformar esto en un plebiscito Gobierno-oposición".

"Nosotros no quisimos seguir ese camino, porque veíamos que aquí había dos grandes oportunidades y esa es la razón por la cual estuvimos A Favor. Una oportunidad que es muy simbólica, que era decir bueno démonos la oportunidad de tener una Constitución hecha en democracia y dejamos una discusión que tenía ya 40 años respecto del origen de la Constitución actual", puntualizó Galilea.