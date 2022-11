Tohá llamó a "no defraudar la esperanza ciudadana" de tener una nueva Constitución

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), llamó a las fuerzas políticas a seguir avanzando en las conversaciones tendientes a encauzar un nuevo proceso constituyente, que de no llegar a puerto "defraudará la esperanza ciudadana" de tener una Carta Fundamental representativa.

Los diálogos en la mesa ampliada promovida por los timoneles de la Cámara Baja y el Senado han entrado en una etapa pedregosa desde que inició el turno de discutir el mecanismo mediante el cual eventualmente se elaborará la propuesta de nueva Constitución.

El oficialismo y la DC plantearon un "cabildo constitucional" con 99 integrantes, idea que no gusta en la opositora Chile Vamos, donde no quieren algo similar a la pasada Convención Constitucional y voces del sector han apuntado a un órgano parecido a la Cámara Alta, con 50 escaños.

Y si bien el timonel de RN, Francisco Chahuán, dijo hace unos días que espera que durante este mes de noviembre se logre sellar un acuerdo, ayer su par de la UDI, Javier Macaya, criticó que "si apurarse significa hacer las cosas mal y cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior, yo prefiero no tomar un acuerdo en noviembre".

Desde el gremialismo, además, la secretaria general María José Hoffmann opinó el fin de semana que, si las fuerzas políticas no consiguen lograr un acuerdo, "el Congreso será el camino" para llevar adelante el proceso.

En ese marco, Tohá comentó que "siempre supimos que establecer un nuevo acuerdo para sacar adelante un proceso constituyente iba ser complejo, que se iba requerir mucha voluntad política".

Por ello, "podemos entender que haya dificultad en este diálogo, que no sea llegar y llevar y lograr un acuerdo, pero -advirtió- lo que nadie podría entender es que se renuncie a establecer ese acuerdo y se defraude la esperanza de la ciudadanía de tener una Constitución que nos represente".

"El llamado es a que todos hagamos todos los esfuerzos, porque no podemos fallarle a la gente", exhortó la jefa de gabinete.

PARTIDOS SE REÚNEN HOY

A las 14:00 horas de este martes se reunirán en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso los representantes de los partidos políticos.

Se avizoraba que esta semana iba a ser clave, pero las últimas declaraciones de la UDI han puesto en duda aquello.

Consultado sobre la probabilidad de que puedan avanzar a un acuerdo hoy, el senador Chahuán, líder de RN, respondió con una analogía futbolística sobre la gran sorpresa del Mundial Qatar 2022 que ocurrió esta mañana: contra todo pronóstico, Arabia Saudita remontó el partido y venció por 2-1 a Argentina en el debut de ambos en la competición.

"Quiero decir lo siguiente: tiene tantas posibilidades de llegar a acuerdo como las que tenía Arabia Saudita de ganarle a Argentina, y ustedes vieron lo que pasó", dijo Chahuán.

FRENTE AMPLIO RECHAZA PROPUESTA DE AMARILLOS

En tanto, se conoció un documento del partido en formación "Amarillos por Chile", que propuso que la nueva Carta Fundamental sea redactada por un "consejo constituyente", elegido democrática e íntegramente por el Congreso y que represente distintas sensibilidades y visiones políticas; cuyo trabajo se inicie desde las 12 bases acordadas por la mesa de diálogo actual y que el texto sea sometido a plebiscito.

"Yo soy parlamentario y a mí no me eligieron para redactar una nueva Constitución que dure los próximos 50 años; a mí me eligieron para fiscalizar al Gobierno, para crear leyes, para hacer oficios de fiscalización", rechazó en El Primer Café el diputado Diego Ibáñez, timonel de Convergencia Social, ya que también aboga por "una votación donde la población se incorpore respetando el principio del plebiscito de entrada".

"Y otro elemento es que si es que son los propios parlamentarios los que van a incidir, evidentemente cuando yo quiera discutir el sistema político, bicameralismo asimétrico y quiera señalar cuáles van a ser las competencias de la Cámara de Diputados o el Senado, obviamente son incumbentes, va a regular sus propias facultades, entonces, ahí tenemos un problema", sostuvo Ibáñez.