Tohá: Los acuerdos que no se lograron en Constitución deben llegar en pensiones, seguridad y pacto fiscal

Tras el plebiscito constituyente de este domingo y el triunfo del En Contra, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), declaró en El Diario de Cooperativa que los acuerdos que no se lograron en el proceso "se tienen que lograr en las pensiones, en seguridad, se tienen que lograr a propósito del pacto fiscal y la recuperación económica, el crecimiento".

En la última elección, el En Contra obtuvo el 55,76% de los votos, por sobre el 44,24% del A Favor. En esta línea, el Presidente Gabriel Boric enfatizó que con esto se cierra el proceso constitucional porque "las urgencias son otras", recalcando que su llamado a que la política se enfoque en lograr acuerdos en los temas que preocupan a la ciudadanía.

"NO VAMOS A PROMOVER UNA LECTURA COMPLACIENTE"

Es un hecho de la causa que el A Favor sufrió una dura derrota en la elección dominical. La opción En Contra logró 1,4 millones de votos sobre la opción de las derechas y la idea de los sectores conservadores de transformar ese plebiscito constitucional en un juicio al Presidente. ¿El resultado se puede leer como un apoyo al Jefe de Estado?

Creo que sería mañoso hacer esa lectura. Todos sabemos que aquí hubo muchos factores que gatillaron las decisiones del electorado. Y el Presidente ayer lo dijo enfáticamente, nosotros como Gobierno no vamos a promover una lectura complaciente de este resultado, porque además ratifica algo que ya hace un rato la ciudadanía siente, y es que el esfuerzo que se hizo a través del proceso constitucional de arribar a un texto de acuerdo para una Constitución para el futuro de Chile no dio el resultado esperado. Entonces nosotros no estamos por hacer ese tipo de lectura tan favorable, estamos por considerar que este resultado es un llamado de atención, muestra una ciudadanía que ha estado disconforme con cómo se llevaron adelante los procesos constitucionales, que en un principio apoyó tan ampliamente, la más clara de las votaciones de estos tres plebiscitos que hemos tenido fue la primera y el resultado final ha sido de una decepción para la ciudadanía.

Eso es un llamado de atención que hay que escuchar bien y no tener lecturas convenientes es el primer paso, porque parte de este problema se ha dado porque los plebiscitos sucesivos que ha habido se han leído de una manera que ha sobreinterpretado, ha buscado como el triunfo de cada sector en cada vuelta, en lugar de mirar realmente qué hay detrás de lo que los ciudadanos están diciendo con su voto. Entonces en esta tercera oportunidad no se puede cometer el mismo error. No podemos salir ahora a decir 'ganamos', entonces los otros se quedan en el camino y somos los dueños de la pelota. Sería realmente imperdonable un tercer error de este tipo.

"ESTAMOS ARCHIAVISADOS DE QUE LA CIUDADANÍA NO QUIERE VERNOS EN TRINCHERAS"

Cómo se articula el Gobierno para enfrentar estos desafíos que usted dice que plantea la ciudadanía y es evidente por los estudios de opinión pública, cuando existe una oposición en el Congreso que tiene votos para obstruir algunas de las iniciativas del Gobierno, pero peor aún, dentro del mismo oficialismo hay discrepancias que se plantean cuando finalmente votan y eso deja en ascuas las intenciones que tiene el Ejecutivo. Resulta algo insólito, ¿no le parece?

Este llamado de atención tenemos que escucharlo todos, porque de alguna manera hay un estilo que ha estado primando en la política chilena que los ciudadanos varias veces han dicho que no están conformes con eso, no es eso lo que quieren y quien persista en ese estilo ya está avisado, por ese camino no se llega a puerto. Quizá en algún minuto la ciudadanía estaba en un ánimo encrispado, valorando o poniéndose detrás de este discurso duro, de esta confrontación, pero hoy día ya se cansó y está esperando algo distinto de nosotros, está esperando que de todos estos debates salgan soluciones para sus urgencias y sus urgencias las conocemos bien, no son ningún misterio, están acreditadas en cuanto estudio se ha hecho de la opinión pública chilena dónde están las urgencias de los chilenos. Las urgencias de los chilenos están en la seguridad, están en el acceso al empleo y en la recuperación de un ritmo de progreso económico, están en la salud y están en las pensiones, ahí está el corazón de las urgencias de los chilenos.

Entonces, hoy día yo creo que para todos, para la oposición, los distintos sectores de la oposición, los distintos sectores del oficialismo, estamos archiavisados de que la ciudadanía no quiere más vernos enfrascados en trincheras que no llegan a puerto. O sea, las discusiones bien, pero tienen que llegar a soluciones y el Presidente ayer lo dijo muy claramente, los acuerdos que no se lograron en el proceso constitucional se tienen que lograr en las pensiones, en seguridad, se tienen que lograr a propósito del pacto fiscal y la recuperación económica, el crecimiento, esos son los desafíos que todos tenemos ahora.

EL AVANCE DE LAS REFORMAS

¿Esto es un respiro, un segundo aire para el Gobierno? ¿Cuándo se van a presentar las indicaciones a la reforma previsional? ¿Cómo se va a seguir avanzando con la ley corta de salud? ¿Se va a poner el pie en el acelerador, se va a mejorar el trabajo prelegislativo? Y, ¿Se va a modificar la Constitución vigente con el tema del sistema político concretamente?

Tenemos que esperar a ver cuáles son las reacciones y las lecturas que hay en estos días, pero claramente esta presencia que nos ha acompañado desde el día uno del Gobierno, de que en paralelo ha habido en juego elecciones constitucionales, que han sido ambas muy encrispadas, muy polarizadas, ha marcado todo el clima de este periodo gubernamental. Habitualmente los gobiernos en Chile tienen dos años sin elecciones y dos años con elecciones. Nosotros hemos estado los dos primeros años no solo con elecciones, sino que con elecciones muy polarizadas. Bueno, la elección constitucional no estaba esto en el cálculo de nadie, pero resultó ser una elección muy ideológica, con resultados muy marcados, tanto en la elección de la Convención y el Consejo primero, como en los plebiscitos de salida después, entonces eso ha generado en general, no solo digo para el Gobierno, para la oposición también, un rayado de cancha bien duro para para buscar acuerdos, para conversar, un clima que nos ha hecho fáciles las cosas.

Uno esperaría que ahora, cerrado el proceso, y con el aprendizaje además de estos resultados, construyamos una ventana un poco distinta, que no pasemos de largo ahora, que ahora vienen las municipales, entonces, seguimos en la misma cantinela.

Entonces, ¿Están listas las indicaciones a la reforma previsional?

Están bastante listas. El Presidente ayer fue muy claro, nos dio instrucciones, ayer tuvimos comité político mientras recibíamos los resultados, y su instrucción es que esto ahora ya no podemos demorarlo más, o sea las demoras han sido muy largas y llevan varios gobiernos, así que es cosa de días para que la ciudadanía vea cómo seguimos en la etapa que viene, porque además en este tiempo, del punto de vista público, había poco avance porque el clima no estaba muy propicio, pero del punto de vista de las conversaciones y el trabajo técnico, todo este tiempo se ha estado hablando, todo este tiempo los equipos técnicos han estado probando fórmulas, buscando caminos, entonces, hay mucho camino allanado tanto en el pacto fiscal, donde además se estuvo trabajando estos equipos técnicos, estos diálogos con los partidos, hay este informe que nos marca una pauta, como en la reforma previsional, donde se han estado buscando y conversando fórmulas que puedan de alguna manera despejar los desacuerdos.

NO HAY NINGUNA AGENDA PARA REFORMAR EL SISTEMA POLÍTICO

¿Y habrá ministra reforma al sistema político en este Gobierno?

No, no hay hoy día ninguna agenda, ninguna conversación, y lo que está claro, porque ya archidicho por todos y reafirmado ayer por el Presidente, es que el nuevo proceso constitucional está descartado. Si el Parlamento hace conversaciones, decide reformas, yo creo que no es algo que hoy día podamos abordar. Hoy día lo que tenemos que abordar y dar esa prueba de blancura es que ponemos la energía donde están las urgencias, y logramos avances en esas cosas que han esperado demasiado.

El problema, ministra, es que se sigue chocando con la misma pared de la fragmentación, la atomización, y si no se toma ese toro por las astas, los acuerdos se ven bastante improbables, ¿no?

Los acuerdos los toman personas. Yo comparto que nosotros tenemos un sistema político con muchos problemas. O sea, por algo estábamos tratando de hacer una nueva Constitución.

Pero, ¿Por qué no mostrar finalmente liderazgo como para hacer algo en ese sentido y destrabar ese problema?

Primero, porque hemos hecho más que algo. Hemos hecho un despliegue enorme de esfuerzo en todo este tiempo que no dio frutos. Entonces, no tenemos derecho a seguir en esa misma conversación si no damos pasos antes en otras cosas que son fundamentales para la ciudadanía.

El fondo de la pregunta, ministra, es finalmente si no se va de nuevo a tropezar con la misma piedra. Hacen todos los esfuerzos por sacar adelante lo de las pensiones, y llegan al Congreso y la derecha le dice sí, pero todo el 6% a cotización individual. Y ustedes dicen que no.

Es responsabilidad de todos, existe ese riesgo, pero los acuerdos y los desacuerdos los tienen personas, los tienen actores políticos, que hoy están avisados de una ciudadanía que realmente tiene un hastío con la forma en que hemos dado vuelta en círculo. Esos actores políticos hoy día están desafiados a hacer una diferencia. Y esas personas, que son personas de carne y hueso, a hacer una reflexión. Quizás a veces en los discursos hay muchas cosas que no se dicen. Ayer yo no vi mucho tono autocrítico en el sector que enfrentó una derrota. Pero creo que la autocrítica hay que hacerla, aunque no sea pública en un primer momento, como nosotros también la hicimos en el plebiscito anterior, para leer qué es lo que pasó.

ACUSACIÓN CONTRA EL MINISTRO MONTES

Ministra, ¿Cómo se frena la acusación constitucional de la derecha contra el ministro Montes por el caso convenios?

Yo creo que se frena con un examen detenido de lo que ha sido la conducta del ministro. El ministro ha tenido una proactividad en el tratamiento de este tema. Muchas de las de las aristas que más han causado revuelo el último tiempo se ocasionaron por antecedentes que el Ministerio encontró y llevó a la Fiscalía antes que ninguna investigación periodística o denuncia en las redes sociales la identificara. El ministro ha sido consistente también en hacer cambios a una forma de operar en la que, además, el Gobierno entero ha estado comprometido, porque lo que aquí se reveló es una vulnerabilidad sistémica, estructural, que el Estado tenía en su colaboración con las organizaciones privadas sin fines de lucro.

Y creo que también es importante decir que el Gobierno en su misión sectorial de vivienda ha tenido unos avances muy importantes. O sea, es un ministro que en enfrentar la emergencia habitacional ha dado pasos al ritmo que el Presidente le marcó, ha ido logrando una cantidad de entregas de vivienda por sobre la meta que estaba planteada. Entonces, no es cualquier cosa acusar al ministro Carlos Montes. Es un ministro que ha sido sistemático contra la corrupción, que ha sido efectivo contra el déficit habitacional y que es un político que todos sabemos el valor y la seriedad que tiene.

AUTOCRÍTICA DE TOHÁ: "HE COMETIDO ERRORES"

¿Usted está contenta después de lo que pasó ayer y después de cómo terminaron finalmente estos días en donde se le ha criticado mucho, se le ha hablado de errores respecto de los atletas cubanos, respecto de la recompensa en el secuestro de Rancagua, incluso el insulto el otro día a una concejala en Renca. ¿Cuál es su mirada de esos episodios?

Ciertamente cometo errores, he cometido errores, no cabe duda. Pero yo estoy muy comprometida en el trabajo que estoy haciendo y creo que lo hemos hecho con mucha seriedad, lo hemos hecho de manera consistente. Tenemos un equipo en el Ministerio del Interior que ha desplegado en este tiempo un esfuerzo en materia de seguridad que no tiene precedentes en Chile. No porque seamos tan especiales, sino porque la situación lo requería, pero muchas veces no se responde a las situaciones y creo que aquí se ha hecho realmente el esfuerzo al máximo de las capacidades que tiene el Estado, sus recursos, la gestión, las policías, lo legislativo. En todos esos planos hay desplegada hoy día una cantidad de medidas que van a van a traducirse en capacidades de la sociedad chilena de enfrentar esta nueva delincuencia que antes no tenía ni de cerca.

Yo admito, reconozco errores y en algunos casos errores que son realmente... o sea, responderle así a la concejala no a lugar simplemente. Ese es un error no forzado además, no había para qué. Y ese y muchos más, ciertamente, pero tengo un balance de total compromiso con lo que hago y voy a persistir en eso hasta que el Presidente me mantenga su confianza.