Tohá: Si los expertos son una fórmula tan mágica, ¿por qué no reemplazamos al Congreso o al Ejecutivo por un consejo de expertos?

De cara a una nueva semana de negociaciones por el proceso constituyente, que se retomará este lunes en el Congreso Nacional en Santiago, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los dichos de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien acusó a Amarillos por Chile -partido político en formación- de ser quien está trabando un nuevo acuerdo.

"Si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?", dijo la jefa de gabinete este domingo por la noche en el programa Tolerancia Cero (CNN Chile).

Tohá planteó que "lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta discusión, es que Amarillos ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública; personas que vienen de una tradición, no sé, demócratica, de centroizquierda, que hoy día están en ciertas posturas y que le permite a la derecha decir 'no, si no somos nosotros: es Amarillos'".

"Ahora, ¿por qué Amarillos se presta para esto? Eso supera mis capacidades", sentenció la secretaria de Estado.

Las declaraciones de la timonel del PPD fueron cuestionadas por el presidente de Amarillos, Cristián Warnken, quien en una entrevista a El Mercurio señaló que "es una infamia decir que Amarillos está trabando el acuerdo, una mentira".

"No es que vayamos con una propuesta nueva bajo la manga: vamos abiertos a escuchar, pero también que en el otro lado estén abiertos a escucharnos. Nosotros estamos coordinados con Chile Vamos, pero no formamos una coalición ni mucho menos. Hemos sido muy libres en nuestra manera de operar dentro del grupo que está discutiendo", comentó el escritor durante este domingo a la prensa.

Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática) coincidió con la timonel del PPD y aseguró que "cada vez que hemos estado cerca de llegar a acuerdos con, por ejemplo, Javier Macaya, presidente de la UDI, o con Renovación Nacional, Diego Schalper, etcétera, llega Amarillos, tensiona la negociación y corretea a la derecha, a Chile Vamos, hacia posiciones más bien extremistas que terminan boicoteando la mesa".