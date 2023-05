Tras explosivas declaraciones, Luis Silva matizó: "Estamos dispuestos a conversar siempre"

El consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, electo con el mayor número de votos, matizó sus dichos, cuando manifestó: "¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros", para posteriormente asegurar que "estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos".

"Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero", partió escribiendo Silva a través de su Twitter.

En dicha conversación, el numerario del Opus Dei aseguró que "cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos... ¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría".

El abogado también dijo que no cree que los temas valóricos vayan a ser incorporados a la nueva Carta Magna, pero que "si meten el tema del aborto libre, me cierro en bloque", advirtió. "Si realmente quieres meter esto, vai a hacer fracasar esta cuestión... ¿Quieres que esta Constitución fracase? Insiste con el aborto. Te la voy a hundir. Me da lo mismo. Yo no voy a firmar una Constitución que se sostiene sobre la legitimación de asesinar niños".

Además, señaló que "cuando tú te abres a dialogar con un compadre que te dice 'me ofende lo que dices, me ofende lo que piensas', se acabó el diálogo... Viejo, yo no puedo llegar a acuerdos contigo, porque tengo que renunciar a lo que pienso para que tú no te sientas ofendido", disparó, alegando que "la izquierda juega mucho con el sentimiento de culpa para manipular, porque la culpa es una excelente herramienta de apoyo".

SE RETRACTÓ

Posteriormente, el jurista expresó que "nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos".

"En los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile", concluyó.