Tras varios días, la derecha logró destrabar disputa interna por vicepresidencia adjunta de la Convención

Después de varios días de disputa al interior de los partidos de la derecha para zanjar el nombre para llegar a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional, el sector logró este martes destrabar el conflicto y acordar los 24 apoyos necesarios para que uno de sus integrantes llegue a la mesa del órgano.

Así lo confirmó en su perfil de Twitter el convencional UDI Rodrigo Álvarez, quien anunció que su colectividad, junto al Partido Republicano y representantes independientes, acordaron respaldar a la carta de Renovación Nacional para llegar a la mesa directiva.

"RN informó que tiene 21 de los 24 patrocinios para asumir vicepresidencia de Convención. Si bien, forma en que condujeron negociaciones fue inadecuada; como signo de unidad: la UDI, republicanos e independientes daremos 4 firmas para postulación de Raúl Célis, a la mesa de Convención", tuiteó el ex ministro.

La disputa se generó luego de que el ex ministro Cristián Monckeberg (RN) no lograra concitar el apoyo de los representantes UDI, surgiendo en las últimas horas la opción del ex timonel de Evópoli Hernán Larraín Matte, quien sí contaba con respaldos en el gremialismo.

Así comentaba Célis las negociaciones durante la tarde: "Cristián decidió ayer no perseverar atendidas las circunstancias en las que se ha desenvuelto este proceso. Dentro de RN hay tres nombres posibles: Roberto Vega, Ruggero Cozzi y el mío. Y con la UDI ya hay un principio de acuerdo de que nos entregarían una determinada cantidad de firma para destrabar el problema".