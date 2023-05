Tricel desestimó renuncia de Aldo Sanhueza, consejero acusado de abuso sexual

El Tribunal Calificador de Elecciones acordó esta tarde desestimar la renuncia del consejero electo republicano Aldo Sanhueza, quien presentó su renuncia al órgano el viernes 26 de mayo, semanas después de conocerse una acusación de abuso sexual en su contra.

Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tricel, detalló a Cooperativa que se acordó declarar inadmisible la renuncia por "carecer de competencia el Tribunal Calificador de Elecciones para pronunciarse sobre la presentación que hizo".

"No tiene competencia por no existir norma expresa que autorice la renuncia de los candidatos. Ellos tuvieron la oportunidad para ser retirados, digamos por decisión de los partidos y los pactos correspondientes que no sucedió. Eso venció en el momento en el que el Servicio Electoral formó el registro definitivo de los candidatos; hasta ese momento ellos podrían ser retirados, y después ya no pueden serlo a cuando estén ocupando el cargo en propiedad", explicó.

Asimismo, confirmó que será proclamado como consejero constitucional y que luego de serlo podrá presentar una renuncia, aunque "esa es una hipótesis que deben resolver los abogados del señor Sanhueza", dijo Valladares.

LA ACUSACIÓN

La situación judicial de Sanhueza fue conocida antes de la elección del Consejo Constitucional por la cuenta @BotCheckerCL, dedicado al chequeo de la veracidad de noticias e investigaciones propias, que evidenció que el republicano había sido detenido en marzo de 2019 por tocaciones a una mujer en un bus.

Una mujer acusó que, a la altura del enlace Penco de la ruta 150, fue tocada en la vagina, por encima de la ropa, por Sanhueza.

Tras la denuncia, el republicano fue detenido por Carabineros y, días más tarde, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud de Fiscalía de suspensión condicional del procedimiento por un año en la causa, donde estaba imputado como autor del delito consumado de "graves ofensas al pudor".

Además se decretaron las condiciones de no acercarse, ni contactar a la víctima y fijar domicilio.

Transcurrido un año de la audiencia, sin incumplimiento por parte del acusado, la causa fue cerrada y éste sobreseído.