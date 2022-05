UDI advirtió necesidad de evaluar otro proceso constituyente en caso de Rechazo en el Plebiscito de Salida

Desde UDI aseguraron que es necesario evaluar otras opciones para un nuevo proceso constituyente en caso de que en el Plebiscito de Salida, del próximo 4 de septiembre, gane la opción de rechazar la propuesta de nueva Carta Fundamental.

Según indicaron desde el partido opositor, esta medida se baraja ante el apoyo de la opción Rechazo en las últimas encuestas y por la contundente defensa que recibió en el Plebiscito anterior la idea de eliminar la Constitución de 1980.

"Hay que ver cuál es el mejor mecanismo para que esta (nueva Carta Magna) exista. En caso de que gane el Rechazo, tendremos que ver cual es el mejor camino para poder redactar una Constitución que efectivamente convoque a todos los sectores de la sociedad", puntualizó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

En esta línea, el parlamentario cuestionó al actual proceso, asegurando que "tenemos una Convención Constitucional extremadamente radicalizada y que ha ido día a día aislando a los sectores".

"Esto tiene que ver con las indicaciones que se han presentado por parte de convencionales de Vamos por Chile en la Convención e iniciativas populares de norma donde se ponen de relieve la importancia de la libertad en materia de pensiones y otras materias de salud y de educación; se trata fundamentalmente de trabajos que han hecho grupos constitucionales en el partido. O sea, es múltiple", explicó el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya.

La senadora Ximena Rincón, por su parte, indicó que en la Democracia Cristiana (DC) también existe preocupación ante un posible rechazo, por lo adelantó que desde su partido tendrán un equipo de constitucionalistas que trabajará en un comparado con la actual y nueva Constitución, aunque cuyo destino aún no está definido.

Además, la representante DC señaló que la opción de un nuevo mecanismo constituyente es algo que está dispuesta a apoyar: "deberíamos, por seriedad, rescatar lo aprobado de la Convención, parece razonable o bueno revisar la propuesta que existe en el Senado que presentó la Presidenta (Michelle) Bachelet y trabajar en un texto que recoja el sentir mayoritario de hombres y mujeres de nuestro país".

CONVENCIÓN RECHAZA UN POSIBLE "PLAN B"

La alternativa de un "Plan B" fue rechazada este domingo por la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, quien tampoco se mostró a favor del proyecto para otorgar más plazo al órgano constituyente.

"No es el sentir de la Convención ni las reglas de juego, así que no me parece una buena idea. En Chile somos muy respetuosos de la ley, así que debemos mantenernos en ese punto de vista", señaló la constituyente.

En tanto, las dudas del Congreso también fueron cuestionadas por el convencional comunista Marcos Barraza, quien afirmó que estas provienen de grupos que "no se atreven a llamar abiertamente a votar por el Rechazo".