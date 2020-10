Unidad Constituyente llama a manifestarse para conmemorar estallido y rechaza "represión gubernamental"

El pacto Unidad Constituyente llamó a conmemorar el aniversario del estallido social, aunque recordó que la mejor forma es participar en el plebiscito del 25 de octubre.

A través de una declaración, el conglomerado conformado por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Ciudadanos y Progresistas, conminó a manifestarse "con cacerolazos, bocinazos, cicletadas, caravanas y actividades culturales. Siempre resguardando la distancia social que la pandemia exige".

Junto a esto, recordaron que la mejor forma de conmemorar la fecha "es votar el 25 de octubre por una nueva Constitución y Convención Constitucional".

Además, los integrantes de la ex Nueva Mayoría reivindicaron "el derecho a la movilización ciudadana pacífica y rechazamos su criminalización".

Finalmente, destacaron que los chilenos "fueron capaces de mostrar su mensaje con más de un millón y medio de personas en las calles, y no merecen la represión gubernamental ni tampoco la violencia".

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que "el derecho de reunión y de manifestación pacífica en las calles es un derecho humano de primera generación. En las actuales circunstancias no están dadas las condiciones para concentraciones masivas y por eso habrá que pensar en maneras responsables de que la gente se pueda manifestar".

"Este es un momento para poder canalizar toda esa energía, toda esa movilización, en el proceso constituyente y rechazar completamente la violencia", dijo el timonel de la DC, Fuad Chahín.

Cuestionamientos a la declaración

Desde el PC, la diputada Karol Cariola manifestó que "es muy probable que la ciudadanía quiera salir nuevamente a generar movilizaciones, a expresarse de distintas maneras, restringirlo solo a los caceroleos no es muy coherente cuando estamos viendo que los malls están abiertos".

"Yo le haría un llamado más que a los ciudadanos, también a Carabineros respecto de jugar un rol para que la ciudadanía pueda manifestarse pacíficamente, sin provocaciones, sin represión y sin generar acciones de violencia que muchas veces son generadas por ellos mismos", insistió.

"La violencia no es un tema sobre el que tengamos que dar alguna explicación. Los sectores que han llamado a eso (a condenar los actos violentos) son los que nunca se han manifestado desde el 18 de octubre", señaló, por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.

Por su parte, la jefa de bancada UDI, María José Hoffmann, indicó que "los chilenos ese día tenemos que hacer una reflexión, un llamado a la paz, un llamado al encuentro y un llamado a saber como han ido avanzando esos dolores sociales que no hemos sido capaces de acoger".

"Por lo tanto, esperamos que la izquierda no tenga un doble discurso, que esta reacción de esta condena tardía no sea un interés para que la opción del Rechazo no suba y esperamos el compromiso de verdad en contra de la violencia", añadió.

Gobierno valoró llamados a manifestaciones pacíficas

Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, dijo que se alegran "de que finalmente la oposición hace llamados concretos, específicos y directos a la no violencia".

"Frente al año que se está cumpliendo, lo que queremos es que puedan hacer reconocimientos, conmemoración, pero de manera pacífica", agregó el secretario de Estado.