Vicepresidente de la Convención: "Pensar distinto y votar en consecuencia nunca debería ser objeto de funa"

El abogado constitucionalista Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constitucional, denunció en Cooperativa este jueves una "campaña de desprestigio", impulsada desde la derecha más dura, contra los integrantes del órgano ciudadano encargado de redactar la nueva Carta Magna para Chile y alertó sobre la "gravedad" de las "funas" a través de las redes sociales.

"Hay mucho fuego externo, hay una campaña de desprestigio que está instalada contra la Constituyente, pero tenemos que ver de dónde viene: los mismos sectores que participaron de la campaña del Rechazo, que no creen en la necesidad de las transformaciones sociales, han estado sistemáticamente orquestando esta campaña de desprestigio", dijo el académico en entrevista telefónica con El Diario de Cooperativa.

No obstante, "tenemos buenos paraguas para soportar el chaparrón", afirmó.

En ese marco, Bassa aseguró que "es importante ver entre líneas e interpretar, de manera conjunta y armónica, los distintos gestos que se han verificado en el último tiempo" dentro de la Convención, como la carta de 15 convencionales de derecha -ninguno de la UDI- que reconocieron "errores e injusticias" contra los pueblos originarios; un gesto inédito que, a juicio del vicepresidente, es "sumamente importante en materia de reconocimiento de las primeras naciones y de la necesidad de reparar las deudas que tenemos como país".

"Si hay 15 a favor de que esto avance, vamos viendo dónde están los otros que no están a favor de que esto avance", reflexionó.

En torno a las "funas" en redes sociales, Bassa achacó la situación a la "espectacularización de la política, que nos impide poner la pelota contra el suelo, esgrimir buenas razones, escuchar nuestra razones y poder tomar decisiones no a través del temor, sino que a través del diálogo".

"El problema que hay detrás es que hay grupos en la Constituyente, transversalmente, que son muy vociferantes, que amplifican artificialmente las 'polémicas constituyentes' a través de las redes sociales y que tratan de presionar para que las mayorías, de las que no forman parte, decidan en una línea más parecida a la que ellos quisieran", planteó el abogado.

Ello, según Bassa, "es preocupante, porque, independiente del sujeto sobre el cual recae la 'funa', es clave que la deliberación política se construya en torno al diálogo que abre la diferencia, no en torno al escándalo que surja de la diferencia (...) Pensar distinto y votar en consecuencia con lo que uno piensa nunca debería ser objeto de 'funa'".

"Estoy pensando en constituyentes de la UDI o sectores más cercanos a Republicanos, que también participan de esta forma de acoso a través de las redes sociales. A mi me parece que es un tema de la mayor gravedad, porque una cantidad importante de constituyentes estamos preocupadas y preocupados de terminar con las distintas formas de violencia política y esta es una forma de acoso", apuntó.

OBJECIONES ARRASTRADAS DE OTROS ÓRGANOS

Respecto al fondo de las críticas contra los convencionales, Bassa sostuvo que "varias de las objeciones que se nos formulan como constituyentes son objeciones que vienen arrastrando los otros órganos de representación popular. Por ejemplo, las famosas asignaciones tienen muy mala reputación, es verdad, pero esa mala reputación no es responsabilidad nuestra, no ha nacido esa mala reputación gracias a nosotros, sino que viene hace 30 años de representantes de la voluntad popular que han utilizado ese tipo de instrumentos no para equiparar las condiciones materiales en que hacen su trabajo, sino que para beneficio particular".

"Ese tipo de cuestiones que efectivamente han estado cayendo de manera bastante organizada y sistemática sobre la Constituyente dan cuenta no de los problemas que el país o el pueblo tienen con la Constituyente, sino que los problemas que el país viene arrastrando con los otros órganos de representación popular", añadió.

QUÓRUM DE DOS TERCIOS, "UN TEMA DESPEJADO HACE RATO"

"El tema del quórum, que probablemente es lo más sensible, yo creo que está despejado hace rato", dijo el vicepresidente Bassa un día después de que la subcomisión dedicada a iniciativas y normas de la Convención Constitucional ratificara el miércoles mantener el mínimo de dos tercios para la aprobación de las normas que formarán parte de la nueva Carta Fundamental, ratificando de esa forma la fórmula propuesta de forma inicial en el acuerdo político que dio curso al proceso.

El "número dos" del órgano convencional subrayó que "después de las elecciones del 15 y el 16 de mayo nos dimos cuenta de que todos los sectores políticos que tenemos representación constituyente somos minoría; que no hay ningún grupo que, por sí, solo tenga la mayoría suficiente para empujar acuerdos y, al mismo tiempo, no hay ningún grupo que, por sí solo, tenga el poder de bloquearlos".

"Si algo hemos demostrado durante este primer mes y medio es que la Convención puede trabajar, crear derecho y llegar a quórums tan altos que se han establecido para tomar decisiones políticas importantes. Hemos tenido votaciones muy significativas, con 120, 130 o 154 votos a favor", señaló el constitucionalista.

"Los dos tercios no son una quimera inalcanzable. Las fuerzas políticas detrás de los dos tercios están y están trabajando juntas. Por eso digo que, hoy día, ese tema es innecesario y quizás responde a otra agenda política, distinta a la agenda constituyente", enfatizó.