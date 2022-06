Vicepresidente de la Convención: Vincular la discusión a un gobierno es jibarizar la realidad

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, descartó en Cooperativa que exista una relación entre el alza de las cifras de aprobación del Presidente Boric y de la opción Apruebo de cara al plebiscito de septiembre.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Domínguez manifestó que "las posiciones ya están claras en gran parte de la ciudadanía y la clase política y yo creo que con los elementos presentes en el borrador, es razonable que las personas puedan ir formulando su opinión, transmitiéndola inclusive, pero hacer campaña formal no es el momento".

"He trabajado un año por un proyecto de Constitución que a mi juicio responde las demandas que nos trajeron hasta aquí y creo que va a tener un buen resultado en el plebiscito", planteó.

Al ser consultado sobre si existe relación entre el alza en las cifras de aprobación al Presidente Boric y la opción Apruebo en el plebiscito, el convencional manifestó que "son cosas que andan por carriles separados, una cosa es el gobierno y la aprobación que este tenga y otra es la Convención Constitucional, y personalmente no me parece razonable vincular necesariamente a uno con el otro (...) la mayoría que estamos allí no pertenecemos al gobierno de Gabriel Boric, ni siquiera al Frente Amplio".

"Esta Constitución es de largo plazo y vincular la discusión constituyente o el contenido de la Constitución a un gobierno es jibarizar una realidad que en realidad debiera ser por los próximos cinco ó 10 gobiernos", recalcó.

En relación con las palabras del ministro Jackson sobre la necesidad de una nueva Constitución para realizar reformas, Domínguez aseveró que yo creo que las reformas necesarias que necesita el sistema de salud no se pueden llevar a cabo sin una reforma de la Constitución, por eso creo que esto está bien, pero no solo aplica para este gobierno, sino que para los siguientes".