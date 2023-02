Vodanovic por pacto electoral: "La decisión del PS no será contra los otros partidos ni el Gobierno"

El día después de la reunión de la Comisión Política de la colectividad, que terminó anoche sin una respuesta final, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, garantizó que la decisión que adopten sobre con qué coalición -Apruebo Dignidad o Socialismo Democrático- conformarán un pacto electoral de cara a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo no será "en contra de los otros partidos (oficialistas) ni del Gobierno, sino que privilegiando criterios más bien prácticos".

Entrevistada por El Diario de Cooperativa, la dirigenta socialista aseguró que "no hay una indefinición del partido, como se ha dicho, sino que una sólida mayoría en torno a seguir intentando que construyamos la máxima unidad en la lista del progresismo, porque entendemos que aquí la lucha ideológica no es una pelea menor; es una pelea contra la ultraderecha y el populismo en una Constitución".

"Esta no es cualquier elección; no es para medirse electoralmente ni para buscar qué partido va a tener mejor rendimiento, sino (para resolver) cómo nos enfrentamos y maximizamos el rendimiento electoral de manera de tener la mayor cantidad de personas dentro del órgano constituyente", dijo Vodanovic.

"Cuando no hay mayorías en el Congreso —sostuvo—, hay que ampliar la base de apoyo social. Ese es el sentido de la unidad, de enfrentar unitariamente no sólo esta contienda por la nueva Constitución, sino también todo lo que queda de Gobierno, porque legislativamente es muy necesario y también para ir marcando diferencias en la agenda. Hay temas que sabemos que sabemos que la derecha y la derecha dura no van a querer tocar en materia económica y materia tributaria, y, finalmente, si no tenemos la necesaria unidad -y previo a esa unidad, un diálogo fecundo- no vamos a poder avanzar".

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE BORIC

Aunque el Gobierno aseguró en varias oportunidades que no intervendría en la decisión de los partidos, el Presidente Gabriel Boric reunió a los presidentes de los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical y Liberal en su propia casa, en el Barrio Yungay, con el fin de insistir en la conveniencia de una lista única de constituyentes.

Fuentes al interior del PS aseguraron que en esta cita los timoneles del PPD y del Partido Radical se abrieron a la posibilidad de volver a discutir la opción unitaria con las bases de sus colectividades.

Consultada por el encuentro, Vodanovic comentó que "el Presidente está preocupado de lo mismo que nosotros: cómo tenemos la mejor participación dentro del órgano constitucional".

"Él (Boric) ha tenido en esto muy poca intervención y sí ayer nos llamó a conversar acerca de la unidad y de cómo enfrentar este proceso con la mayor unidad. Si no es posible (ir) en una lista única -que es el deseo nuestro-, (competir) en forma muy unitaria, porque el desafío es mucho mayor que el de cualquier otro momento", agregó la timonel socialista.

"DISCURSOS CATASTROFISTAS"

En cuando a las voces que advierten que si los partidos de la centroizquierda van en una sola lista con Apruebo Dignidad, "muere el Socialismo Democrático", como aseveró el diputado del PPD y expresidente de la Cámara Raúl Soto, la timonel del PS respondió que "todos estos discursos catastrofistas no me gustan".

También dijo considerar que no corresponde que un partido se pronuncie respecto de lo que hace otra colectividad.

"Nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones que ya están tomadas. Solamente ayer hemos acogido el llamado del Presidente Boric. Yo planteé al inicio de la Comisión Política que no iba a poner en votación esto, porque cualquiera fuera el resultado, lo que necesitamos es la unidad nuestra, porque, de la unidad del PS podemos ayudar al Gobierno, podemos estar en terreno, podemos hacer nuestro trabajo como lo que hemos estado haciendo durante los siete meses en los que he presidido el partido y, por lo tanto, cualquier división va a ser compleja", argumentó.

DESCARTA RIESGO EN SU LIDERAZGO

Vodanovic descartó, además, que su cargo como presidenta del PS estuviera en juego en la reunión de la Comisión Política: "En ningún caso", arguyó.

"Soy quien ha promovido la democracia interna con mayor énfasis dentro de nuestro partido en los últimos años. Hemos tenido más comités centrales, más comisiones políticas y más reuniones de mesa en siete meses que las que hubo en bastante años. Para mí, la democracia no es formal, no es un acto para levantar la tarjeta ni hacer un check, sino que fundamentalmente para estar en contacto con las bases, para escucharlas, y soy la primera que va a respetar cualquier resultado de una votación. Lo que sí, creo que había un estrecho margen y ese estrecho margen que hacía ver que había posiciones muy contrapuestas. Por lo tanto, sí me preocupa la unidad de nuestro partido", afirmó.

La decisión del PS es contra el tiempo, ya que el plazo para inscribir las candidaturas para la elección de los consejeros constituyentes vence este lunes 6 de febrero.