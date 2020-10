18:17 - | El ex candidato presidencial y líder del PRO llegó al centro de operaciones de Unidad Constituyente (que integra su tienda junto al PS, PPD, PR, DC y Ciudadanos) en las calles París y Londres.

17:38 - | Senador Álvaro Elizalde, timonel PS, no descarta presencia de rostros del Frente Amplio en una foto unitaria con el resto de la oposición: Estamos conversando #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

17:24 - | Manuel Canales, sociólogo: Suponiendo que estamos con números de participación importantes y mucha presencia joven, me atrevo a pensar que hay un tono neocívico que logró hacerse escuchar, que genera mística en ciernes #PlebiscitoCooperativa

Se nota la gran participación de la ciudadanía. Si aún no van a votar, hagalo bajo todas las medidas sanitarias. La democracia se hace participando pic.twitter.com/1vreJJtDJS

16:17 - | Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui: A pesar de no tener casos de Covid, nos mantenemos bien respetuosos a las normas sanitarias #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

#PlebiscitoChile I "En el transcurso de las horas que restan llamamos a que efectivamente no exista ninguna restricción para que las trabajador@s puedan votar y ser parte de este hito histórico", señaló nuestra presidenta Bárbara Figueroa ( @Barbara_figue ). pic.twitter.com/qHVKvt1Zpa

15:57 - | Ministro Paris respondió a mujer que lo increpó en local de votación por incumplimiento del distanciamiento físico de las personas: No soy el culpable de eso #PlebiscitoCooperativa #Plebiscito2020

15:13 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: Los países no se acaban ni comienzan de nuevo por un proceso constituyente #PlebiscitoCooperativa

15:12 - | [En vivo] Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia UC: Se nos abre una ventana al futuro para no decepcionar a los jóvenes, que participan porque creen que se pueden hacer cambios importantes #PlebiscitoCooperativa

[Audio] #Plebiscito2020 Ex Presidente Lagos expresó su alegría por el "espíritu cívico de los chilenos" #PlebiscitoCooperativa https://t.co/lDSDKOfqbe pic.twitter.com/fu776brYHl

14:30 - | [En vivo] Ministra Karla Rubilar pide a los electores no olvidar su carnet, mascarilla y el lápiz pasta azul #PlebiscitoCooperativa

14:21 - | Ex Presidente Lagos y dudas sobre una eventual nueva Constitución: Llamaría a tener confianza en lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de nuestra historia #PlebiscitoCooperativa

14:20 - | El ex Presidente Lagos destaca la alta presencia de jóvenes votando #PlebiscitoCooperativa

14:19 - | Ex Presidente Lagos: Estamos todos frente a la oportunidad de redactar la Constitución que todos queremos #PlebiscitoCooperativa

14:18 - | Ex Presidente Lagos: Quiero señalar la alegría de haber observado durante todo el día el espíritu cívico de los chilenos #PlebiscitoCooperativa

14:16 - | [Video] El ex Presidente Ricardo Lagos vota en el #Plebiscito2020 #PlebiscitoCooperativa

14:08 - | La UDI no realizará ninguna actividad del tipo oficial donde la directiva esperen los resultados oficiales de este plebiscito

14:04 - | José Antonio Kast: Hoy lo más importante no es la segunda papeleta. Lo más importante es el rechazo y ojalá que muchos además se sumen a ser apoderados de mesa en este día.

13:57 - | #PlebiscitoCooperativa Servel recuerda que si por motivos personales se debe ir a sufragar con un menor de edad, se deberá procurar que respete las medidas sanitarias. No se prohibirá el ingreso de niños que acompañen a electores

13:18 - | Ministro Paris entregó recomendaciones: No fume, no hable por celular porque se saca la mascarilla, no usar el mobiliario público y al volver a la casa se saca los zapatos, la mascarilla y la ropa en el baño #PlebiscitoCooperativa