Ximena Ossandón: A muchos hombres les mueve el piso que las mujeres vayamos avanzando

Tras anunciar que no votará a favor de la indicación sobre la paridad de género para la Convención Constituyente, pese a que la había respaldado, la diputada RN Ximena Ossandón explicó las razones del cambio de postura, que vino desde el partido, aunque cuestionó las voces que han manifestado reproches a ese punto.

En conversación con El Diario de Cooperativa, afirmó que "sé que hay algunos que temen que las mujeres vamos avanzando, porque el día de mañana vamos a ser competidoras en senatorías, en más diputadas, y eso a muchos hombres, que la política ha sido su carrera, les mueve el piso, porque ya no va a tener un hombre que le va a competir, sino una mujer (...) No a todos tampoco".

"Y no es lo mismo competir con una mujer, las mujeres somos bien creativas, usamos otros mecanismo, tenemos un aporte tremendo que dar a la política, y la gente hoy día lo reconoce", sostuvo.

Subrayó que "hoy día las mujeres están votando por mujeres, y eso lo veo en mi distrito. Fue algo que claramente terminó de derribar todos los mitos que pueden existir. Tenemos que entender que las mujeres también tenemos dificultad, y si no hubiese existido la ley de cuotas, no hubiéramos podido avanzar como avanzamos. A muchas nos trataron de bajar en el camino en este proceso, y no nos bajaron porque existía una ley que cumplir".

No hay "amenazas"m sino un "fin superior", el acuerdo

Respecto a su cambio de postura frente a la indicación en ese tema, en el marco de la reforma constitucional que habilite el proceso constituyente, cuyo rechazo anunció tras una reunión de la bancada RN, Ossandón descartó que hubiera "amenazas" desde Chile Vamos, como acusaron en la oposición.

"Más que amenazas", precisó, "dirigentes de la UDI, de Evópoli" pusieron sobre la mesa, "razonablemente", sus reparos: "Lo que estamos haciendo es de alguna forma asegurar el tema que para mi gusto es lo más importante (...) lo delicado es que tenemos un fin superior que es el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que si ese acuerdo se pone en peligro no va a existir indicación que pueda ser votada".

En el mencionado acuerdo la paridad, además de las facilidades para independientes y escaños reservados pueblos originarios, habían quedado pendientes tras no lograr consensos; pero igualmente aquellos puntos fueron agregados como indicaciones a la reforma durante su tramitación en la Comisión de Constitución, donde fue aprobada este lunes.